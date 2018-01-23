穿来穿去才发现 过膝靴还是麂皮的最好

导语：各位应该已经为冬天囤了不少长靴了，黑色、棕色、灰色……不过你有没有思考过，靴子的时髦度除了颜色之外，材质本身也很重要呢？最实用、最好搭配的靴子，究竟要选什么材质的呢？（文章来源：ELLE中文网）

这些常见材质的靴子放一起，你选哪个？

先来看皮质长靴和麂皮长靴的上脚效果对比，身高152CM的博主Sarah Mikaela分别穿皮靴和麂皮靴，哪边的腿看起来更修长纤细？

皮革表面柔嫩、漆皮容易显LOW、弹力面料对腿型要求太高……各种异形材质的长靴对你的腿型似乎都不太友善~~~

为什么过膝长靴还是要选麂皮款？

麂皮的哑光质感相比较光泽感强的皮料更容易穿出高级感，而且麂皮面料比较柔软，更易贴合腿部线条，却又不会像袜靴那样太过紧绷，自然更受宠。

这样一眼望去，是不是穿麂皮靴的两人反而显得最有质感呢？

· 百搭实用，什么衣服都可以配

麂皮本身是比较低调的材质，所以用它搭配各种衣服都不会显得太张扬。喜欢低调风格的可以选择黑色款：

偏爱穿着驼色系单品的可以选棕色长靴来配：

想要稍有些与众不同的，还可以选灰色款式：

最贴合裤装材质，拉长双腿

麂皮质感和常穿的牛仔裤从视觉上看比较接近，所以用麂皮长靴连接牛仔裤的话，可以更好地延伸双腿比例。

相比之下，显得更娇小的国内女星也很擅长用这一妙招来拉伸腿长。

而像皮革等材质的长靴容易和裤装产生割裂感，人就不容易显高了。

面料质感高级，不挑颜色

试想如果是光亮的漆皮长靴，还做成了跳跃的艳色，穿着效果一定是“辣眼睛”的：

但是内敛低调的麂皮就不会了，即使是鲜艳的红色穿上脚，你也不会感觉太刺激视觉神经。

自身材质柔软舒适，便于穿着

考虑到靴子自身的耐磨性，一般皮质长靴都不会太过软塌，所以上脚后偶尔会有硌脚的情况，漆皮尤其明显。

材质硬度稍弱一些的麂皮长靴就没有这个困扰了，不易硌脚、不会过紧，长时间行走也可以。

麂皮长靴到底有多百搭？

· 厚连衣裙+麂皮长靴

冬日里最不费脑的内搭，特别是一件厚实温暖的针织裙+麂皮长靴，上身就感觉舒服又保暖的组合更是懒人最爱。

相对低调百搭的麂皮长靴对连衣裙也没有什么搭配顾忌，只要不是特别考验身材的超紧身款就可以。

长外套+裙装+麂皮长靴

在上面这套LOOK外加一件厚外套，比如大衣和羽绒服就可以直接出门了。

不管你的外套颜色是低调的深色，还是惹眼的亮色，有质感的麂皮长靴都可以HOLD住。

羽绒服/大衣+牛仔裤+麂皮长靴

除了裙子，日常实用的牛仔裤也适合搭配麂皮长靴，尤其是偏深色的裤子和靴子质地很接近，靠它拉长双腿绝对没问题。

相较皮革，更柔软的麂皮可以更好地贴合腿部线条，就像在长裤外又裹上了一层保暖裤，当然也更抗寒了。

毛衣/卫衣+短下装+麂皮长靴

这身打扮更适合开春后穿。一件宽松舒适的毛衣和卫衣搭配一件青春感十足的短款下装，再加上麂皮长靴的衬托，既清新又显身材，绝对是初春最好看的LOOK之一了！

麂皮长靴是不是比你想象得实用得多了呢？耐穿又百搭的它绝对是你冬天最值得投资的一双长靴！