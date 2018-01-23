Chanel 2018春夏高级定制大秀 带你提前领略盎然的春意

导语：1月23日，由“老佛爷”卡尔-拉格斐设计的香奈儿2018春夏高级定制服系列，于巴黎大皇宫发布。本季高级定制系列以采撷自法式花园的诗意花束为灵感，由Chanel提前带我们感受盎然的春意。

秀场星光

歌手瑞塔-奥拉助阵Chanel2018春夏高级定制系列大秀。私底下搭配个性十足的瑞塔-奥拉身穿深V针织裙搭配粉色腰包亮相，夸张的配饰凸显了瑞塔率性的风格，整身造型靓丽又青春。

瑞塔-奥拉助阵Chanel2018春夏高级定制系列大秀

瑞塔造型解析

日本女星冈本多绪也现身了Chanel 2018春夏高级定制大秀，短裙搭配过膝靴的造型让她大秀长腿纤腰的好身材。简约的黑色衬衫略带“性冷淡”的气场，让冈本多绪率性十足。

冈本多绪助阵Chanel2018春夏高级定制系列大秀

冈本多绪造型解析

佩姨

Marion Cotillard

老戏骨佩姨（伊丽莎白-于佩尔）和女神玛丽昂-歌迪亚也助阵了Chanel 2018春夏高级定制大秀。佩姨的皮衣造型，气场迸发。而玛丽昂-歌迪亚显然是“有颜任性”的典范，一身略休闲的搭配出现在秀场。

Chanel Boy：Hudson Kroenig

压轴出场的“花童”小男孩今年刚满十岁，名叫Hudson Kroenig，是世界顶级男模Brad Kroenig的儿子。从2岁起就开始为Chanel走秀，已经为品牌走了八年秀，是当之无愧的Chanel Boy，也是老佛爷的超级宠儿。

Hudson Kroenig

Chanel 2018早春系列秀场

Chanel 2018春夏系列秀场

Hudson Kroenig二岁起登上Chanel 2016早春系列大秀

秀场灵感和布置

本季，卡尔-拉格斐选择这春之意象，以采撷自法式花园的诗意花束为灵感，创作香奈儿2018春夏高级定制服系列。发布会现场也布置得绿意盎然，嘉宾坐席环绕喷泉而设，周围环绕著花架拱廊。模特们头戴花冠与面纱，在花枝叶影中穿行。

大皇宫今天已经春意盎然

模特在花枝叶影中穿行

秀场布置

Chanel 2018春夏高级定制系列大秀邀请函

秀场亮点

Chanel 2018春夏高级定制系列，每套造型都搭配具有呼应元素的短靴和法式风情的头饰，在配饰上就已经抢尽眼球。这一季的香奈儿女性身披层层丝绢、雪纺和乌干纱面料或为精美的褶皱效果，饰以亮片、串珠、宝石以及水钻打造的植物刺绣，色彩上更加欢脱亮眼，总之就是要让你感受到来自Chanel的盎然春意。

极致优雅的创新搭配

套装半裙的开衩设计巧妙地露出丝缎衬里，与编织软呢的柔和感形成对比，面料颜色为浅色调，或者粉红、绿色、橙色、金沙色以及融入霓虹彩线的黑色。香奈儿套装本季亦化作幻象连衣裙或大衣式连身裙，长款束腰上衣或A字型外套，下面搭配半裙或法式裙裤。刺绣滚边勾勒外套的廓形与接缝，凸显严谨精确的剪裁结构。

Chanel 2018春夏高级定制系列开叉裙

Chanel 2018春夏高级定制系列的裙裤搭配

Chanel 2018春夏高级定制系列花呢廓形外套

带着巧思的羽毛装饰和斑斓的配色

编织软呢和哑光丝缎面料接缀羽毛，轻轻地拥在肩头或脚踝。这种轻灵的飘逸感，结合娇美而不失摩登感的色调——粉红、珊瑚红、深桃红、雾感柠檬黄，还有灰色、浅米褐、银色、黑色、墨色、薄荷绿或叶绿以及电光蓝的色薄纱长裙，更显清雅的女性气息。而薄纱与软呢的拼接在礼服部分也同样是看点十足。

Chanel 2018春夏高级定制系列中缎面+羽毛

Chanel 2018春夏高级定制系列中花呢+羽毛

Chanel 2018春夏高级定制系列绚丽的配色

Chanel 2018春夏高级定制系列中妩媚的黑纱裙

Chanel 2018春夏高级定制系列薄纱拼接

迎接春意的经典花呢

在春日的第一缕阳光下，经典斜纹软呢也换上了清新的浅粉或白色。外套呈直身轮廓或采用梯形剪裁，配以宽松领、新式演绎的和服袖以及圆润的肩线，并于背部微微隆起优美的弧度。

春意盎然的植物刺绣和立体印花

Chanel 2018春夏高级定制系列粉嫩的软呢套装

Chanel 2018春夏高级定制系列的植物图案

以人为本的个性设计

胸口下面配以两枚滚边口袋，恰到好处的边口线条，方便双手插袋，卡尔称这一充满个性与力量的姿势为“新姿态”。

Chanel 2018春夏高级定制系列的滚边口袋

Chanel 2018春夏高级定制系列的软呢套装

富有层次感的线条

Chanel 2018春夏高级定制系列，在线条上更加多变，多种材质的拼接应用，让整个系列更富变化和动感。在花卉刺绣、褶皱以及荷叶边的装点下，显得细致而又不乏量感。短款抹胸连衣裙绣以满幅亮片，外面罩上一层包花刺绣轻纱；有些连衣裙饰以缝有珠宝穗带的高领胸饰，长款紧身连衣裙表面覆饰缀有银色硅胶的蕾丝绢纱。

满是钉珠亮片的透视纱裙

Chanel 2018春夏高级定制系列中飘逸的缎带纱裙

压轴婚纱

压轴的婚礼礼服一直都是Chanel 高级定制秀上的一大看点。Chanel 2018春夏高级定制系列的婚纱用公爵即视感的上衣和裤装搭配薄纱裙摆，再增加动感十足的羽毛装饰。模糊性别的中性风设计，果然依旧是时尚圈炙手可热的宠儿。

压轴的婚纱

秀场细节

植物刺绣和立体印花是打造Chanel专属“春色”的主力，而精致的钉珠和亮片则是象征高级定制系列精巧工艺的担当。而Chanel 2018春夏高级定制系列上主推的头纱和透明鞋跟的各式靴子，想必又将成为新一轮的“爆款王”。

华丽的钉珠和亮片

精致的立体印花和刺绣

透明鞋跟的鞋履

什么是Haute Couture？（高级定制）

1858年，设计师Charles Frederic Worth在巴黎开设了首家量身定做的时装店，高级定制服的概念由此产生，法国人称其为“Haute Couture”。高级定制的出现将时装升华为艺术，将服装师的角色由“生产者”转变为“创作者”。

Chanel女士正在制作高级定制时装

为什么要Haute Couture

从面料的剪裁到细节的钉缀，所有工艺全部借由人手来完成。因此一件高级定制服，从下订单到正式穿上，需要等待半年甚至更长的时间。然而在追求高效率的当下，已经很少有人愿意为了一件衣服去等待。所以借助高级定制的过程，穿着者与制作者都享受到了那份专属的存在感。从量体开始，服装师就会对穿着者的生活方式仔细询问，在确定肩线位置、领口袖口尺寸时，诸如“喜欢抽雪茄”“左手戴手表”等看似无关紧要的习惯都会被一一考量。

Karl Lagerfeld与他的高级定制礼服

CHANEL Haute Couture（香奈儿高级定制系列）的地位

从1910年，Gabrielle Bonheur Chanel本人在康朋街21号创立品牌以来，其高级定制的基本原则就是以人为本。而Chanel于巴黎康朋街21号的第一家店也随之成为高级定制的地标。Chanel曾如此定义奢华：“奢华必须是舒适自在的，否则就是徒有其表。”CHANEL的常年客户们都拥有与自己身材一模一样的木质人台，每一件成品经过反复修改，最终完美契合穿着者的身材、气质。这样的默契是用人适应衣服的成衣永远无法企及的。

高级定制的地标：Chanel于巴黎康朋街21号的第一家店

除了以人本位的原则之外，Chanel追求极致的精湛工艺也成为她成为高级定制泰斗的一大助力。Chanel旗下的纽扣坊Desrues、山茶花和羽毛坊Lemarie、刺绣坊Maison Lesage、钩针刺绣坊Montex、鞋履坊Massaro和制帽坊Maison Michel就是每年高级定制系列的制作者。除了这6个工坊，Chanel还有金银饰坊Goossens、花饰坊Guillet、手套坊Causse、褶饰坊Lognon、羊绒坊Barrie Knitwear和粗花呢坊A.C.T.3。这些工坊平日里很少与大众见面，于是变成了奢侈品消费者心中的难以窥探的神圣花园。

Chanel精湛的工艺

Chanel的钉珠与亮片

在2016秋冬高级定制系列发布会上，人称老佛爷的Chanel艺术总监Karl Lagerfeld却大胆地把80多位工匠请到了秀场上。他们与缝纫机、刺绣面料、试衣台、试衣镜、皮尺、大头针和布料一起，本色出演了日常工作的场景。谢幕时，他挽着两位Chanel首席女裁缝说：“有她们，才有高级定制。”可见工艺对于高级定制来说，也是重中之重！