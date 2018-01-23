搞定这8件红色单品 保证你2018旺一整年

导语：转眼间就到年底啦，新年即将到来，作为中国人，红色是过年最不能少的颜色，赶紧get一些红色单品，集齐这8件单品，担保你2018财运桃花都旺一整年！

必败红色单品：帽子

新年的开运神器当然要从头开始，小红帽是本季最好的一个选择，冬天一般人会选择比较暗沉的服装颜色，那么一顶小红帽给你的搭配添色，瞬间脱颖而出。

必败红色单品：外套

红色外套是很多人都会想要败的单品，鲜亮的色彩，给一年带来好彩头，不管是呢子大衣还是羽绒服，在这个季节都是时髦保暖的最佳选择。

必败红色单品：鞋子

每个有梦想的女孩都需要有一双小红鞋，不管是高跟鞋还是短靴，红色鞋子总会在你的鞋柜里占有一席之地，那么2018鞋款都有些什么值得入手的，快来看看我们推荐的时髦鞋履吧！

必败红色单品：裙子

春节假期如果想要去温暖的地方度个假，那么一条红色的裙装将是最好的选择，拍照漂亮，穿着便捷。不管是连身裙还是半身裙，红色都是非常好搭配的。

必败红色单品：毛衣

寒冷的冬季，当然没有比一件温暖的毛衣更贴心的了，不管是当内搭还是外衣，红色毛衣不仅喜庆温暖，还百搭，时髦感瞬间飙升。

必败红色单品：包袋

红色的包袋当然是新年开运神器啦，不管去哪里，拎到哪里都是招财又便捷的单品，而且各大品牌都在这个时机出了大量的红色包袋，包管你挑花眼。

必败红色单品：内衣

代表着热情和火辣的红色内衣你是不是应该拥有一件，不管是为自己或者为爱的人，感受这最贴近自己的温暖。

必败红色单品：生活用品

最后，推荐一些日常生活中可以用到的红色单品给大家，不管是送给家人，还是自己使用，都可以试试哦。春节快到啦，最重要的就是一家人齐齐整整，希望这些红色单品，能够让你的信念更加红红火火。