远离黄脸婆这个称号！30以后要常吃这几种祛斑食物

导语：女性到了30岁以后，繁重的工作压力、不规律的生活习惯、不合理的饮食……稍不留心，就会进入“黄脸婆”的行列：皮肤特别容易变得干燥、没有光泽，眼角、嘴角也会悄悄冒出小小的细纹。（来源：pclady）

女性到了30岁以后，繁重的工作压力、不规律的生活习惯、不合理的饮食……稍不留心，就会进入“黄脸婆”的行列：皮肤特别容易变得干燥、没有光泽，眼角、嘴角也会悄悄冒出小小的细纹。女性上了30岁以后就要常吃这几种祛斑食物，远离黄脸婆这个称号！

一、枸杞酒酿蛋

枸杞子则是滋补肝肾的佳品，也是美容药膳中常用的原料之一，维生素A的含量也特别丰富。这些食物加在一起后，更能促进营养成分的吸收，女性食用后的脸色更加滋润动人。煲枸杞酒酿蛋时，先将200克酒酿煮开，然后依次加入5克枸杞、适量冰糖和50克搅拌均匀的鹌鹑蛋蛋液，最后大火煮开即可然后配合维欧美一起祛斑会更快。

二、鱼籽

鱼籽我想大家都应该知道，它的营养价值是非常高的，它含有丰富的蛋白质和钙磷铁等矿物质，还有大量的脑磷脂。它可以帮助我们强键骨骼，延缓衰老，然后配合维欧美一起，祛斑效果会更好。

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三、雪燕

雪燕，功效补水保湿，减脂润肠，调节人体胶原蛋白生长，使皮肤丰满、紧实有弹性等功效，常和皂角米、桃胶、银耳等一起炖成滋补养颜的糖水。

四、桃胶

桃胶也曾是当年慈禧太后钦点御用的养颜补品，桃胶与皂角米、银耳搭配烹煮成汤长期食用具有降脂，养颜嫩肤的功效