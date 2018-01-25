奶奶辈时髦又火了？高俊熙穿的青春又靓丽

导读：在日益追求创新的现在，依然有经典像添加了“防腐剂”一般从未褪色，和时间一起愈渐光鲜，散发着让人欲罢不能的复古魅力，这样的情怀你爱吗？

“奶奶辈”时髦又火了？

古典：花卉图案

花卉自古以来就是女人的一大偏爱，在穿搭中，小而密集的碎花让人更加清新优雅，繁重大片的花纹又显得浪漫强烈，你喜欢哪一种？

“钟小姐”Alexa Chung

“钟小姐”Alexa Chung身穿黄色印花长裙外搭蝴蝶装饰羊毛大衣，少女感扑面而来。

时尚博主Betty Bachz

时尚博主Betty Bachz上身树叶印花衬衫，下穿卡其色花朵布拼贴毛边休闲裤搭配黑色立体花朵拼贴尖头高跟短靴，把控好颜色，满满的花卉图案也不会显得繁复。

时尚博主Maria Barteczko

时尚博主Maria Barteczko街拍中戴撞色花朵毛球流苏耳环，身穿Stella McCartney紫色荷叶边镂空毛衣，下身穿Valentino黑色蝴蝶印花阔腿裤，手拿Gucci Dionysus刺绣链条包。精致的花朵配饰和复古色这样轻松气质的组合何不一试呢？

Gwen Stefani

生机：波点元素

波点相比花卉少了些女性的浪漫特质，增添了更多的时尚感，风格迥异的各式波点是心情愉悦时出街的好选择。

Gwen Stefani身穿黑色波点印花衬衫裙，戴黑色豹纹墨镜，脚踩黑色麂皮尖头高跟过膝靴，内搭黑色网袜，密集的小波点遇上柔软的材质遇显得轻松随性。

复古色和波点

大片的复古色和波点的点缀也是绝配，再搭配一双小皮鞋，摇身一变气质小公主。

阔腿裤

选择西装、阔腿裤这样的时髦单品，波点也可以很酷很有型。

时尚博主Gilda Ambrosio

岁月：格子花纹

出镜率特别高的格子花纹你可能已经有些看腻了，但由格子衍生的创意也越来越多，根据颜色和造型的不同，在氛围烘托下，格子花纹依旧充盈着无限的魅力。2018年属于格纹的时髦感可以这样穿：

时尚博主Gilda Ambrosio身穿格纹短夹克搭配格纹半身裙，白色T恤姣好的减轻了复杂感，羽毛装饰的点缀则更加烘托出格纹裙的文艺感。

Teddy Quinlivan

Teddy Quinlivan身穿校园风格纹短裙外搭麂皮驼色大衣，复古之余又显青春靓丽，是减龄look的好选择！

驼色和格纹

驼色和格纹的温暖色调是街拍达人最钟爱的，若是不想显得太平凡，在脖间系上一个印花小丝巾遍能吸晴不少～

高俊熙

高俊熙身穿黑灰格子大衣搭配贝雷帽，暗色格子大衣可以让人气场倍增。

丹麦时尚博主Pernille Teisbaek

斑斓：北欧风毛衣

不管是轻快的亮色系还是简约的暗色系，都能被北欧风的几何图案和毛线针织的完美的融合到一起，这个冬天，不妨入一件舒适温暖的北欧风毛衣吧～

丹麦时尚博主Pernille Teisbaek身穿LOEWE北欧风编织毛衣，搭配圆点透视半身裙和黑色长靴，简洁的材质和颜色互相完美融合。

造型师Estelle Pigault

造型师Estelle Pigault则选择了橙蓝色几何针织开衫裙，内搭印花T恤，给冬日增添了一份明媚～

追赶新潮的同时，不妨也留心一下细腻的复古情调吧！