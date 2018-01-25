导语：先给美少女们一段定义：“PVC材料即聚氯乙烯，它是世界上产量最大的塑料产品之一，价格便宜，应用广泛，在聚氯乙烯树脂中加入适量的增塑剂，可制成多种硬质、软质和透明制品。”（转自：时尚COSMO）

PVC外套让你做2018最时髦的“小透明”

看完这么通（yao）俗（wen）易（jiao）懂（zi）的定义，没错，我们今天说的就是被秀场带火的PVC材质外套，俗称“雨衣外套”。

PVC外套让你做2018最时髦的“小透明”

除了外套还有很多好看的PVC配饰，不得不佩服设计师们的想象力！

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说实话，第一次get到PVC材质的美感，是因为天后王菲。早在2016年的“幻乐一场”演唱会上，她就已经把PVC穿上了身。黑色的PVC材质长裙，把菲姐的好身材显露无遗，优雅又霸气，COCO瞬间化身小迷妹，顺便爱上了这种塑料材质。

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虽然PVC材料在秀场上早就被使用过，但这波热潮的到来，要归功于几个大牌在2017秋冬时装周和2018春夏时装周上的共同努力。

1、CALVIN KLEIN

设计师Raf Simons入职CALVIN KLEIN已经一年多了，这段时间里，CK除了logo的变化，最让人关注的就是这件雨衣外套了。

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（CALVIN KLEIN，2017 秋冬秀场）

无数时尚博主穿过它，怎么搭都很酷。

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时尚达人用围巾来搭配它，毛线材质遇上PVC，厚厚的流苏围巾也不会显得沉闷。

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还有同系列的另外两款，同样是blingbling的PVC材质。金光闪闪的黄色皮草外搭透明雨衣，超有质感，超级酷！

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（CALVIN KLEIN， 2017 秋冬秀场）

CALVIN KLEIN将这种材质沿用到了春夏季，这次是更活泼的宝蓝色的运动款式。拉链和抽带是点睛之笔。

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（CALVIN KLEIN， 2018 春夏秀场）

2、BURBERRY

和CK不同，BURBERRY在2017秋冬推出的款式其实更像雨衣，材质看起来更加轻薄。

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（BURBERRY， 2017 秋冬秀场）

也有更适合秋冬的风衣款式，蓝的看起来很有质感，也更适合日常搭配。

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周冬雨穿过这款，本来就白到发光的她，在蓝色PVC材质和黄色丝巾的映衬下，看起来更精致了。

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欧阳妮妮也在参加BURBERRY活动的时候选择了PVC材质的外套，经典的BURBERRY红色格纹。

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3、MIU MIU

MIU MIU在2017秋冬也推出了雨衣外套，全透明的设计，是不是和我们下雨时穿得那件一模一样？只不过……人家的皮草毛领，看起来就好贵呐！

PVC外套让你做2018最时髦的“小透明”

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（MIU MIU， 2017 秋冬秀场）

潮人们早就穿上它出街了，即使看起来像雨衣，但不得不承认，它真的又酷又防风。

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COCO私心最喜欢的是这种风衣套风衣的穿法，简约时髦，看起来超干练。

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这款还有更亮更吸睛的透明黄色，露出里面的高腰搭配，大长腿不该被遮挡！

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4、CHANEL

到了2018春夏季，走仙女风的品牌们开始发力，其中CHANEL和VALENTINO的秀中都有又美又时髦的PVC元素，我们先说说香奶奶。

这一系列，CHANEL没有推出其他品牌那样的长外套，而是选择了更加轻盈的短款，比如像极了新娘头纱的透明PVC斗篷。

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（CHANEL， 2018 春夏秀场）

还有水晶装饰的短外套，有种雨滴落在透明雨衣上的感觉。

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（CHANEL， 2018 春夏秀场）

配饰上也很下功夫，PVC的帽子和靴子，还有各色手袋，足以看出PVC材料的兼容性。

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（CHANEL， 2018 春夏秀场）

同款透明PVC靴子早早地出现在了潮人们的街拍中。

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5、VALENTINO

一向走仙女路线的VALENTINO，连做起时髦的PVC材料都很仙，同时独特的设计带有很酷的叛逆感。

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（VALENTINO， 2018 春夏秀场）

这件很像机车外套的PVC上衣，简直是COCO心中外套最美的样子。

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（VALENTINO， 2018 春夏秀场）

6、雨衣外套还有这些玩法

除了以上几个品牌，还有一些大牌和潮牌加入了“雨衣”大军。

PVC外套让你做2018最时髦的“小透明”

（LACOSTE早在2016春夏季就推出过PVC材质的外套）

PVC外套让你做2018最时髦的“小透明”

（MARC JACOBS， 2018 春夏秀场）

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（PRADA， 2018 春夏秀场）

7、潮人们怎么穿？

这一季穿“雨衣”的潮人可太多啦，而且各个出彩。

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除了MIU MIU的长款透明“雨衣”，这种短款也很受欢迎，看起来更加轻盈。

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彩色的PVC外套也很多，更加有时装感，像这件红色透明风衣，背后印有白色的字母，时髦又吸睛。

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因为好搭，黑色成为了很多人的最爱，怎样都不会出错，亮面还减少了沉闷感。

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这种暗绿色看起来很高级，内搭红色上衣也很和谐。

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这种银色的亮面风衣，有当下很流行的未来感，博主Carlotta Rubaltelli很会搭，这件来自你我都买得起的ASOS。

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明星们赶上了这波时髦，你看李宇春和乔欣，一长一短，都是运动风。

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8、那些专门做“雨衣”的品牌

Stutterheim

创始人Alexander Stutterheim来自瑞典，在极端天气多发的北欧，雨衣被用来遮风挡雨，他希望用多彩时髦的雨衣来缓解恶劣天气带给人们的压抑情绪。

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即使是雨衣，也同样好搭，很多颜色都很日常。

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搭配高领毛衣，雨衣也可以在冬天穿出很温暖的感觉。

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Wanda Nylon

2012年成立的巴黎品牌Wanda Nylon，凭借超有型的PVC材质雨衣设计在时尚界一炮而红。设计师Johanna Senyk十分擅长设计透明、反光的大衣款式，深受潮人们的推崇。

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9、COSMO推荐

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（外套来自DIESEL 现价1800人民币（原价3600人民币） 可从DIESEL官网购买）

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（外套来自Stutterheim 售价1999瑞典克朗 可从官网购买）

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（外套来自MATERIEL 售价4446人民币 可从farfetch购买）

（图片来源：东方ic 视觉中国 品牌官网 ins）