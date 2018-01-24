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跑步的4大误区 让你越跑腿越“粗”

2018年01月24日 13:19 新浪时尚
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　　导语：“瘦成一道闪电”！这不是口号、目标，芭姐身为一个女生当然知道，这是姑娘们毕生的追求！当然为我们做出榜样的就是娱乐圈里的女明星们，她们的瘦身方法就是——跑步，但并非跑步就都能瘦，你得解锁正确姿势才行！（来源：时尚芭莎）

　　热衷跑步的女明星

　　娱乐圈里可是real多

　　代表人物1：张钧甯

　　说到跑步爱好者，那首当其冲的必属张钧甯了，她可是个不折不扣的“跑步达人”，参加过2011年的旧金山半程马拉松，跑过2014年台北马拉松，各种10公里路跑比赛也不计其数，一直到现在，她也保持着每周三次户外跑步的习惯呢，她说过“以前是用腿跑步，现在才懂，跑步其实是靠脑袋指挥。”

　　代表人物2：陈意涵

　　既然说到张钧甯，那下面该说谁你一定也知道啦，她就是同样热爱跑步的陈大发，她之前说过：“我大概就是有空会跑，外出会跑，然后天气好会跑步，现在一般出去跑会8公里以上，因为只跑一两公里我会觉得很空虚，最多可以跑20几公里。”听完这些芭姐也是大大的服！

　　代表人物3：谢娜

　　还有就是娜姐了！别看她在节目上老开玩笑说自己“懒”，可人家认真努力起来那也是不简单呢！娜姐半夜也会去运动，哪怕是刚下飞机，也会抽时间去跑一个小时步，还练了三十分钟的瑜伽，认证你是健身小达人！

　　代表人物4：孙俪

　　最后不得不提的是孙俪，她也算拼命三娘一枚了，对身材的管理也是高要求。娘娘一直通过跑步和健身让自己保持良好的心态和完美的身材，而且正是因为爱跑步爱健身，这让娘娘的容颜和身材似乎一点还如少女般几乎没有变样。这一切都得于她自己的努力与坚持。

　　现在喜欢跑步的人越来越多，风潮太热，很多姑娘们都纷纷效仿女明星们，把它当成一种流行，But！芭姐想弱弱的问一句你们真的“跑对了”吗？

　　原本应该越跑越瘦

　　误区让你越跑腿越“粗”！

　　误区1：天天跑瘦的快

　　虽然慢跑有益于保持健康和瘦身，不过也不能天天跑，最好隔一天跑一次。制定一个每周跑步计划时间表，这样循序渐进的增加跑步的时间和速度，你的耐力才能真的得到提升哦！

　　误区2：有空就去跑步

　　其实在适合的时间跑步才是最好的，喜欢晨跑的宝宝们可以早起跑着去上班，而偏爱夜跑的则可以在晚饭之后再动起来！不过不要空腹也不要吃到饱再去跑。因为肚子里没有东西的话会没有力气，而满腹则会导致胃下垂等不良反应。最佳的跑步时间还是在饭后2到3小时！

　　误区3：跑步就是跑起来

　　对于跑步减肥来说，主要是动作要正确！首先要脚跟先落地，接着全脚掌接触地面的慢跑，不然为什么你的小腿会变得越来越粗壮。很多妹子们为了跑起来轻松，喜欢前脚掌先落地，这样对于原本小腿就粗壮的姑娘们们就更难“瘦”了。

　　误区4：跑前跑后不放松

　　如果以上错误你都没犯，但依然没瘦或者小腿还是跑粗了，那可能是因为你跑前跑后的准备工作没有做足，跑前跑后的拉伸不仅能帮助肌肉有效排酸，还能及时纠正+放松肌肤，让其不“结块”，而是延展长度，完善线条。如果想知道正确的拉伸动作，就往下戳咯↓

　　跑前准备+跑后拉伸

　　一个都不能少！

　　跑前热身很重要

　　跑步前，对腿部的拉伸最为重要，只有预热充分并且拉伸到位的情况下跑步，身体才能投入“减肥大作战”的最佳状态，并且跑步时的前20分钟应以慢跑为宜，不要速度太快。

　　准备动作1：双臂抬起过头顶，左手弯曲抱住右手肘关节，身体带动左右拉伸胳膊。

　　准备动作2：双腿弓步打开，做半蹲屈膝状，双手分别放在双腿的膝盖处，身体带动左右转身，双脚保持不动。

　　准备动作3：左腿蹬直，右腿屈膝，双手扶在右腿膝盖上；相反的，左腿屈膝，右腿下蹲，双手扶在左腿的膝盖上。

　　跑后拉伸是细腿关键

　　运动完后也一定要对身体进行拉伸，这样不仅可以塑造小腿腿型，增加全身的柔韧性，保证身体的新陈代谢顺畅，而且还能防止脂肪堆积和不均匀。

　　拉伸动作1：身体坐在地上，双腿弯曲，双手撑地抬起臀部时左腿相应的抬起，然后换右腿重复此动作。

　　拉伸动作2：身体先侧平躺在地面，一只手撑地面，相应一侧的腿抬起，另一侧的胳膊肘关节撑地面，手扶头。

　　拉伸动作3：身在坐在地面，双脚伸直，脚尖双手伸直后用身体向前伸带动手指去触碰脚尖。

标签: 误区跑步

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