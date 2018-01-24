重训能减肥 但你的“铁”真的选对了么

导语：开始一个训练，减脂塑型力量训练都是重中之重，会让你真真切切的感受到它的好处。但是只有找到一个合适自己的重量，才能帮助你的肌肉成长。选重计划，且举且注意。（来源：爱丽时尚网）

选择的重量能够确保你“圆满完成训练计划”！

每一套运动，都会有个运动结点。就好比你准备做12次动作，在8次的时候也许就是你的运动结点，如果这个时候你觉得该休息了，那证明你选对了重量。

如果从运动开始重复几次，就发现很累要休息了。那你的重量选的太重了，这样不但达不到运动效果，反而会损伤其他位置的肌肉。

选择轻的重量多做几次？

你可能觉得我选轻的，多做几次也能达到效果。你觉得肌肉在“燃烧”，其实都是徒劳并不对你的肌肉有任何挑战性！

用你做的动作来决定你的重量

你所做的运动决定你选择的重量。例如你要翘臀，你需要做深蹲或者硬拉，这样你可能需要一个比较重的重量。如果你要练习肩背，你需要一个比练臀要轻的重量，因为肩背是弱的肌肉群。考虑到肌肉群选重量，不要一味地加重、减重或者使用一个重量。

不同种类的器械，不同的重量效果。

健身房里有许多器械来帮助你完成你的重量训练，例如哑铃、杠铃、沙袋、壶铃，每个器械的给你带来的重量来源是不同的。

你可以选择不同的器械，来锻炼肌肉，不用纠结于轻重。不稳定的重量分布可以使你练就更多的肌肉，当你举起20kg的哑铃，可能跟10kg沙袋带来的挑战是一样的。

最终，一切都要适用于你的身体。

无论是5kg的重量还是50kg，都取决你的经验，如果你刚刚起步，不要妄图加重来加快你的运动效果。如果你准备晋级到下一个阶段，突然加重会让你的肌肉感到疲劳。你需要不同的重量来实验自己到底需要什么重量。

切记“重”或者“轻”的选择，都取决于自己，取决于你想挑战的效果，不要根据网上所说，或者别人告诉你应该是什么重量，自己摸索适合自己的才是硬道理！