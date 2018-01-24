发福从腰腹开始 连深蹲都不会别说减肥

导语：最近临近过年放假，相信大家已经蠢蠢欲动想要去到温暖的地方过冬。然而找出夏天的小短裙发现，好像比夏天的时候紧了不少……是我…… （来源：时尚COSMO）

连深蹲都不会别说减肥

没错，冬天就是囤积脂肪的大好时机。由于天气寒冷，沙拉这种健身餐很少有女生能够坚持下去。相反，一些高热量的食物成为冬季幸福感的源泉……烤肉、部队锅、火锅等等，都是眼泪啊！

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性感翘臀

如果你做不到在冬天管住嘴，至少也应该在吃完之后迈一迈腿啊，要知道女生的脂肪囤积通常都是从腰腹开始的……水桶腰塌pp听起来就想哭……那么，就跟我从以下动作开始，针对初学者，简单易懂，每组动作10次，每天循环做4组，一个月后收获你的性感翘臀吧！

这是一组关于深蹲的练习，都知道深蹲是这样的：

双手向前，膝盖比肩膀略宽，膝盖与脚尖向前呈一个方向。向下蹲时膝盖不要超过脚尖，并且不能弯腰塌背。这是标准动作。

在此之上，我们可以将深蹲做出一些变化，让它能最大程度锻炼到更多的肌群。

比如，同样的动作下，将一只腿放在踏凳上，可以有效锻炼到重心腿的力量。

再比如，负重深蹲。负重深蹲是在初学者有一定力量基础后再进行的动作。切忌逞能，负重过大。要根据自己的能力来选择重量，以可以完成持续性的定量为准。不能爆发性地做一两个就脱力。

还可以双手握哑铃，在深蹲后向上举臂，可以锻炼到臀腿和手臂的部分。

前后交替弓步也可以达到同样的锻炼效果，但是要注意大腿要与地面平行，小腿与大腿呈90度。

深蹲后踩地跃起也是个不错的锻炼方式，当然你需要时刻谨记不要弯腰塌背哦！

双腿打开约为两个肩宽，膝盖和脚尖均向外伸，这样的深蹲动作能够锻炼到大腿内侧的肌肉，是非常有效的瘦腿动作。

以上这些深蹲的种类都能够很好地锻炼臀腿力量，帮你减掉囤积在下半身的脂肪。当然你不要忘记在练完臀腿之后做一些简单的拉伸动作，一来减少酸痛，二来放松肌肉避免变成大粗腿~~！动起来！为新的力量喝彩！