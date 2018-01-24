爱吃这3种食物 脸容易变大

导语：面容是给人的第一印象，很多人都希望自己有姣好的面容，瘦可能是第一需求，如何瘦脸呢？（来源：39健康网）

日常生活中有哪些不良习惯会让脸越来越大呢

冬天瘦身难，瘦脸也不容易，其实很多时候是你到底想不想瘦，如果想，一定要试试下边的瘦脸方法。

日常生活中有哪些不良习惯会让脸越来越大呢？

喜欢重口味和咸食物

喜欢重口味和咸食物的人普遍觉得自己脸大，这是因为盐分中的氧化钠会吸收血液中的水分，让越来越多的水分停留在身体的组织液中，导致身体发生浮肿。所以平时要吃得清淡一点，不仅有助于消除浮肿，对心脏也有好处。

嚼口香糖

很多MM口馋可是怕吃零食会发胖，因此就常常嚼口香糖，想着口香糖至少不会变胖。可是长时间咀嚼口香糖，会反射性地分泌大量胃酸使你出现恶心、反酸水等症状，也让你的口腔长期处于高代谢状态，有可能会损坏口腔黏膜，同时让你的咀嚼肌更发达而导致脸变大。

爱吃坚硬难咀嚼的食物

脸大最主要的原因就是下颌角肥大，而常常吃坚果、炒豆子、鱿鱼丝这种坚硬难嚼的食物就要动用咬肌，导致下巴肌肉过于发达引起的下颌角肌肉肥大。因此，要尽量避免或少吃这类食物，以免过度使用咬肌，让脸部的线条更加柔和。

什么方法可以瘦脸？

1、运动法

运动也可瘦脸！运动减肥的效果是全方位的，如果你的脸真的“肿”了，剧烈运动后的大量排汗，可有助于水分迅速排出体外。

2、饮食法

平日三餐中多吃那些可以消肿利湿的蔬果，如冬瓜等。如果你的脸是因肌肉硕大引起的肥胖，就请拒绝口香糖、甘蔗等锻炼咀嚼肌的食品，因为它们只能促使你的面部肌肉更加健硕。

3、沐浴法

我们都知道高温沐浴是瘦身好方法，同样高温沐浴也可以瘦脸。你可以每天在38℃的水温中坐在浴缸里沐浴，水深达心窝处，并配合瘦脸霜按摩面部，浸浴时间以20分钟为宜。

4、瑜伽瘦脸法

瑜伽从来都是爱美人士减肥的最佳选择，原来，练习瑜伽动作不仅能塑造体形，还能成功瘦脸哦。

瑜伽能让脸部以及颈部的肌肉变得更加紧实有弹性，同时还能够预防双下巴以及颈部肌肉松弛等现象。

具体做法是：

·趴在垫子上，打开双脚，保持与肩膀一样的宽度，双手放在身体的两侧，慢慢地调整呼吸，停留2秒钟。

·然后慢慢弯曲双手手臂，注意手掌放在胸前的两侧，手指向前，再缓慢地做深呼吸，停留5秒钟。

·现在吸气，在吸气的同时慢慢将上身抬起，双手支撑在垫子上，头尽量往后仰。这时候如果不能保持悬息的状态，就慢慢调整呼吸，记住，不要被呼吸控制了，是你控制它，它要以你感觉最舒服的方式存在，大约停留5秒钟。

·慢慢还原成原先的姿势，每天做3-5次。

5、热敷毛巾法

使用毛巾敷脸，能够有效地放松脸部的肌肉。假如再配合一些脸部运动，瘦脸的效果将会更好。需要注意的是每5分钟要更换一次毛巾，每次热敷10-20分钟即可。