移动客户端

爱吃这3种食物 脸容易变大

2018年01月24日 13:11 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：面容是给人的第一印象，很多人都希望自己有姣好的面容，瘦可能是第一需求，如何瘦脸呢？（来源：39健康网）

日常生活中有哪些不良习惯会让脸越来越大呢日常生活中有哪些不良习惯会让脸越来越大呢

　　冬天瘦身难，瘦脸也不容易，其实很多时候是你到底想不想瘦，如果想，一定要试试下边的瘦脸方法。

　　日常生活中有哪些不良习惯会让脸越来越大呢？

　　喜欢重口味和咸食物

　　喜欢重口味和咸食物的人普遍觉得自己脸大，这是因为盐分中的氧化钠会吸收血液中的水分，让越来越多的水分停留在身体的组织液中，导致身体发生浮肿。所以平时要吃得清淡一点，不仅有助于消除浮肿，对心脏也有好处。

　　嚼口香糖

　　很多MM口馋可是怕吃零食会发胖，因此就常常嚼口香糖，想着口香糖至少不会变胖。可是长时间咀嚼口香糖，会反射性地分泌大量胃酸使你出现恶心、反酸水等症状，也让你的口腔长期处于高代谢状态，有可能会损坏口腔黏膜，同时让你的咀嚼肌更发达而导致脸变大。

　　爱吃坚硬难咀嚼的食物

　　脸大最主要的原因就是下颌角肥大，而常常吃坚果、炒豆子、鱿鱼丝这种坚硬难嚼的食物就要动用咬肌，导致下巴肌肉过于发达引起的下颌角肌肉肥大。因此，要尽量避免或少吃这类食物，以免过度使用咬肌，让脸部的线条更加柔和。

　　什么方法可以瘦脸？

　　1、运动法

　　运动也可瘦脸！运动减肥的效果是全方位的，如果你的脸真的“肿”了，剧烈运动后的大量排汗，可有助于水分迅速排出体外。

　　2、饮食法

　　平日三餐中多吃那些可以消肿利湿的蔬果，如冬瓜等。如果你的脸是因肌肉硕大引起的肥胖，就请拒绝口香糖、甘蔗等锻炼咀嚼肌的食品，因为它们只能促使你的面部肌肉更加健硕。

　　3、沐浴法

　　我们都知道高温沐浴是瘦身好方法，同样高温沐浴也可以瘦脸。你可以每天在38℃的水温中坐在浴缸里沐浴，水深达心窝处，并配合瘦脸霜按摩面部，浸浴时间以20分钟为宜。

　　4、瑜伽瘦脸法

　　瑜伽从来都是爱美人士减肥的最佳选择，原来，练习瑜伽动作不仅能塑造体形，还能成功瘦脸哦。

　　瑜伽能让脸部以及颈部的肌肉变得更加紧实有弹性，同时还能够预防双下巴以及颈部肌肉松弛等现象。

　　具体做法是：

　　·趴在垫子上，打开双脚，保持与肩膀一样的宽度，双手放在身体的两侧，慢慢地调整呼吸，停留2秒钟。

　　·然后慢慢弯曲双手手臂，注意手掌放在胸前的两侧，手指向前，再缓慢地做深呼吸，停留5秒钟。

　　·现在吸气，在吸气的同时慢慢将上身抬起，双手支撑在垫子上，头尽量往后仰。这时候如果不能保持悬息的状态，就慢慢调整呼吸，记住，不要被呼吸控制了，是你控制它，它要以你感觉最舒服的方式存在，大约停留5秒钟。

　　·慢慢还原成原先的姿势，每天做3-5次。

　　5、热敷毛巾法

　　使用毛巾敷脸，能够有效地放松脸部的肌肉。假如再配合一些脸部运动，瘦脸的效果将会更好。需要注意的是每5分钟要更换一次毛巾，每次热敷10-20分钟即可。

标签: 食物大脸

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

时尚美妆潮流【日常温柔豆沙紫色妆容】来迟了的圣诞节妆容~ ​

来迟了的圣诞节妆容~ ​[详细]
2018年01月09日 21:10
妆容 美妆 时尚 潮流 豆沙

时尚美妆潮流【美妆】中文字幕 Jennifer Chiu-7个必须知道的...

中文字幕 Jennifer Chiu-7个必须知道的眼霜小技巧 ​[详细]
2018年01月13日 23:01
美妆 字幕 中文 时尚 眼霜

中国芭比直播卸妆，确定真卸妆了？

[详细]
2017年12月17日 15:37
芭比

通化分享 今天微博热点挺多整容的事啊：“整容化妆 登机遭拒”、“整容之后...

今天微博热点挺多整容的事啊：“整容化妆 登机遭拒”、“整容之后女子离婚了”。看看这个：整容20次失败了，拿下面具，各位都惊呆了…… ​[详细]
2018年01月17日 18:01
整容 化妆 遭拒 登机 热点

【2017风格大赏-明星专访】白客：工匠精神就是认真钻研 做演员也要有

他是演艺界的一股清流，让万千观众捧腹大笑；最万万没想到的是，他让一本正经的冷笑话深入人心。他亦是最走心的演员，在平凡之路上演绎世间百态。每每出现都给影视作品带来无限激情。他就是年度活力艺人—白客 　　2017风格大赏明星领奖环节，白客获得了新浪时尚2017风格大赏“年度活力艺人”大奖。领奖之后，冷笑话王子白客接受了新浪时尚独家采访。。。。。。[详细]
2017年12月21日 14:43
白客 新浪时尚 领奖 风格大赏 冷笑话