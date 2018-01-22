生而为猫 就该享受“家里”无尽特权

导语：宠物不仅仅是我们的生活伴侣，更是我们家庭的一份子。宠物不仅仅是我们的生活伴侣，更是我们家庭的一份子。而且，不得不承认的是，我们希望它们生活得和我们一样舒适、惬意。也许你也注意到了，已经有越来越多的设计师在为这些小家伙们创造适合它们的“人性化”家具。（来源：界面新闻）

这其中，给猫所做的创意家具是最多的。日本品牌RINN在之前推出了一款热销的自动喂猫器Petly之后，此次又推出了这款名为NEKO的猫咪栖息柱。

我们想，是不是能够设计一款又能让猫咪娱乐玩耍，又能同时适应当代建筑、家居室内设计要求的猫家具呢？”RINN的设计师小宫山洋（Yom Komiyama）说道，“最后，我们设计了这棵来自大自然的‘猫树’。”猫树其实很常见，但这一棵，藏着不少有关猫咪习性的小秘密。

我们最先注意到与众不同的就是这一圈包围了整颗猫树的“木帘”，均采自日本飛騨高山市（Hida-shi），当地精湛的木工艺可追溯到1300年前，以木制家具闻名。猫树的木材加工部分均由高级木工师伊藤正名（Masaaki Ito）手工完成。

这一围“木帘”既可以为猫咪提供一个私密空间，还可以作为一个室内的装饰性家具，更契合周围环境。“猫主子是很注重它的隐私的，这一点养猫的人都有经验。”小宫山洋说道，“因此，这些缝隙间若隐若现的‘瞥见’，虽然遮蔽了一些，却依旧能够传达猫与人之间的相互联系，创造更好的亲密关系。”

这三层休息平台选用了与木帘一样的木材，由伊藤正名手工切割、打磨完成。每一层还各有一层软垫，形状就好像猫趴着的时候的样子。

这层软垫采用的是丹麦纺织品牌Kvadrat织物，格外柔软。广泛应用于北欧家具设计中，为家居设计师们偏爱的材料之一。“猫咪也喜欢柔软、舒服的坐垫，依偎在上面打个盹儿。”

最后就是这个特别的底座。所用的是纹理细腻、色泽白皙的埃尔金大理石（Elgin marble）。底座柱子上还十分细心地缠绕了一圈麻绳。

小宫山洋并没有采用统一的木质材料，而选用了更具西方特色的大理石。这样做的原因，其一是为了降低重心，让猫树更稳定，不会在猫咪攀爬的时候抖动；其二其实是小宫山洋在上班路上看到了一只猫咪在一家住户门口的地板上打滚来降温，于是就选用了大理石来帮助猫咪有效地调节体温。“我希望材料能提供设计和功能两方面的价值。同时，也表达了东西方材料设计文化的融合。”

这颗猫树已经可以在RINN的官网预订，让我们再看看还有什么实用又好看的猫家具可以给家里的猫主子添置的吧：

NEKO猫树在RINN官网可购，详情咨询：http://neko-cattree.jp/en/，参考价：1，080，000日圆（约合￥62，000）。

RINN大卖的Petyly自动喂猫器，还曾获得了2016年的红点设计奖。详情咨询：http://petly.jp/en/?lang=en，亚马逊有售，参考价：€359.00。

韩国首尔的一家设计工作室más设计的Lunabox，是一个多模块组合的猫咪“卧室”。详情咨询：http://www.designstudiomas.com/product/list.html?cate_no=24，参考价：253，000-390，000韩币。（约合￥1550-2380）

Krab是设计师为自家猫咪定制的猫床，里面铺上了一张毛绒绒的垫子。详情咨询：https：//krabdesign.be/en/product/nest-en/，欧美参考价：€189.00。

WISKI设计的一款猫抓塔Cone，塔状的外形和粗麻材料可以让猫咪尽情的磨爪子；同时，也是猫咪的卧室。详情咨询：https：//www.kickstarter.com/projects/wiskicat/the-cone-by-wiski-scratch-beautifully，欧美参考价$100.00-215.00。

猫架子床铺，猫主子可以把它的“领地”一览无遗…详情咨询：https：//www.etsy.com/fr/listing/223769138/curved-cat-bed-cat-shelf-soft-white-cat？ref=related-1，欧美参考价：€99.00。

猫桥，设计本意是满足猫咪探险的好奇心的，但似乎猫咪更喜欢用来睡觉呢。详情咨询：https：//www.catastrophicreations.com/product/indiana-jones-cat-bridge/，$194.00。

IKEA也有猫咪家具哦，其实本来是给小孩子们过家家玩的玩偶床Duktig，但似乎格外受到猫主子的青睐。详情咨询：https：//www.ikea.cn/cn/zh/catalog/products/20167838/，宜家有售，参考价：￥149.00。