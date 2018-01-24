就知道养蛙 这个魔性僵尸都被你忽略了

导语：魔性画风的东西总是有致命的、古怪的吸引力！比如PICO太郎大叔的《PPAP》、总在“哈哈哈哈哈哈。。。”的《神经病之歌》、唐国强老师的鬼畜。。。。。。对了，还有塘主张翰的笑。

张翰的微笑

这些古怪又不乏趣味，还莫名带感的事物可真是为生活增添了不少乐趣呢，最近又有一个游戏空降魔性界，秒杀技能满血，有网友为它取了一个超长名字“换装佛系丧尸随缘扯蛋劈叉摔一马趴”，可以说是非常配了。

这个游戏是澳大利亚游戏工作室推出一款休闲游戏，目的就是让你无聊的生活再无聊一些？！因为它貌似只是想把你变成一个强迫症——走路千万不要踩石板间隙！

攻略

游戏的主角是一个长相如同乐高积木的提线木偶、状态就像得了软骨病的丧尸、前进时好像脚上生了磁铁的僵尸，面对前方大小不一的石板，走一格迈不开，走两格会扯蛋，方便起见还是暂且称它为“扯蛋游戏”吧。

跟它真正的画风相比，以上描述似乎显得太平淡且抽象了，因为它的画风是这样的（视频一）↓

死法也是千千万呀，游戏设计师大概是吃可笑长大的（视频二）↑

这款游戏名叫《Steppy pants》，玩法非常之简单，完全就是跳一跳的升（bian）级（tai）版。按住手机屏幕让人物迈步，步子大小根据按住屏幕的时间长短来决定，时长越长步子越大，目标就是跨过前方一块又一快石板。

跟跳一跳不同的是，每当通过一段距离，路边就会出现一个“Check Point”的标志，自动记录前进进度，防止扯蛋之后被一秒打回原形。

“Check Point”的标志

说到玩游戏，除了打发时间，还有一个重要原因就是激发挑战欲，然后跟自己死磕。所以，为了防止玩家对单一且无休止的向前走的游戏模式感到腻烦，“扯蛋”游戏设有无数种皮肤装备等待玩家解锁。

这些皮肤只是凤毛麟角

皮肤需要玩家在游戏中通过任务、连续行走、快递等方式获得金币，当金币累计到一百时，再通过抽奖获得。颁奖方式也很独特，是这样的↓

颁奖方式也很独特

被踹了还高兴也就这了

另外，除了普通模式以外还有熔岩地板、鬼怪森林、雪山、检查站挑战赛、赛道其他五个模式，前三个只是场景不同，其他并无区别。检查站挑战赛的前进石板是未知的，每成功跨出一步才会显示下一步的石板大小，所以这一个模式就是“欲速则不达”、“心急吃不了热豆腐”；赛道模式则是计时赛，如果这个模式能邀请好友挑战的话应该会更有趣。

赛道模式则是计时赛

虽然，游戏显得很无脑，但是真的好好笑，解闷有它足矣。