麦当劳一门店被指用室外雪水制餐饮 门店称正在调查

导语：网友指张家界一家麦当劳疑用室外雪水制餐饮，门店称正在调查。（来源：澎湃新闻 澎湃新闻记者 陈兴王 ）

1月30日，一段“张家界天子山麦当劳店门外挖雪制作咖啡牛奶”视频在网络流传。

30日下午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）联系上了视频的拍摄者杨先生。杨先生称，1月29日中午，他在张家界天子山贺龙公园麦当劳餐厅就餐时，发现麦当劳店员在室外的地面上挖雪，然后倒进了餐厅操作台的容器中。

杨先生表示，他并未看见餐厅的员工用雪融化的水制作咖啡、牛奶等餐饮。但同行的朋友用餐后，不同程度出现腹泻不适的症状。由此他们认为，近几天因降雪冰冻封山，餐厅可能因为缺水才出现此举。

澎湃新闻致电麦当劳张家界天子山贺龙公园店，该店一位杨姓值班经理表示，尚未接到顾客的此类投诉，她已将此事向公司进行了汇报，需要向门店进行调查核实，48小时内会就此进行回复。

从杨先生拍摄的视频中可见，一位身着麦当劳工作服的员工在室外一平台围栏边，将雪装入一个容器中，约一分钟后，将盛满雪的容器拿进店内，进了操作间，倒进水池中一个标有“运冰”字样的红色桶内。

据杨先生称，他在该麦当劳店用餐期间，点了一杯热牛奶和一份蛋糕，共看见麦当劳工作人员先后4次在室外挖雪并倒进了操作台的桶内。

“就算冰冻封路没水，也不能随便在外面挖雪来给顾客用。”杨先生说。

同行的巢先生告诉澎湃新闻，他当时与杨先生并未同时在麦当劳餐厅就餐，但餐后出现了腹泻症状。巢先生说，他们是湖南民俗摄影协会摄影爱好者，一行有30多人，1月25日从长沙去了张家界采风拍雪景，1月30日已离开张家界。

杨姓经理表示，天子山贺龙公园麦当劳餐厅隶属于湖南迈湘餐饮投资有限公司。

该公司的工商资料显示，湖南迈湘餐饮投资有限公司注册资金1亿元，经营范围以自有资产进行餐饮投资、管理等。

公开信息显示，2014年，湖南迈湘餐饮投资有限公司董事长李清江曾发表声明称，2012年7月13日正式成立的湖南迈湘餐厅食品有限公司，是经麦当劳总部授权的特许经营公司。