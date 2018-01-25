带有勾魂烟火气的日料 就藏在北京这些居酒屋里

导语：居酒屋最早可追溯到江户时代，那时酒铺经营者为了让买酒的客人能够当即享用，便提供一些下酒的简单菜肴。久而久之，人们想到居酒屋多半是因为其中集合了日式料理中的绝世好味，让人在饥饿疲惫之余，得到慰藉肠胃温暖血肉的治愈效果。在北京，同样有一些居酒屋因着一道招牌料理而牢牢勾住食客的心。（来源：悦游CondeNastTraveler）

半熟牛肉@酒鬼金居酒屋

酒鬼金居酒屋

到了五道口的人气居酒屋酒鬼金，必点的便是这道半熟牛肉，当然首先你要确保自己可以排到位置，通常提前个一周预定应该是没什么问题的。切成薄片的半熟牛肉口感柔嫩刚好，底下的芥末汁盖住了牛肉的腥味，用牛肉卷着西红柿吃也是别有一番滋味。

酒鬼金居酒屋

这个一入夜就人气爆棚的居酒屋店面并不大，眼花缭乱的日式海报将深夜食堂的气氛衬托得暖意十足。日式特色榻榻米、小包间、吧台座和普通就座区满足了不同食客的需求。

酒鬼金居酒屋

还有一个必点的就是可尔必思梅子汽酒，虽然可尔必思是日式餐馆的常见饮料，但是它家将其做成了汽酒，加上梅子的酸味，并没有很重的酒味，很适合喜欢碳酸饮料的小仙女。

酒鬼金居酒屋

人均：210元

学清路甲5号院大华电子厂东门北侧300米

烤鸡心骨@鸟阵

鸟阵

如果你钟爱居酒屋里的“烧鸟”，那一点要来鸟阵尝鲜，在这里，你可以吃到鸡的任何部位。

鸟阵

作为北京唯一一家会席烧鸟店，鸟阵从装潢到餐具都体现了浓浓的日本匠人风情。如果用一个词来形容这里的烧鸟料理，大概只能想到“丧心病狂”了，将鸡的各个部位精细切割，从鸡冠、鸡气管、鸡屁股到鸡皮、鸡脚筋，大概除了鸡毛，鸡的任何部位都可以用来烤制，味道却是能带给人无穷惊喜。

鸟阵

一串正宗的烧鸟，食材是基石、火候是灵魂、调味是关键，鸟阵可谓三者兼具。更是有稀有部位的烤制，提灯，它是把鸡的卵巢，输卵管和未成型的蛋串在一起，一口下去，带来口中爆浆的醇厚感。

鸟阵

人均：280元

天泽路19号草场207室（近美国大使馆）

火焰芝士鳗鱼饭@慢走

慢走

慢走的火焰芝士鳗鱼饭会让人吃上一口就停不下来，在钢碳高温烤出焦香的鳗鱼，再浇上十多种材料熬制的酱汁，口感醇厚。在吃法上可以直接吃也可以加入海苔和芥末拌着吃，最后再倒入鳗鱼骨熬制的汤头，十分鲜美。

慢走

除了鳗鱼饭，慢走卷和名古屋酱味猪排也是店内的招牌特色。慢走卷加入了鳗鱼、奶酪、牛油果和黄瓜，一口吃下，鳗鱼和奶酪的甜腻搭配黄瓜和牛油果的清爽，味道刚刚好。

慢走

它家的日本酒论最全和最多在北京也是数一数二，清酒、烧酒、梅酒、本酿、纯米吟酿、大吟酿等，搭配不同的下酒菜，带来多种不同的滋味。

人均：248元

亮马桥路40号21世纪饭店1层东北角

鸡翅饺子@大丈夫居酒屋

大丈夫居酒屋

将整只鸡肉抛开去骨，填入满满的明太鱼籽，再加以烤制就成了如今大丈夫居酒屋的人气创新料理——鸡翅饺子。内馅儿是满满的鱼籽，“饺子皮”是鲜嫩多汁的鸡肉，一口吃下，幸福感就在舌尖升起。

大丈夫居酒屋

这是一家藏身二楼的隐形居酒屋，里面有一面码满竹节的墙面，形成波浪的造型。馆子不大，却藏着数不尽的深夜美味。

大丈夫居酒屋

沙拉烤鸡肉串选用鸡脖子上面的肉，嫩度可想而知。明太鱼籽焗土豆更有着熔岩蛋糕的口感，烤牛油果中间加入一颗鸡蛋，软糯醇香。还有鲜美的刺身拼盘、能量满格的酱烤鸡皮，令这个小的可怜的居酒屋充满吸引食客的磁力。

大丈夫居酒屋

人均：209元

工人体育场南路朝阳医院北门东方骏美容2楼

黄油煎牛舌@九本しんいち居酒屋

九本しんいち居酒屋

九本在北京已有5家分店，主打温馨、浪漫的日式风情。每家店的人气菜肴各有不同，学院路店的黄油煎牛舌将肉质的韧劲儿把握的恰到好处，配上蘸料一起吃口感动人。

九本しんいち居酒屋

除了牛舌，三文鱼等刺身肉质肥嫩，入口即化。鳗鱼控更是不可错过它家的烤鳗鱼，口感油润粘稠，十分满足。

九本しんいち居酒屋

店里有一颗仿真樱花树，除了张贴着日本风景明信片，还可以免费打印照片，因此墙上也有着许多食客们的照片，你也可以加入其中哦！

九本しんいち居酒屋

人均：137元

交大东路店

上园村3号（临近交通大学）

学院路店

成府路20-2号（地质大学旁）

日式特制炸鸡@虎铁KOTETSU

虎铁KOTETSU

日式炸鸡的鸡块通常较大，焦脆的外皮之下一口咬下去却能感受到浓浓的汁水和鲜嫩的鸡肉，这份口感在虎铁KOTETSU居酒屋发挥到淋漓尽致。

虎铁KOTETSU

这家极富特色的居酒屋分为两个部分，右虎左铁，“虎”专营日式串烧和乌冬面，而“铁”则以日式火锅为主。在“虎”你可以吃到包括鹅肝串、鲍鱼串、鳗鱼串等在内的高级串烧拼盘，让你一次领略到不同肉质的美味。

虎铁KOTETSU

除此之外，“虎”还将乌冬面做出了花样，拥有三十多种口味。明太子奶油乌冬面的汤汁是浅粉色，搭配葱花和海苔，口味也是十分讨喜。还有柴鱼片点缀的鲜鸡蛋乌冬面，带来面条和鸡蛋的双重滑嫩。

虎铁KOTETSU

人均：153元

麦子店街36号龙宝大厦1楼

汤咖喱@旬鲜本铺

旬鲜本铺

许多食客多次光顾旬鲜本铺都是冲着店中的汤咖喱，这道在北海道盛行的料理浸泡着鸡蛋、西兰花、胡萝卜、秋葵、土豆、茄子和肉沫等美味，既有日式咖喱的醇厚，又有泰式咖喱的辛香，格外下饭。

旬鲜本铺

而旬鲜本铺就是一家带有北海道风土滋味的居酒屋，据说是源自中国老板娘和北海道老板的爱情故事。

旬鲜本铺

这里除了汤咖喱，还有呛呛烧、金枪鱼昆布卷、札幌拉面等北海道特有的菜肴，均选用北海道顶级的食材烹制而成。如果你对北海道的料理念念不忘，这里定会唤醒你的味觉记忆。

旬鲜本铺

人均：165元

三源里16号楼如家酒店一层

酱味鸡翅@手羽大使

手羽大使

手羽在日语中是鸡翅的意思，大概是名字的效应所以它家将炸鸡翅做出了花样。这里的鸡翅大概拥有全北京最丰富的口味，辣味、酱味、盐味、紫苏、蓝纹奶酪、萝卜泥醋、黑胡椒味7种味道选择，简直就是鸡翅控的天堂！

手羽大使

手羽大使藏身于一家商务宾馆的二层，一定要下定决心才能找到这家深夜食堂，每天晚上6点到8点是Happy Hour时间，只要点鸡翅，便可以10元一杯的价格畅饮朝日生啤。

手羽大使

另一道叫座率高的温泉蛋凉拌担担面，将熟度刚好的温泉蛋戳破和花生、辣油、麻酱等拌在一起，爽滑的面条与蛋液和酱汁碰撞出美妙的口感，为它值得专门消磨一晚。

手羽大使

人均：125元

麦子店枣营北里15号一番街2层

今晚你最想去哪家？

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撰文& 编辑/ Aileen

图片来源于网络