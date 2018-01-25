移动客户端

带有勾魂烟火气的日料 就藏在北京这些居酒屋里

2018年01月25日 17:14 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：居酒屋最早可追溯到江户时代，那时酒铺经营者为了让买酒的客人能够当即享用，便提供一些下酒的简单菜肴。久而久之，人们想到居酒屋多半是因为其中集合了日式料理中的绝世好味，让人在饥饿疲惫之余，得到慰藉肠胃温暖血肉的治愈效果。在北京，同样有一些居酒屋因着一道招牌料理而牢牢勾住食客的心。（来源：悦游CondeNastTraveler）

　　半熟牛肉@酒鬼金居酒屋

酒鬼金居酒屋酒鬼金居酒屋

　　到了五道口的人气居酒屋酒鬼金，必点的便是这道半熟牛肉，当然首先你要确保自己可以排到位置，通常提前个一周预定应该是没什么问题的。切成薄片的半熟牛肉口感柔嫩刚好，底下的芥末汁盖住了牛肉的腥味，用牛肉卷着西红柿吃也是别有一番滋味。

酒鬼金居酒屋酒鬼金居酒屋

　　这个一入夜就人气爆棚的居酒屋店面并不大，眼花缭乱的日式海报将深夜食堂的气氛衬托得暖意十足。日式特色榻榻米、小包间、吧台座和普通就座区满足了不同食客的需求。

酒鬼金居酒屋酒鬼金居酒屋

　　还有一个必点的就是可尔必思梅子汽酒，虽然可尔必思是日式餐馆的常见饮料，但是它家将其做成了汽酒，加上梅子的酸味，并没有很重的酒味，很适合喜欢碳酸饮料的小仙女。

酒鬼金居酒屋酒鬼金居酒屋

　　人均：210元

　　学清路甲5号院大华电子厂东门北侧300米

　　烤鸡心骨@鸟阵

鸟阵鸟阵

　　如果你钟爱居酒屋里的“烧鸟”，那一点要来鸟阵尝鲜，在这里，你可以吃到鸡的任何部位。

鸟阵鸟阵

　　作为北京唯一一家会席烧鸟店，鸟阵从装潢到餐具都体现了浓浓的日本匠人风情。如果用一个词来形容这里的烧鸟料理，大概只能想到“丧心病狂”了，将鸡的各个部位精细切割，从鸡冠、鸡气管、鸡屁股到鸡皮、鸡脚筋，大概除了鸡毛，鸡的任何部位都可以用来烤制，味道却是能带给人无穷惊喜。

鸟阵鸟阵

　　一串正宗的烧鸟，食材是基石、火候是灵魂、调味是关键，鸟阵可谓三者兼具。更是有稀有部位的烤制，提灯，它是把鸡的卵巢，输卵管和未成型的蛋串在一起，一口下去，带来口中爆浆的醇厚感。

鸟阵鸟阵

　　人均：280元

　　天泽路19号草场207室（近美国大使馆）

　　火焰芝士鳗鱼饭@慢走

慢走慢走

　　慢走的火焰芝士鳗鱼饭会让人吃上一口就停不下来，在钢碳高温烤出焦香的鳗鱼，再浇上十多种材料熬制的酱汁，口感醇厚。在吃法上可以直接吃也可以加入海苔和芥末拌着吃，最后再倒入鳗鱼骨熬制的汤头，十分鲜美。

慢走慢走

　　除了鳗鱼饭，慢走卷和名古屋酱味猪排也是店内的招牌特色。慢走卷加入了鳗鱼、奶酪、牛油果和黄瓜，一口吃下，鳗鱼和奶酪的甜腻搭配黄瓜和牛油果的清爽，味道刚刚好。

慢走慢走

　　它家的日本酒论最全和最多在北京也是数一数二，清酒、烧酒、梅酒、本酿、纯米吟酿、大吟酿等，搭配不同的下酒菜，带来多种不同的滋味。

　　人均：248元

　　亮马桥路40号21世纪饭店1层东北角

　　鸡翅饺子@大丈夫居酒屋

大丈夫居酒屋大丈夫居酒屋

　　将整只鸡肉抛开去骨，填入满满的明太鱼籽，再加以烤制就成了如今大丈夫居酒屋的人气创新料理——鸡翅饺子。内馅儿是满满的鱼籽，“饺子皮”是鲜嫩多汁的鸡肉，一口吃下，幸福感就在舌尖升起。

大丈夫居酒屋大丈夫居酒屋

　　这是一家藏身二楼的隐形居酒屋，里面有一面码满竹节的墙面，形成波浪的造型。馆子不大，却藏着数不尽的深夜美味。

大丈夫居酒屋大丈夫居酒屋

　　沙拉烤鸡肉串选用鸡脖子上面的肉，嫩度可想而知。明太鱼籽焗土豆更有着熔岩蛋糕的口感，烤牛油果中间加入一颗鸡蛋，软糯醇香。还有鲜美的刺身拼盘、能量满格的酱烤鸡皮，令这个小的可怜的居酒屋充满吸引食客的磁力。

大丈夫居酒屋大丈夫居酒屋

　　人均：209元

　　工人体育场南路朝阳医院北门东方骏美容2楼

　　黄油煎牛舌@九本しんいち居酒屋

九本しんいち居酒屋九本しんいち居酒屋

　　九本在北京已有5家分店，主打温馨、浪漫的日式风情。每家店的人气菜肴各有不同，学院路店的黄油煎牛舌将肉质的韧劲儿把握的恰到好处，配上蘸料一起吃口感动人。

九本しんいち居酒屋九本しんいち居酒屋

　　除了牛舌，三文鱼等刺身肉质肥嫩，入口即化。鳗鱼控更是不可错过它家的烤鳗鱼，口感油润粘稠，十分满足。

九本しんいち居酒屋九本しんいち居酒屋

　　店里有一颗仿真樱花树，除了张贴着日本风景明信片，还可以免费打印照片，因此墙上也有着许多食客们的照片，你也可以加入其中哦！

九本しんいち居酒屋九本しんいち居酒屋

　　人均：137元

　　交大东路店

　　上园村3号（临近交通大学）

　　学院路店

　　成府路20-2号（地质大学旁）

　　日式特制炸鸡@虎铁KOTETSU

虎铁KOTETSU虎铁KOTETSU

　　日式炸鸡的鸡块通常较大，焦脆的外皮之下一口咬下去却能感受到浓浓的汁水和鲜嫩的鸡肉，这份口感在虎铁KOTETSU居酒屋发挥到淋漓尽致。

虎铁KOTETSU虎铁KOTETSU

　　这家极富特色的居酒屋分为两个部分，右虎左铁，“虎”专营日式串烧和乌冬面，而“铁”则以日式火锅为主。在“虎”你可以吃到包括鹅肝串、鲍鱼串、鳗鱼串等在内的高级串烧拼盘，让你一次领略到不同肉质的美味。

虎铁KOTETSU虎铁KOTETSU

　　除此之外，“虎”还将乌冬面做出了花样，拥有三十多种口味。明太子奶油乌冬面的汤汁是浅粉色，搭配葱花和海苔，口味也是十分讨喜。还有柴鱼片点缀的鲜鸡蛋乌冬面，带来面条和鸡蛋的双重滑嫩。

虎铁KOTETSU虎铁KOTETSU

　　人均：153元

　　麦子店街36号龙宝大厦1楼

　　汤咖喱@旬鲜本铺

旬鲜本铺旬鲜本铺

　　许多食客多次光顾旬鲜本铺都是冲着店中的汤咖喱，这道在北海道盛行的料理浸泡着鸡蛋、西兰花、胡萝卜、秋葵、土豆、茄子和肉沫等美味，既有日式咖喱的醇厚，又有泰式咖喱的辛香，格外下饭。

旬鲜本铺旬鲜本铺

　　而旬鲜本铺就是一家带有北海道风土滋味的居酒屋，据说是源自中国老板娘和北海道老板的爱情故事。

旬鲜本铺旬鲜本铺

　　这里除了汤咖喱，还有呛呛烧、金枪鱼昆布卷、札幌拉面等北海道特有的菜肴，均选用北海道顶级的食材烹制而成。如果你对北海道的料理念念不忘，这里定会唤醒你的味觉记忆。

旬鲜本铺旬鲜本铺

　　人均：165元

　　三源里16号楼如家酒店一层

　　酱味鸡翅@手羽大使

手羽大使手羽大使

　　手羽在日语中是鸡翅的意思，大概是名字的效应所以它家将炸鸡翅做出了花样。这里的鸡翅大概拥有全北京最丰富的口味，辣味、酱味、盐味、紫苏、蓝纹奶酪、萝卜泥醋、黑胡椒味7种味道选择，简直就是鸡翅控的天堂！

手羽大使手羽大使

　　手羽大使藏身于一家商务宾馆的二层，一定要下定决心才能找到这家深夜食堂，每天晚上6点到8点是Happy Hour时间，只要点鸡翅，便可以10元一杯的价格畅饮朝日生啤。

手羽大使手羽大使

　　另一道叫座率高的温泉蛋凉拌担担面，将熟度刚好的温泉蛋戳破和花生、辣油、麻酱等拌在一起，爽滑的面条与蛋液和酱汁碰撞出美妙的口感，为它值得专门消磨一晚。

手羽大使手羽大使

　　人均：125元

　　麦子店枣营北里15号一番街2层

　　今晚你最想去哪家？

　　还有哪些你私藏的居酒屋好味，留言分享给我们吧！

　　撰文& 编辑/ Aileen  

　　图片来源于网络

标签: 居酒屋日料餐厅推荐

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

今冬时尚最黑洞 过膝雪地靴变矮功能非常强大

要说今年冬季新时尚是啥？妥妥地“过膝”款最时尚的啊，无论是羽绒服、大衣还是雪地靴，凡是过膝瞬间都感觉自己离时尚的圈子更近了一步。[详细]
2018年01月23日 16:56
过膝靴 时尚 何洁 雪地靴 身材

模特生涯并未终结，奚梦瑶现身巴黎时装周气场霸气十足

[详细]
2018年01月23日 17:54
奚梦瑶 模特 气场 生涯 巴黎时装周

撒贝宁点评吴亦凡的穿搭……没想到是这种意思

[详细]
2018年01月22日 19:30
撒贝宁 吴亦凡 穿搭 铁片 钢管

民国时期“东方夜巴黎”的时尚女郎和西方接轨就是不一样！

[详细]
2018年01月24日 09:46
民国时期 生活 消费 物质 娱乐

路人街拍，好身材怎么穿都好看，你能看到第几张

[详细]
2018年01月23日 21:37
街拍 身材 路人 好看 穿着