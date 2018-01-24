冬季深色系搭配 如何穿才能只要显瘦不要沉闷

导读：很多人对深色又爱又恨，深色系绝对是比任何颜色都显瘦的颜色，高冷范儿，女王范儿，气质，这些词完全是为深色所生。只要穿的对一身黑也不会有人说你沉闷，不好看，而且绝对大牌！

很多人对深色又爱又恨，深色系绝对是比任何颜色都显瘦的颜色，高冷范儿，女王范儿，气质，这些词完全是为深色所生。只要穿的对一身黑也不会有人说你沉闷，不好看，而且绝对大牌，这个又酷又瘦的秋冬就靠深色系啦！

有一种灵魂装扮不为扮酷只为显瘦 它叫“全黑Look”

凸显气质的黑色简约不简单，明星出街机场必备拒人千里之外Look，可谁说穿全身黑是为了扮酷！我们不需要！我们酷着呢！一身黑Look不为最瘦只为更瘦！

王丽坤近期的机场街拍中她扎半丸子头，身穿藏青色长款大衣，内搭黑色针织围巾，脚踩圆钉装饰黑色系带马丁靴，肩背Gucci蜜蜂珍珠装饰粉色包袋。手拿娃娃的素颜女神多了几分小女生的可爱。

奚梦瑶白色口罩遮面，黑色连帽夹克外套实用百搭，内搭黑色字母印花T恤、黑色紧身裤，脚穿黑色系带平底靴，银色Chanel流浪包斜挎在身上时髦又抢眼。

瑞塔·奥拉（Rita Ora）身穿黑色双排扣西装，内搭白色T恤，系橘色毛衣，下穿黑色低裆休闲裤，脚踩Reebok黑色运动鞋，内搭抢眼的白色短袜，拼色格纹鸭舌帽，Celine黑色墨镜，成了扮酷利器，不得不说，细节之处体现时尚功底。

周冬雨的时尚品味越来越值得称赞，她戴Burberry卡其色格纹鸭舌帽，身穿黑色连帽派克大衣，内搭黑色上衣，下穿黑色铅笔裤，脚踩卡其色球鞋。

糖糖穿起黑色look也是酷的不要不要的，头戴黑色棒球帽，镭射太阳镜遮面，身穿黑色夹克外套，内搭格子陈搭配黑色针织衫，手拎黑色手拎包外搭透明PVC外罩，下穿黑色紧身九分裤，脚穿黑色系带New Balance休闲鞋。酷酷的唐嫣嘉姐超爱！

小闹了一下“息影风波”的舒淇，头戴黑色圆环棒球帽，白色口罩遮面，身穿白色绑带镶边流苏黑色大衣外套，内搭黑色上衣，下穿黑色长裙，脚穿黑色铆钉机车靴，又酷又俏皮。

Carmella Rose街拍，全黑look的她身穿黑色双排扣系带呢子大衣，肩背白色手袋，下穿黑色紧身破洞牛仔裤，脚踩黑色金属钉尖头高跟短靴。一根简单的腰带凸显大长腿，赶快学起来！

街拍中的Marianne Fonseca戴黑色墨镜，身穿黑色皮风衣，内搭黑色T恤，下穿I am Gia黑色漆皮皮裤，脚踩FENTY X PUMA by Rihanna黑色厚底系带短靴。酷女孩非她莫属！

吉泽勒. 奥利韦拉（Gizele Oliveira）戴金丝边眼镜，身穿Fleamadonna黑色牛仔夹克，内搭ktz黑色印花T恤，下穿Louis Vuitton Petite Malle红色小箱子，下穿Topshop黑色高腰直筒牛仔裤，一双尖头漆皮靴成了点睛之笔，这种用材质区分层次感的搭法快拿小本本记下来。

时尚博主Rosa Crespo街拍。她戴Ray Ban黑色墨镜，身穿All Saints黑色拉链机车夹克，内搭裸粉色高领打底衫，手拎Nat & Nin黑色皮纹双肩包，下穿Faith Connexion黑色迷彩印花拉链铅笔裤，脚踩Saint Laurent黑色一字带高跟凉鞋。谁说黑色不能搭的刚柔并济，一件打底衫就可以！