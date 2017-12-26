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love link品牌升级发布会 携手超模情侣共赴爱的旅行

2017年12月26日 10:25 新浪时尚
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　　导语：12月24日，时尚情侣珠宝品牌love link在北京举行了品牌升级发布会，品牌高层悉数莅临，并邀请到人气超模Naomi及其说唱歌手男友Al Rocco出席活动，令发布会现场星光熠熠。

love link在北京品牌升级发布会现场love link在北京品牌升级发布会现场

　　此次love link品牌升级主要体现在视觉形象和品牌名称两方面。love link摒弃了以往较传统的店面风格，新形象整体以亮丽明快的色调为主，以比萨斜塔、复古相机等旅行元素传递出“爱的旅行”的概念。其次，此次升级也将品牌名由原来的LOVE&LOVE COUPLE‘S正式变更为love link，以区别于公司旗下的高级珠宝品牌LOVE&LOVE，体现love link作为独立品牌发展的需求。未来love link将定位于时尚轻奢珠宝，保持奢侈品的质感与美感的同时，也更适合年轻情侣的消费选择。让更多都市年轻一族通过轻奢时尚配饰展现自我的生活态度，更让他们在漫长的爱的旅行中，记录更多值得回忆且有共鸣的爱情故事。

love link戒指love link戒指

　　love link随心戒作为品牌今年备受期待的创意型珠宝产品也在本次品牌升级发布会上正式亮相。随心戒采用最新创意设计，上万款搭配，丰富的色彩以及多变的风格，可随意拆卸随心搭配，创造出极具个性化的DIY专属效果，将引领未来戒指叠戴的风潮。更重要的是，随心戒不仅仅是一款配饰，更是美好的见证者，记录着情侣的甜蜜爱情，传递出“百变随心、心随所爱”的深刻内涵。

超模Naomi与说唱男友Al Rocco超模Naomi与说唱男友Al Rocco

　　超模Naomi与说唱男友Al Rocco出席此次品牌升级发布会是机缘但绝非巧合。Naomi作为天资卓越的模特，Al Rocco引领着说唱界的风潮，这对情侣的结合完全吸引了年轻时尚人群的关注。

超模Naomi与说唱男友Al Rocco超模Naomi与说唱男友Al Rocco
超模Naomi与说唱男友Al Rocco甜蜜秀出戒指超模Naomi与说唱男友Al Rocco甜蜜秀出戒指

　　而两人生活中十分恩爱，甜蜜撒糖，与“时尚情侣珠宝”的定位更是不谋而合。现场，两人互相为对方挑选佩戴随心戒，更为感动的是，Al Rocco还为Naomi准备了惊喜礼物——立体相片盒。记录了两人自认识以来难忘的点点滴滴，盒中还暗藏玄机，一个精致的love link悦动吊坠置于其中。它承载着Al Rocco对Naomi的甜蜜承诺，要和她手牵手环游世界，共赴彼此“爱的旅行”。

标签: 超模NaomiAl Roccolove link嘻哈

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