年末大盘点 国内女星2017年造型珠宝大比拼

导语：一年当中的最后一个工作日，Miss J+实在是忍不住要对今年国内女星造型进一个大总结，究竟谁会是2017年度的“时尚劳模”？谁又是“时尚新秀”？谁又惨不忍睹？Miss J+根据女星的“获封”数，带货能力、曝光度等因素考量，选出一下几位女星。

时尚劳模Top3

No.1 周冬雨

上榜理由：代言、封面大丰收，大小荧幕两不误

周冬雨封面

2017年，是周冬雨的丰收年，据统计，今年时尚刊物共登10刊，其中不乏一线刊、准一线刊以及其他年轻线、拍摄风格新颖的刊物。

左：周冬雨为 Burberry拍摄广告宣传图、右：周冬雨出席Dazzle Fashion 活动

2017年九月，周冬雨被Burberry官方宣布为大中华区品牌形象大使。十月底，成为高街品牌Dazzle地素品牌形象大使。

周冬雨今年成为Lancome兰蔻彩妆形象大使

化妆品以及护肤品牌，周冬雨今年成为Lancome兰蔻彩妆形象大使。

周冬雨佩戴Boucheron宝诗龙出席2017年微博电影之夜

周冬雨佩戴Boucheron宝诗龙Glycine系列白金吊坠耳环出席2017年微博电影之夜

周冬雨佩戴Boucheron宝诗龙出席电影《奇门遁甲》首映礼

周冬雨佩戴Boucheron宝诗龙Boucheron 宝诗龙 动物系列Hathi大象白金戒指、动物系列Cypris天鹅白金镶钻耳钉出席电影《奇门遁甲》首映礼

周冬雨是当下娱乐圈的“稀缺”类型。娱乐圈里最不缺的就是美女，当许多女星都在追求锥子脸、大眼睛、小俏鼻的时候，周冬雨偏偏靠小内双眼皮在清一色的女星当中脱颖而出。红毯造型好坏参半，当然2017年最佳是第一套身着Altuzarra2017年春夏款菠萝图案礼服裙，可爱而又端庄，与自己的气质十分相符。对于珠宝的选择也十分俏皮，不论是植物图案，还是动物图案，灵气十足。

周冬雨自拍

若说最喜欢不对称设计或者单只佩戴耳饰的艺人，非周冬雨莫属。这种设计打破陈规，演绎起街头前卫以来毫不费力，个性十足。

No.2 古力娜扎

上榜理由：盘靓条顺资源佳，综艺、荧屏齐爆发

娜扎封面大片

2017年娜扎一共登上7个封面，“五大刊”中暂时颗粒无收，多为准一线以及年轻线刊物。与往年相比，突飞猛进。拥有精致美貌的她同时拥有较高的时尚表现力。

参与湖南卫视真人秀《花儿与少年第三季》

年初参与湖南卫视(微博)真人秀《花儿与少年第三季》，因为软萌、体贴的性格而圈了许多粉丝。

电影《缝纫机乐队》海报

大荧幕作品有《缝纫机乐队》，影视剧作品中则搭档顶级流量鹿晗，在《择天记》当中饰演徐有容一角。

左：Fendi芬迪大中华区品牌形象大使、右：Puma彪马大中华区品牌代言人

今年，娜扎成为老牌时装屋Fendi芬迪的大中华区品牌形象大使，以及运动品牌PUMA彪马的大中华区品牌代言人。

古力娜扎佩戴 De Beers 戴比尔斯珠宝

古力娜扎佩戴 De Beers 戴比尔斯De Beers戴比尔斯Aria光之舞高级珠宝系列耳环、Old Bond Street系列黄钻戒指、Adonis Rose Cluster系列钻戒出席某时尚活动

古力娜扎佩戴Chopard萧邦PRECIOUS CHOPARD高级珠宝系列耳环出席活动

古力娜扎佩戴Chopard萧邦PRECIOUS CHOPARD高级珠宝系列耳环出席活动

可能某些女星还有造型“扑街”的时候，娜扎可以说是战无不胜！不论是浪漫粉色蝴蝶结小礼服还是刺绣长裙，都能驾驭。所选择的长耳饰吸睛指数不仅高，流苏设计凸显正式感，也更为端庄。

古力娜扎自拍

平时的娜扎比较钟爱极具设计感的圆环耳饰，不论是单个大圆环还是多个圆环组成的长耳饰，配上娜扎的“异域”五官，既酷又美！

No.3 杨幂

上榜理由：街拍质量依旧高，延续“带货”女王称号

杨幂杂志封面

2017年杨幂一共登上6刊封面，其中包括一个一线大刊封面，《Vogue》杂志的特辑刊、，与“宇博”Chiara Ferragni一起登上年轻线刊物《Vogue Me》。

杨幂为Piaget伯爵拍摄Possession系列宣传图

4 月，杨幂成为Piaget伯爵Possession系列推广大使

杨幂成为Michael Kors全球品牌代言人

杨幂获得Michael Kors官宣，成为Michael Kors全球品牌代言人。

左：Adidas 阿迪达斯Originals系列宣传图、右：雅诗兰黛彩妆宣传

同时，杨幂是雅诗兰黛亚太区代言人，要知道杨幂手中的雅诗兰黛“枫叶红”有多火吗？Miss J+每次去专柜都需要预定。2017年的最后一个月成为Adidas阿迪达斯Originals系列大中华区品牌形象代言人。

杨幂和赵又廷成为H & M 2018年中国新年系列代言人

快时尚品牌也盯上了杨幂的“带货”能力，选择杨幂和赵又廷成为H & M 2018年中国新年系列代言人。

杨幂街拍

街拍质量延续高水准，简单的基本款也能穿得很潮。

部分红毯造型

红毯造型更是火力全开。不论是长礼服裙还是短礼服裙，都能穿出活泼、明艳的感觉，极少出错。同样的，红毯选择的配饰以“吸睛”为主，长链条耳饰能很好修饰杨幂的下颌角。

杨幂自拍

日常生活中的杨幂就会低调许多，会选择比较小巧的耳钉，抑或是具有几何设计感的小耳饰，作为点缀即可。

时尚新秀

No.1 春夏

上榜理由：时尚表现力好，前期发展势头不错，可惜后劲不足

春夏杂志封面

若说到当今娱乐圈中长相辨识度很高的女演员，春夏绝对算得上一位，圆圆的脸，纤细的身材，在演艺圈依旧交出了一份比较满意的答案。模特出身的她对于时尚的表现力很强，2017年初的秋冬时装周也能够看见她的身影。今年的封面有三个，算是小有收获。

演员春夏 X Longchamp

11月21日，Longchamp宣布春夏成为其中国区品牌形象大使。

演员春夏佩戴Bulgari宝格丽珠宝

演员春夏佩戴Bulgari宝格丽B.Zero1系列戒指，Divas’Dream系列手链、项链出席活动

极少看到春夏佩戴耳饰，出席重要活动时，多以简约线条为主。

演员春夏佩戴Louis Vuitton路易威登Blossom系列戒指出席活动

平时的她和杂志中的“高冷”脸不同，圆圆的脸透漏着甜美，甜美之中不失文艺气质。这样的女孩子假如佩戴太多装饰反而多余，简洁的花朵图案，经过精心设计，或者叠搭就美得刚刚好。所说的“后劲不足”，是指不论是时尚资源、活动还是曝光度都比其他小花弱了一些，影视作品寥寥，微博中的言语也透着“佛系”。

No.2辛芷蕾

上榜理由：野心与实力成正比，Miss J+看好你

《演员的诞生》宣传图

也许很多人是通过电影《绣春刀（二）》认识的辛芷蕾，但是更多的人是通过综艺《演员的诞生》对她有了更多的了解，虽然舆论好坏参半，但是对于她的演技，更多的是褒奖。

《如懿传》剧照

同时还出演了2018年最受期待的古装剧之一《如懿传》，饰演其中一位嫔妃金玉妍。

《T Magazine》杂志封面

杂志封面获得一封，用母胎“高级脸”演绎黑白时尚。

辛芷蕾佩戴Burberry 雏菊造型吊链式胸针出席活动

辛芷蕾参加《Nylon》杂志创刊派对，佩戴Dodo珠宝耳饰

辛芷蕾佩戴OOAK珠宝出席《绣春刀》

不论是生活中还是活动中的她，在配饰的选择上以细节个性风格为主，追求不凡。有时候，珠宝不用佩戴很大，但是胜在细节图案的设计，同样展现自己的好品位。

No.3钟楚曦

上榜理由：高级脸可酷也可甜，后来居上

钟楚曦杂志封面

其实，钟楚曦踏入演艺圈的时间是2013年，然而真正红火之年隔了四年之后才到来。2017年，钟楚曦凭借出演冯小刚导演作品《芳华》而备受关注，很多人都爱上了这个拥有高级脸的漂亮小姐姐。今年封面收获三封。

时尚杂志内页图

尽管封面不多，但是大片内页的表现力不容小视，只要稳下去，明年相信收获会更多。

钟楚曦佩戴Piaget伯爵珠宝

红毯造型非常惊艳，不论是什么风格都能Hold 住，更多的是性感与清纯并存的风情。

钟楚曦自拍图

没想到，拥有高级脸的小姐姐，笑起来十分甜美，街头耍酷也不在话下，Choker、夸张大耳饰这些街头必备元素也能驾轻就熟。

有待进步

No.1 关晓彤

上榜理由：腰细腿长敌不过坏品位

关晓彤杂志封面

不可否认关晓彤作为演员，颜值和演技在小花当中拔尖，时尚资源也很好，去年拿下4封，多为二线以及年轻线刊物。然而时尚表现力·······Emm，Miss J+觉得，大众的眼睛应该是雪亮的。

活动造型

红毯造型对大红大粉永远有着蜜汁喜爱，并永远穿出影楼风的效果，或者甜心蛋糕Cosplay。

关晓彤街拍

日常穿搭一言难尽，要么是偷偷拿了妈妈的披肩，要么还是破洞牛仔加上要命的All Pink装束。

关晓彤佩戴Cartier卡地亚Love系列耳环（左）、佩戴Cartier卡地亚Agrafe系列手链（右）

相比之下，还是平时美美自拍的关晓彤比较好一些，很多单品出自Caritier卡地亚，款式简约、经典。

No.2 郑爽

上榜理由：放飞自我过头了，求您打扮回小仙女吧

《夏至未至》剧照

Miss J+是真心怀念爽妹子《微微一笑很倾城》时期的她，事业算是迎来了一个小高峰。去年的影视作品播出的只有《夏至未至》，好在颜值在线。

郑爽参与综艺《演员的诞生》

今年话题度被推上分口浪尖的还有参与综艺《演员的诞生》。Miss J+看到眼窝深青色、嘴角带着疤的她吓了一跳，最后的即兴表演令章子怡在现场表现出不悦。

郑爽街拍

为人低调，街拍也很少，凡是被拍到都是很随性的装扮。然而“率性而为”也许是郑爽的一个圈粉的点，说不定她的定位只是演员便好。如今的爽妹子片约不断，希望明年能有佳作。

从2017年的“混战当中”，能混迹于时尚圈的女演员不论是好品位还是长相上的“高辨识度”，缺一不可。除却精致的面孔，不符合男系社会审美的“高级脸”是国内女星中的黑马，日后的娱乐圈对这种女星的需求也许会更多。2018年的女星会有什么样的动作呢？Miss J+已经等不及要继续围观“女神”之间的相爱相杀了！（图/文 珠宝之家 Olivia）