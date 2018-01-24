明星爱大牌：易烊千玺炫舞技 帅气红装迎18年开门红

导语：1月24日，易烊千玺一组综艺节目录制花絮照曝光，帅气红色套装配Revenge Storm休闲鞋，一身造型酷帅十足，在舞台灯光下非常抢眼。这一次TFBOYS成员易烊千玺在节目中将狂秀舞技，有木有很期待“四字弟弟”的酷帅表现？

易烊千玺炫舞技 帅气红装迎18年开门红

近期，易烊千玺录制《这就是街舞》的花絮照曝光，随性简搭仍非常抢眼，看照片就很有专业架势了。本就有舞蹈功底的易烊千玺，跳起街舞瞬间霸气十足，有没有很期待他的表现？

易烊千玺的帅气搭配

易烊千玺当天的脏辫造型和LV X Supreme 合作款方巾增添街头感，Revenge Storm休闲鞋也十分酷炫，整身造型就是街舞style的标配。想要跟易烊千玺一起“飙舞”的，赶紧把这行头准备好。

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