蜜月新选择 旅游网站Tripadvisor选出全球十大浪漫酒店

导语：旅行除了选择目的地以外，最重要的就是居住酒店的选择，有着美丽风景、独特设计和舒心服务的酒店绝对能带给你不错的体验。以下是全球最大的旅游网站Tripadvisor选出的全球十大浪漫酒店，即将展开浪漫蜜月之旅的新婚夫妇赶快来参考一下蜜月居住的酒店吧~（转载自ELLE中文网）

希腊圣托里尼岛 Anastasis Apartments ?

1。 希腊圣托里尼岛 Anastasis Apartments ??

Anastasis 座落在山崖边，客房皆正面朝向蔚蓝的美景，少了观光胜地的喧嚣人潮，给人仿佛在世外桃源般的轻松自在。

意大利卡普里 La Minerva

2。 意大利卡普里 La Minerva

卡普里是传说中奥德赛几乎臣服于海之女妖歌声的地方，兼具神话般美好的临海美景和18间设计温馨的客房，每一位顾客都有宾至如归的感觉。

英国Bowness-on-Windermere CranleighBoutique

3。 英国Bowness-on-Windermere CranleighBoutique

每间客房都是独一无二的豪华设计和温馨风格，位于Windermere湖畔边，绝佳的交通让两人随时都可以去附近的商店餐厅逛逛。

英国温德米尔 Cedar Manor Hotel and Restaurant

4。 英国温德米尔 Cedar Manor Hotel and Restaurant

位于英国湖区国家公园（Lake District National Park）附近，建造于1854年，一开始为私人乡村别墅，现在也拥有一大片私人的雪松树花园的自然美景，相当适合想要典雅幽静旅行的情侣们。

马列北环礁 马尔地夫巴洛斯度假村

5。 马列北环礁 马尔地夫巴洛斯度假村

名列亚洲十大浪漫饭店之首，被印度洋环抱的Baros度假村距离马尔地夫国际机场只有20分钟，不只有茂密清脆的植披，也提供令人流连忘返的水上体验。

马来西亚珍南海滩 Casa del Mar， Langkawi

6。 马来西亚珍南海滩 Casa del Mar， Langkawi

在马来西亚有名旅游岛兰卡威上，附近还有99个景色优美的小岛，只要一小时以内的车程就能享受热情与优雅兼具的世外桃源。

扬特维尔 加州 Bardessono

7。 扬特维尔 加州 Bardessono

加州纳帕山谷是美国的著名的葡萄酒乡，在环保的绿建筑和新鲜食材的簇拥下，享受屋顶游泳池等豪华设施的同时，也实现亲近自然的梦想。

阿拉伯联合大公国杜拜

8。 阿拉伯联合大公国杜拜

阿玛哈喜达屋沙漠水疗度假村客房的游泳池外就看得到骆驼在沙漠行走，满足对阿拉伯风情的想象，然后一边看着夕阳没入大漠的地平线，一边享受浪漫的“营火”晚餐，不可思议吧！

兰塔岛 甲米府

9。 兰塔岛 甲米府

利亚纳温泉度假酒店位于泰国的兰塔岛，你想骑单车、滑轻艇、练泰拳、骑大象都可以，只怕你不想出房门外活动筋骨，光是在房间发呆就够舒服了！

阿里北环礁 维利甘度岛度假村

10。 阿里北环礁 维利甘度岛度假村

周围有美丽的潟湖，暗礁和绵长的白色沙滩，是岛上唯一的度假村。在这里“没有鞋子、没有新闻”只有和艳丽的热带鱼同游的乐趣和悠闲。