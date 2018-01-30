年前送礼最强套路一：蛙奴们的心头好

如果你或你的小伙伴爱玩：旅行青蛙、恋与制作人

目测人群：萌系佛系青年

适合礼品：蛙系萌物或文艺类、扮靓单品

旅行青蛙&恋与制作人

既安放了慈母心又不用付出太多精力和体力，默默关注小青蛙也是一种有爱的自我陪伴。这款小游戏当真是佛系男生女生的爱。送他们一些跟蛙相关的小物，或者可爱又萌翻的精美单品，都是不错的选择~

Gucci 学院风粗花呢连衣裙

“学院风绝对是萌系少女衣橱里必不可少的时尚单品之一”

售价：25731元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Gucci 学院风粗花呢连衣裙

Jill Stuart水晶童话礼盒

“粉嫩可爱的外形永远都是女生的菜”

售价：580元； 购买方式：JILLSTUART天猫官方旗舰店

Jill Stuart水晶童话礼盒

MIU MIU 草编托特包

“蛙奴情有独钟的清新草系单品”

售价：7325元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com

MIU MIU 草编托特包

香奈儿J12粉色珍珠母贝白色腕表（限量款）

“白色与淡淡的粉色搭配，哪个少女能拒绝？”

售价：49300元； 购买方式：品牌店铺

香奈儿J12粉色珍珠母贝白色腕表

Dyson戴森吹风机Supersonic HD01中国红臻选礼盒版

“对于完美秀发和生活品质的追求不会停止”

售价：3190元； 购买方式：天猫

Dyson戴森吹风机Supersonic HD01中国红臻选礼盒版

B&O beoplay H5无线蓝牙运动耳机入耳式 粉色款

“用粉粉的耳机听老公们给你打CALL是种什么感觉？”

售价：1798元； 购买方式：天猫官方专卖店

B&O beoplay H5无线蓝牙运动耳机入耳式 粉色款

RIMOWA Salsa Deluxe Oriental Red行李箱

“蛙儿子不回家？那就拎着箱子自己出去走走吧！”

售价：6180元/47.0L； 购买方式：品牌门店

RIMOWA Salsa Deluxe 47.0L

宝格丽Divas’ Dream系列玫瑰金镶粉色碧玺钻石项链

“既少女又不失优雅，品味有时就是要两者兼具”

售价：112000元； 品牌店铺

宝格丽Divas’ Dream系列玫瑰金镶粉色碧玺钻石项链

Intimissimi性感圣诞系列ELENA半杯文胸&丁字裤

“打理好外貌还不够，“内在”也要优质舒适”

售价：578元/套； 购买方式：天猫和品牌门店