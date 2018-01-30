年前送礼最强套路一：蛙奴们的心头好

如果你或你的小伙伴爱玩：旅行青蛙、恋与制作人
目测人群：萌系佛系青年
适合礼品：蛙系萌物或文艺类、扮靓单品
既安放了慈母心又不用付出太多精力和体力，默默关注小青蛙也是一种有爱的自我陪伴。这款小游戏当真是佛系男生女生的爱。送他们一些跟蛙相关的小物，或者可爱又萌翻的精美单品，都是不错的选择~
Gucci 学院风粗花呢连衣裙
“学院风绝对是萌系少女衣橱里必不可少的时尚单品之一”
售价：25731元； 购买方式：奢侈品电商farfetch
Jill Stuart水晶童话礼盒
“粉嫩可爱的外形永远都是女生的菜”
售价：580元； 购买方式：JILLSTUART天猫官方旗舰店
MIU MIU 草编托特包
“蛙奴情有独钟的清新草系单品”
售价：7325元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com
香奈儿J12粉色珍珠母贝白色腕表（限量款）
“白色与淡淡的粉色搭配，哪个少女能拒绝？”
售价：49300元； 购买方式：品牌店铺
Dyson戴森吹风机Supersonic HD01中国红臻选礼盒版
“对于完美秀发和生活品质的追求不会停止”
售价：3190元； 购买方式：天猫
B&O beoplay H5无线蓝牙运动耳机入耳式 粉色款
“用粉粉的耳机听老公们给你打CALL是种什么感觉？”
售价：1798元； 购买方式：天猫官方专卖店
RIMOWA Salsa Deluxe Oriental Red行李箱
“蛙儿子不回家？那就拎着箱子自己出去走走吧！”
售价：6180元/47.0L； 购买方式：品牌门店
宝格丽Divas’ Dream系列玫瑰金镶粉色碧玺钻石项链
“既少女又不失优雅，品味有时就是要两者兼具”
售价：112000元； 品牌店铺
Intimissimi性感圣诞系列ELENA半杯文胸&丁字裤
“打理好外貌还不够，“内在”也要优质舒适”
售价：578元/套； 购买方式：天猫和品牌门店