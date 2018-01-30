年前送礼最强套路二：烧脑族最爱

如果你或你的小伙伴爱玩：爱玩头脑王者&冲顶大会
目测人群：烧脑爱好者
适合礼品：健脑游戏及具有设计感的时尚小物
午饭之后来一局，睡觉之前来一局，答题类游戏既能考验大脑又无形之中增加了知识储备量。那些平时就爱烧脑的小伙伴们，这些礼物肯定能吸引他的心。
Alienware 外星人 15C-R2738S 15.6英寸游戏笔记本电脑
“用冲顶大会赢的钱买台酷炫的电脑吧！”
售价：15799元； 购买方式：亚马逊
Miansai 螺丝宽手镯
“脑洞和设计感是烧脑族不能放弃的审美追求”
售价：1277元； 购买方式：shopbop
蒂芙尼Everyday Objects系列纯银、美国黑胡桃木和天河石井字棋游戏
“漂亮又奢华的玩具，不玩也是很好的装饰品”
售价：9700元； 购买方式：品牌店铺
“就是这种普通又不普通的质感”
售价：5025元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com
Jacquemus 单肩包
“女生玩家一定爱这样不经意的小心机”
售价：7246元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com
FOREO梦幻组合礼物礼盒（露娜玩趣版plus洁面仪+逸萨电动牙刷）
“烧脑爱好者独爱精致的科技生活”
售价：699元； 购买方式：FOREO官网
任天堂switch游戏机
“光烧脑不行，还是要劳逸结合”
售价：1209—3790元； 购买方式：淘宝
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出新年窗花系列运动鞋
“巧妙的与中式窗花结合，穿着它过年，个性十足”
售价：890元/1050元； 购买方式：专柜或官网旗舰店
Kindle Paperwhite X 故宫文化联名礼盒
“知识永远是大脑的食粮和燃料”
售价：1266元； 购买方式：亚马逊