年前送礼最强套路二：烧脑族最爱

如果你或你的小伙伴爱玩：爱玩头脑王者&冲顶大会

目测人群：烧脑爱好者

适合礼品：健脑游戏及具有设计感的时尚小物

头脑王者&冲顶大会

午饭之后来一局，睡觉之前来一局，答题类游戏既能考验大脑又无形之中增加了知识储备量。那些平时就爱烧脑的小伙伴们，这些礼物肯定能吸引他的心。

Alienware 外星人 15C-R2738S 15.6英寸游戏笔记本电脑

“用冲顶大会赢的钱买台酷炫的电脑吧！”

售价：15799元； 购买方式：亚马逊

Alienware 外星人 15C-R2738S 15.6英寸游戏笔记本电脑

Miansai 螺丝宽手镯

“脑洞和设计感是烧脑族不能放弃的审美追求”

售价：1277元； 购买方式：shopbop

Miansai 螺丝宽手镯

蒂芙尼Everyday Objects系列纯银、美国黑胡桃木和天河石井字棋游戏

“漂亮又奢华的玩具，不玩也是很好的装饰品”

售价：9700元； 购买方式：品牌店铺

Helmut Lang 银色手包

“就是这种普通又不普通的质感”

售价：5025元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com

Helmut Lang 银色手包

Jacquemus 单肩包

“女生玩家一定爱这样不经意的小心机”

售价：7246元； 购买方式：时尚电商 mytheresa.com

Jacquemus 单肩包

FOREO梦幻组合礼物礼盒（露娜玩趣版plus洁面仪+逸萨电动牙刷）

“烧脑爱好者独爱精致的科技生活”

售价：699元； 购买方式：FOREO官网

FOREO梦幻组合礼物礼盒（露娜玩趣版plus洁面仪+逸萨电动牙刷）

任天堂switch游戏机

“光烧脑不行，还是要劳逸结合”

售价：1209—3790元； 购买方式：淘宝

任天堂switch游戏机

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出新年窗花系列运动鞋

“巧妙的与中式窗花结合，穿着它过年，个性十足”

售价：890元/1050元； 购买方式：专柜或官网旗舰店

OT鬼塚虎_新年窗花系列

Kindle Paperwhite X 故宫文化联名礼盒

“知识永远是大脑的食粮和燃料”

售价：1266元； 购买方式：亚马逊