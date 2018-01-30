移动客户端

年前送礼最强套路三：吃鸡玩家型男风

2018年01月30日 14:47 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　如果你和你的小伙伴爱玩：王者荣耀&光荣使命&绝地求生等……

　　目测人群：技术型男&帅气美女

　　适合礼品：型男酷炫单品

王者荣耀&光荣使命王者荣耀&光荣使命

　　相信有一段时间你会发现身边的男生们都在疯狂打王者或聚在一起“吃鸡”……除了送皮肤之外，这些伴手礼可能正好符合玩家小伙伴的喜好~

　　Balenciaga 机车皮衣

　　“酷酷的中性风，谁不爱？”

　　售价：19553元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Balenciaga 机车皮衣Balenciaga 机车皮衣

　　B. Belt 炮铜环圈腰带

　　“硬朗有时候就体现在这些造型小细节上”

　　售价：894元； 购买方式：shopbop

B. Belt 炮铜环圈腰带B. Belt 炮铜环圈腰带

　　大疆“御”Mavic Air便携可折叠4K无人机

　　“操纵感UP！可能比吃鸡还刺激哦”

　　售价：4999元； 购买方式：京东

大疆“御”Mavic Air便携可折叠4K无人机大疆“御”Mavic Air便携可折叠4K无人机

　　Humanscale 优门设 World办公椅 W11BM11F197

　　“有个舒服的椅子才能更好的打野喽”

　　售价：7325元； 购买方式：亚马逊

Humanscale 优门设 World办公椅Humanscale 优门设 World办公椅

　　Dsquared2 格纹拼接登山靴

　　“不光要懂得游戏，也要懂得户外运动”

　　售价：5487元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Dsquared2 格纹拼接登山靴Dsquared2 格纹拼接登山靴

　　碧欧泉男士蓝钻精华

　　“别只顾着打游戏，面子工程不能忽略！”

　　售价：990元； 购买方式：碧欧泉官网

碧欧泉男士蓝钻精华碧欧泉男士蓝钻精华

　　欧米茄超霸系列赛车计时至臻天文台表（男款）

　　“型男必须要有一款有品位的腕表”

　　售价：63800元； 购买方式：欧米茄店铺以及官方旗舰店

欧米茄超霸系列赛车计时至臻天文台表欧米茄超霸系列赛车计时至臻天文台表

　　澳洲进口杰卡斯经典梅洛干红葡萄酒（可定制酒标）

　　“品酒也是型男必备的技能”

　　售价：268元； 购买方式：天猫官方旗舰店

澳洲进口杰卡斯经典梅洛干红葡萄酒澳洲进口杰卡斯经典梅洛干红葡萄酒

　　卡地亚Juste un Clou系列手镯 18K黄金

　　“简单又中性的饰品，怎么戴都好看”

　　售价：51500元； 购买方式：品牌店铺

卡地亚Juste-un-Clou系列手镯，18K黄金卡地亚Juste-un-Clou系列手镯，18K黄金

标签: 吃鸡王者荣耀玩家型男礼品

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

运动智能腕表，时刻体现您的型男魅力

[详细]
2018年01月30日 09:47
运动 手表 健身 型男 腕表

“小绵羊”张艺兴时尚美丽大增，西装风型男魅力四射，惹人爱！

[详细]
2018年01月26日 16:32
西装 时尚 张艺兴 小绵羊 腕表

时尚7大件 秒变型男

[详细]
2018年01月16日 16:31
男人 时尚 双肩包 大件 棒球帽

如果吃鸡游戏里能捡到护肤品，我一定能“天坑”变“大神”！

[详细]
2018年01月17日 16:17
吃鸡 游戏 护肤品 玩家 肌肤

哑光发蜡发泥男士持久定型清香啫喱水膏保湿者喱干胶不伤发胶喷雾

哑光发蜡发泥男士持久定型清香啫喱水膏保湿者喱干胶不伤发胶喷雾（领取3元优惠卷）[详细]
2018年01月21日 16:10
发胶 定型 原文 型男 男士