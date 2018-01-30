年前送礼最强套路三：吃鸡玩家型男风

如果你和你的小伙伴爱玩：王者荣耀&光荣使命&绝地求生等……

目测人群：技术型男&帅气美女

适合礼品：型男酷炫单品

王者荣耀&光荣使命

相信有一段时间你会发现身边的男生们都在疯狂打王者或聚在一起“吃鸡”……除了送皮肤之外，这些伴手礼可能正好符合玩家小伙伴的喜好~

Balenciaga 机车皮衣

“酷酷的中性风，谁不爱？”

售价：19553元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Balenciaga 机车皮衣

B. Belt 炮铜环圈腰带

“硬朗有时候就体现在这些造型小细节上”

售价：894元； 购买方式：shopbop

B. Belt 炮铜环圈腰带

大疆“御”Mavic Air便携可折叠4K无人机

“操纵感UP！可能比吃鸡还刺激哦”

售价：4999元； 购买方式：京东

大疆“御”Mavic Air便携可折叠4K无人机

Humanscale 优门设 World办公椅 W11BM11F197

“有个舒服的椅子才能更好的打野喽”

售价：7325元； 购买方式：亚马逊

Humanscale 优门设 World办公椅

Dsquared2 格纹拼接登山靴

“不光要懂得游戏，也要懂得户外运动”

售价：5487元； 购买方式：奢侈品电商farfetch

Dsquared2 格纹拼接登山靴

碧欧泉男士蓝钻精华

“别只顾着打游戏，面子工程不能忽略！”

售价：990元； 购买方式：碧欧泉官网

碧欧泉男士蓝钻精华

欧米茄超霸系列赛车计时至臻天文台表（男款）

“型男必须要有一款有品位的腕表”

售价：63800元； 购买方式：欧米茄店铺以及官方旗舰店

欧米茄超霸系列赛车计时至臻天文台表

澳洲进口杰卡斯经典梅洛干红葡萄酒（可定制酒标）

“品酒也是型男必备的技能”

售价：268元； 购买方式：天猫官方旗舰店

澳洲进口杰卡斯经典梅洛干红葡萄酒

卡地亚Juste un Clou系列手镯 18K黄金

“简单又中性的饰品，怎么戴都好看”

售价：51500元； 购买方式：品牌店铺