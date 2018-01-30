美容重灾区“过敏期”被治愈了

导语：肌肤过敏对于女生来讲真的是最煎熬的事情了，皮肤上起了小红疹子摸起来不顺滑之外，还会出现很痒很疼的感觉。尤其是在冬天，干冷不说还刮大风，温差改变对肌肤更是一种刺激。那么针对这么棘手的问题，我们该如何解决呢？（来源：时尚芭莎）

在细说敏感肌肤如何护理之前，先给大家解释一下敏感肌肤和过敏的区别，肌肤过敏≠敏感肌肤，敏感肌是日常状态，源于肌肤的免疫力弱，所以容易泛红等。而过敏则是肌肤病态的一种表现。比如?

1、受了刺激之后，脸颊出现刺痛、烧灼感。

2、刺痛的同时还有一点痒。

3、脸颊肌肤出现明显的紧绷感。

4、肌肤出现脱屑现象。

作为一个爱美的少女，对于“过敏”这件事，我们自然要能躲则躲，但是诱发肌肤过敏的原因有很多种，快速速了解一下，才能知己知彼百战不殆。

冬季干燥刮风伤害肌肤 过敏“毁容”好难过！

冬季相对于其他季节来说，空气中含水量低、温度也低，肌肤处于一种干燥的状态。再加上刮大风，那么就会加重肌肤失水，从而导致肌肤出现了一系列的应激反应，比如：过敏。

除了起小红疹子以外，由于我们经常室内室外的走动，随着温度的变化，肌肤中的毛细血管也会出现扩张和收缩的两种情况。这也就是为何我们从室外走到室内之后，脸颊两侧会变红的原因。

这些情况不是说只有敏感肌肤才会出现，如果不做好防护工作，任何人的肌肤都有可能出现类似情况，过敏不严重时仅仅是泛红和出现红血丝。严重的话，就会引发小红疹、脱屑等情况。

应对刮风导致的过敏期 5个tips缺一不可！

Tip1：选择温和的氨基酸洁面

氨基酸洁面不是单纯的说含有氨基酸成分那么简单，而是“氨基酸体系”的洁面产品。相对于皂基体系的洁面来说，它更加温和。在洗脸的时候，不会带走太多肌肤本身的油脂，给肌肤保护的作用。

Tip2：选择成分简单的面霜

在皮肤过敏期间最好停用一切有功能性的面霜产品，仅仅使用成分最简单的护肤品即可。肌肤处于“受伤”状态，功能性太多的面霜肌肤无法承受，反而还会再次受到刺激，所以简单的保湿已然足够。

Tip3：植物成分的护肤油不能省

富含天然植物油的护肤油不仅可以锁住水分，令水分不那么快速的蒸发，也可以在肌肤表面形成一层“模拟”皮脂膜，起到封闭的作用，断绝外界的脏东西与肌肤“亲密接触”。

Tip4：出门带口罩保温

出门戴口罩真的是最最最简单的办法了，给肌肤盖上一层“小被子”，避免脸颊直接接触到大风，引起刺激。另外还有一个保温的作用，避免高温差带来的伤害。

Tip5：别熬夜了！睡觉才能美容

睡觉不仅可以让自己养精蓄锐精神状态变好，也能促进肝脏排毒，增强身体的免疫机能，更好地修复过敏。

肌肤助攻这4位 为你的敏感期保驾护航

有着“白绷带”之称的它，专为微整形以及速效美容疗程术后的脆弱肌肤设计，帮助肌肤有效缓解灼热、红肿等不适的感觉。舒缓肌肤，还能为特殊时期的肌肤重建防御屏障。如同绷带一般，呵护着脆弱的肌肤。

这款面霜主打就是修护，这个功效来源于其中的神奇活性精萃（Miracle Broth?），在使用时我们要先取两粒珍珠大小的面霜，用指腹温热数秒至半透明状后，再涂抹至脸颊和颈部。除此之外它还含有酸橙茶精华，它具有很强的抗氧化功效，能帮助肌肤对抗外界多重刺激，使肌肤专注于自我修复及重建。

富含79%雅漾活泉水，符合皮肤弱酸性环境。而且免洗的配方有助于降低肌肤敏感度，尤其适合高敏人群。