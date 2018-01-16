珠宝腕表化妆镜 CES上那些时髦科技大盘点

导语：美国时间1月12号，2018 CES 盛会在美国拉斯维加斯落下帷幕。CES作为世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，放眼望去满眼都是未来的科技感。

如果你认为CES上的高科技只与智能生活相关，与时尚无关，那你可就错了！如今，科技界越来越多的奇思妙想创意与时尚息息相关。

Kate Spade推出安卓智能手表

Kate Spade对于大家来说一定不会陌生，这个以手提包、鞋子窜红的美国轻奢时尚品牌是纽约时装周的常客，这次在CES上推出了三款为女性设计的手表。

这次推出的三款智能手表都采用Android Wear 2.0操作系统，并具有全触摸屏功能。

每款手表都有一个1.2英寸的圆形OLED显示屏和一个环境光线传感器，根据官方显示使用时间为24个小时，支持谷歌助手。比较特别的是它内置了一个“选择外观”的应用程序，可以为女性用户提供衣服、首饰、手提包等穿搭的配色方案。

这次Kate Spade推出的三款腕表算是一个不小的突破，不过为了腕表的外观够薄，Kate Spade舍弃了内建 NFC，也就是说不支持付款使用；也没有心跳侦测器，所以也不能量度心跳，作为一款针对女性的智能手表，功能较少，市场受众略窄。如何平衡时尚外观与实用技术，相信也是Kate Spade以及其他把目标着眼于智能腕表市场的时尚品牌需要思考的。

这三款手表将在2月中旬出货，手镯腕带版售价2100元人民币左右，而皮质腕带版价格为1900元人民币左右。

戴尔推出限量版珠宝

今年的CES上，还有一个惊喜——戴尔开始做珠宝了……对，你没看错，就是那个卖电脑的。这套发布的珠宝由戴尔公司从报废或者二手电脑零件（例如主板）中提取黄金，邀请曾出演《暮光之城》的妮琪·利德（Nikki Reed）打造了这套 Bayou with Love 限量珠宝产品。

回收工艺由戴尔和 Wistron GreenTech 联合推动，相比较传统的黄金提取方式能够减少99%的环境污染，这样的“跨界”可以说是独具时尚感并相当具有环保意义了。

虽然是科技产品首度进军珠宝设计，但从官网图片看来，产品的最终设计还真像那么回事。

这个系列的所有珠宝产品均在美国生产制造，包括14和18K的黄金戒指、耳环和袖扣，起售价格为78美元，各种产品目前已经在官方网站上接受预订。

戴尔的新动作让更多的人关注到电子垃圾的回收利用，但是面对戴尔的创新，网友们更多还是表示心意领了，咱还是回去好好做电脑吧。

三星 Bixby 新功能：拍照计算食物卡路里

“通过手机对着各种食物拍照，用照片就可以计算出一顿饭所摄入的卡路里。”这个吃货们听起来可能有点不可思议的事情，现在可以通过三星Bixby虚拟助手实现了。

女生们下定决心要减肥，却控制不住食物的诱惑，要知道，计算卡路里可是一项大工程。现在终于不需要再需要绞尽脑汁了，三星Bixby虚拟助手可以帮助测量卡路里，还有健康指数建议，可以说是养生青年、减肥一族们居家旅行的必备了。

不过目前三星Bixby虚拟助手版本想要精准计算，只能单独对准一种食材逐一拍摄识别，对一盘炒杂烩还束手无策，更别说分子料理了。单从这一点看，实用性实在欠佳，毕竟虽然说是减肥，谁会每天只吃一种菜呢……

HiMirror Mini智能镜发布

相信皮肤状态的好坏对于爱美的女生来讲至关重要，如果皮肤白皙、细腻有光泽，可以给整个人的气质加分。除了用好的护肤品、购买各种美容神器外，现在你有了多一种选择。在刚刚过去的2018 CES展会上，一款智能镜引起了人们的关注，它就是HiMirror智能镜。

正是这款神奇的小镜子，不光可以检测你皮肤的含水量和黑色素含量，还可以根据你的皮肤状态数据给出皮肤护理方案，可以说是很会讨女人的欢心了。

HiMirror Mini 配备有10.1 TFT LCD面板，还集成有Alexa功能，用户能够通过语音助手询问面部护理技巧，此外还增加了一块触控显示屏，看来未来与“魔镜”对话的故事要成真了……

据悉，HiMirror Mini 将会在今年晚些时候上市，官方价格为249美元。

The Frame 概念油画电视机

除了穿戴装备，时尚还体现在家居环境中，家中的每个细节都要精致时尚。三星在此次大展中带来的 The Frame 电视机，炫酷的将油画与电视相结合，可以看出新科技时代没有做不到，只有想不到。

The Frame 把电视机幻化成艺术品画框，就如相片中的效果，在闲置时会自动显示着由三星所选的 100 幅名家作品，使用者也可以透过手机 APP 或 USB 记忆体加入自己喜欢的图片。

就连电视机的边框都是为了模仿画框而设计，将如此一副“油画”完美地融入到时尚家居中，做到功能性和观赏性的完美结合，是不是非常特别呢！

更加完美、精致的享受生活，是每一个人的终极目标。无论是时髦的智能配饰，还是时尚的家居生活，时尚与科技的结合一定能带来更美好的未来。