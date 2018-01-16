最美的10间白房子 装满了你的诗与远方

白色总能给人一种唯美与纯净，极简的白色更是建筑师们的最爱。跟着KLOOK小编来看看全世界最美的10间白房子吧~

NO.10 Penthouse @以色列

这座由以色列的设计工作室Pitsou Kedem设计建筑的超豪华公寓Penthouse是由四座小公寓拆除改造成的易懂两层大开间。从外至内都以白色为主色调，高冷而低调奢华。

Pic | penthouse官网

室内采用的白色材质加入了很多波浪起伏的纹理设计，使得室内投射出的光影具有丰富的层次感。设计师利用玻璃的通透，更是突出了光影的美感。

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NO.9 S | H公寓 @以色列

这个仅有42平米的狭长公寓在设计师Yeal Perry的改造下，变成了一个极简主义的白色明亮空间。设计师想要创作一种独特的审美，同时增加空间明亮感，因此用墙壁到地板，以及所有的木工、家具也都是白色设计。

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其中使用Eero Aarnio的Parabel餐桌以及KarimRashid设计的风筝椅，这样概念型的设计为单一的白色增加了许多乐趣。

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NO.8 VillaWallin @瑞典

由瑞典工作室Erik Andersson设计的这栋单层别墅位于一个叫做Yxlan的小岛上。小岛盛产木材，因此房子也被搭建在一个木制的平台上。外部采用瑞典传统的朴素石墨黑，内部则是纯白色。

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在设计建造时，设计师在每个房间都安装了巨大的落地玻璃门，可以随时推开，连接内外。

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NO.7 House in Hollywood hills @美国

由西班牙设计公司FranSilvestre Arquitectos设计的白色楔形建筑被称为“好莱坞山中的住宅”。房屋建造在L形的地形上，整体结构由灰色石头与白色石膏构成，内部以清新的白色配以极少的家具更凸显了高冷的气质。

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这座白色房子的主角是一连串的绝景落地窗，长达29米，拥有良好的视野尽享洛杉矶美丽的景色。

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NO.6 White Cave House@日本

位于日本金泽的White Cave House山本卓郎建筑设计事务所设计建造，建筑师以单一巨穴形态连接所有户外空间，由一系列不规则的立方体相互连接而成。

Pic | 山本卓郎建筑设计事务所

几何元素和流畅利落的直线条构成了现代简约空间，空间的外观立面因凹凸不平的层次感而显得别致起来，统一的白色基调又使空间层次更加鲜明。

Pic | 山本卓郎建筑设计事务所

而大面积的落地窗带来开阔的视野，庭院里的旖旎风景，春夏秋冬的美景轮回尽收眼底，打造出贴近自然、畅享自然的闲适空间。

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NO.5 MMhouse @西班牙

位于西班牙马略卡岛上的四个白色卷形房子由Oliver Hernaiz工作室设计打造。建筑师将房子分为四个阶梯式的模块，各自指向不同的方向。每一个空间都被合理设计，拥有最佳视野；内部的每个模块也都具备不同的功能分区。

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除了设计独特，设计师还采用环保的技术，并使自然资源可循环收集使用。

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NO.4 S3 house@德国

位于德国图宾根的这所白色房子由斯图加特的工作室Steimle Architekten设计建造。外形是标准的马蹄形，像是面对不远处的阿尔卑斯山敞开怀抱，中间宽阔的院子则为室内输送着阳光与能量。

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整座房子的建筑边缘与转交的处理都是锋利的直线线条，而室内则是由白色与原木色构成，散发温暖的气味。

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NO.3 Perla啤酒厂酒店@波兰

由华沙的Projekt Praga 工作室改造的全新酒店式公寓的基础是一座建于19世纪的啤酒厂，设计师们在改造的过程中保存了老厂房的原貌，同时加入现代的元素。

Pic | houseology 官网

以白色调调为主的空间内饰中，色彩主要体现在室内的绿色植物与点缀墙面的艺术品上，而地板则是很有特色的鱼骨形木地板。

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NO.2 城市切片住宅 @日本

位于日本神户与大阪之间西宫地区的这座白房子，出自日本本土设计团队Alphaville之手。这座独栋的白色小房子有个特别的名字叫“城市切片”，灵感来源是缓解拥挤的住宅之间紧挨着，使得彼此都无法有阳光照进来的难题。

Pic | @Alphaville_Toshiyuk

设计师使用的解决方案是将房子“切开”，分成不均匀的两部分，提供阳光与通风。而连接左右部分的地方成为了通向露台的阶梯，恰到好处。

Pic | @Alphaville_Toshiyuk

NO.1 巴塞罗那公寓 @ 西班牙

由巴塞罗那当地的Arquitectura-G建筑事务所为年轻人改造的这间公寓虽然只有55平米，却因为开阔的天花板与大片的天窗，以及大面积白色的使用是空间不显得狭小。

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白色的墙壁与天花板的横梁、浅灰色的地毯，设计师通过在细节上的设计凸显了房间的质感，创作出极简主义的美学。

Pic | @www.ArchDaily.com

看了这么多极简白的家，有没有被这份纯粹感动呢？下次的旅行中不如也加入探寻白色房子的主题吧~