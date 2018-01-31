我去星巴克从不喝咖啡 却依然专注剁手20年

导语：去星巴克只喝咖啡的话，那你绝对是个门外汉没错了，要知道星巴克的“主业”另有正主！
掰掰手指头数数，情人节只剩两周，甜品店、花店、珠宝首饰店，甚至是绝味鸭脖都纷纷给自家产品套上情人节的外衣，可星巴克呢，重心不在咖啡在杯子。
为了迎接2018年情人节，星巴克再度（第三次）联手 alice + olivia推出联名系列。今年的合作延续了以往alice + olivia设计师及创始人Stacey Bendet自画像“StaceFace”的主题，将品牌的经典元素融入马克杯和保温杯设计，辨识度极高。
既然是情人节特别款，粉红元素自然是不能少。这次推出的双层马克杯除了经典的“StaceFace”设计师人脸自画像图案，杯身以满版粉红爱心为背景，立现浓浓的情人节气息。
另一款膳魔师的经典杯型杯身同样印制了经典的“StaceFace”，并俏皮地加上了皇冠，附赠礼盒，满足送礼与收藏的多重需求。
另外，这次合作还推出了第一款中国地区跨界合作款小熊，Stacey Bendet 独树一帜的个人风格展现得淋漓尽致，品味独到还特别时尚！
1月29日起在中国地区STARBUCKS门店销售，情人节礼物轻松搞定！
卖杯子这事，星巴克可是认真的，除了alice+olivia 联名款，还有很多时尚品牌没能“逃脱星巴克的魔爪”。
Anna Sui 联名款
与 Alice+Olivia合作过后，星巴克把“魔爪”伸向了把蔷薇、蕾丝、紫色玩到“荼蘼”的设计师Anna Sui 。与 Anna Sui 的合作主打复古路线，设计和用色自然是鲜艳而大胆的，一看便能感受到“属于吉普赛式的不拘一格和豪迈爽朗气息”。
与Anna Sui 的合作共推出了4款杯子，以标志性的红黑配色作为主角。玫瑰条纹款上，黑白条纹杯身营造出古典优雅，红色玫瑰图案负责呈现 Anna Sui 独有的妖艳与奢华，想不抢眼都难！
紫色款，则想要传递出“复古与现代文化的融合，将洛可可风格呈现于杯身”。
除了与Anna Sui的联名合作，星巴克还不忘拉上S’well Bottle三重合，推出两个size大小的保温杯，大杯（17oz）以黑色为底，印上了紫色Anna Sui招牌印花；小杯（9oz）同样黑色为底，印上了紫、红相间的小蝴蝶。
Paul & Joe 联名款
与alice + olivia 和 Anna Sui 合作之后，星巴克还两次携手 Paul & Joe 在台湾推出全球独家限量款随身、双层马克杯。
16年首次合作的风格以“萌系”为主，动物是设计的主元素。杯子主打热情红和清爽蓝两种颜色。蓝色杯款的萌物是一只戴着蓝色领结的喵星人，以设计师 Sophie Mechaly 心爱的波斯猫为原型，猫奴想不喜欢都难！
红色杯款图案的灵感则来自南法海岸的螃蟹，红白蓝的配色非常有日式和风的味道。
17年的合作款除了16年的大眼波斯猫，还加入了日本樱花作为主题，在配色上以分红、粉蓝和橘红色三大色系作为底色，萌萌的波斯猫仰望樱花飘舞、春樱满开与蝴蝶群舞，这么少女心的杯子把消费者轻松拿下肯定是不在话下了。
Ban.Do 联名款
星巴克和Ban.Do也曾两次合作推出了非常符合年轻人喜好的限量款杯子。Ban.Do可以说是ins上最火的潮物品牌了，两位女生创始人 Jen 和 Jamie 给品牌注入了满满的女生情怀，各种波点和花朵元素，再加上清爽的配色，搭配出来不仅小清新，而且跨越了性别的界限。
16年的首次合作中，以“夏日美好时光”为设计主题，推出了以粉色为主色的花卉绿叶植物风限量款。在这个每天都要拍照社交的时代，这次的合作款简直就是拍照完美物件，满满的夏日风情扑面而来！
17年再度携手的合作款同样少女心爆棚！
周杰伦旗下潮牌 PHANTACi 联名款
如果说以上的合作款是针对女性消费者的话，那16年联手周杰伦旗下潮牌 PHANTACi 推出充满街头时尚元素的限量款杯子可以说是男女通吃了。
杯子主要是鲨鱼迷彩和桃红闪亮之星两个典藏系列，杯身印了代表品牌精神的NEVER GIVE UP标语，传递了“不管遇到任何困境，都要坚持永不放弃的信念”，买了杯子的同时还吃了一剂鸡血！
除了传递鸡血精神的标语，杯身的印花图案也非常酷炫，黑色的杯身配合鲨鱼和桃红闪亮之星，不仅有男性的阳刚也有女性的浪漫奇幻感，青春、独立、勇敢又个性。
Vivienne Tam 联名款
和周杰伦的潮牌PHANTACi 合作的同期，星巴克还联手著名华裔时装女设计师Vivienne Tam，带来极具东方韵味的水墨花鸟系列，玩转中国风。
这次合作分为红、黑两款花雀鸟限量款，Vivienne Tam以品牌2015年春夏系列标志性的“Bird and Flora”图案作为主题，杯身的雀鸟、竹叶、梅花都用工笔勾勒，以水墨画形式很好的展现了东西融合。喝咖啡这么惬意的事，配合“鸟语花香”正合适。
艺术家Steven Harrington联名款
除了时尚品牌合作，星巴克的“魔爪”还伸向了艺术家Steven Harrington ，在美国限量推出了一组充满波普风情的插画Mason Jar，不仅实用还非常具有收藏价值，因为瓶身上所有图案都是艺术家手工绘制，而且全国限量60个，要知道美国有50个州，可想而知“一杯难求”到什么程度。
这次的合作主题以知名卡通形象为灵感，以棕榈树等自然加州风情为元素，穿插眼镜、和平等标志，非常的生动有趣，很符合年轻人的口味！
江户切子联名款
江户切子是日本传统玻璃工艺技术，最早可以追溯到江户时代（1603~1868年），百年老品牌，品质值得信赖！
此次合作款推出的是限量版玻璃咖啡杯，结合日本传统工艺江户切子的玻璃杯切割工艺，由有着多年经验的玻璃师傅手工制作出玻璃杯，杯身保留了淡淡的星巴克绿，搭配三个江户切子的传统图形：象征无限幸运的七宝、由直线交错而成的八角笼目纹，和位于玻璃底部的冰雹纹路。杯子完全可以列入高级玻璃杯了！
不过既然是限量版而且加入了最高等级的玻璃工艺，价格自然不会便宜，零售价日币3万5千元。
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记得“花前阅下”。