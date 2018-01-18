日内瓦表展进行中 看看高富帅的朋友圈长啥样儿

导语：2018日内瓦表展仍在进行中，一起来看看高富帅的朋友圈就长啥样儿吧。（来源：Enjoy雅趣 ）

（原标题：《年初第一场“极乐之宴”，让你看看高富帅的朋友圈就长这样儿》）

雅趣特派员@白小翠儿 和@雪梨 已抵达2018年SIHH日内瓦高级钟表沙龙现场，将持续为大家带来第一手的新品资讯。

看点一：行业风向标

一年前的这个时候，经历着10年来最大危机的瑞士钟表业只能用黯然两字形容。连续多月出口数据一再下滑，不断预警着Winter is coming。当拥有最豪华高端钟表品牌阵容的Richemont（历峰）集团都不得不大幅裁员时，整个制表业都心知肚明，冬天已经来了。

紧接着发生的2017SIHH（日内瓦钟表展），对整个制表业来讲，是一场看似波澜不惊，实则惊心动魄的大考。新品定位定价，代理商订单数目，媒体热情等等，信息量巨大。

白驹过隙，2018年日内瓦表展开幕进入倒计时。整个行业的努力，亚洲市场的消费复苏，让10月的瑞士钟表出口数据出现大幅增长。中国市场的增幅达到惊人的17.3%，仅排亚洲第二。品牌如何出招，瑞士高端制表业能否中兴，悬念就等SIHH揭晓了。

另一方面，奢侈品界一位举足轻重，影响力数一数二的品牌倒戈巴塞尔，今年加盟了日内瓦阵营。这位大佬，就是2016年营收超过50亿欧元的爱马仕。

另一奢侈品巨头——开云集团旗下品牌去年重投SIHH怀抱，虽然Hermes集团的钟表部为集团营收贡献值不过3个百分点，但巨大的品牌号召力为日内瓦表展的业界影响力加分不少。不知道伊东丰雄设计的向手工致敬的“大笼子”今年会不会出现在SIHH场馆内。

巴塞尔表展上惹眼的爱马仕展厅

看点二：顶级品牌的朋友圈

第28届SIHH将于2018年1月15日到19日在瑞士的日内瓦湖（德语称作莱芒湖）所在城市日内瓦举行。

上届展会一改之前仅针对渠道商和VIP客户的惯例，首次推出了公众开放日。可能是感受到了开放给普罗大众的效果，今年公众开放日定在19日，有兴趣的表友可以官网预订参观入场票，票价70瑞郎，对比巴塞尔表展票价，算是公道。

一共有35个品牌参展本届SIHH，与先前公布的34个品牌名单有几处变动。

其中主办方称作Historic Maison “老字号”的参展品牌18个，没有变化，依旧由历峰集团旗下品牌（按上图中出现顺序依次是，朗格，名仕，卡地亚，万国，积家，万宝龙，沛纳?，伯爵，罗杰杜比，江诗丹顿，梵克雅宝）领衔。

以及爱彼，爱马仕，开云集团品牌（芝柏，雅典），老朋友帕玛强尼以及小众品牌高珀富斯（Greubel Forsay）和理查德米尔（Richard Mille），共同组成了这个主力阵营。

末尾提及的两个品牌都创立于2000年以后，且都属于年产量极少的顶级制表，放在Carré des Horlogers （制表广场）这个阵营岂不更合适？殊不知这两个高富帅本来就有大厂爸爸的基因。历峰和爱彼分别是高珀富斯和理查德米尔的小股东。而爱彼和历峰，更是密友多年。

开云集团旗下的两大瑞士传统品牌芝柏和雅典，早在被开云集团（前身叫做PPR，巴黎春天百货集团）收购之前，就常年参加SIHH。2014到2016年短暂转战巴塞尔，2017年浪子回头也算顺理成章。

插一句题外话，当年PPR差点收购Richard Mille，虽然雅典表现还算优秀，如果历史可以重来，PPR可能会选Richard Mille吧？不过当年，谁能看出来RM会有今天的大红大紫呢？

低调不能再低调的品牌就属帕玛强尼了。别看它在中国市场做得不温不火，创始人帕玛强尼先生的背后可是拥有诺华制药的山杜士家族基金会。旗下著名机芯厂Vaucher Manufacture Fleurier，不光为历峰旗下品牌名仕提供机芯，也为爱马仕和理查德米尔供货。爱马仕除了为帕玛强尼的腕表配备表带，也顺便买下了Vaucher机芯厂四分之一的股份。

到这儿，表友看明白了了吧，SIHH的主力展商朋友圈就好比去年年底乌镇那顿饭。马化腾的腾讯系就是历峰，强东兄就算是芝柏吧，（谁让他喜欢Freak表款），雷爷就算爱马仕吧，缺席的马云就好比劳力士……

看点三：颜值虽高，也只能靠才能的独立制表团

关于独立制表，我们得另开一篇再谈。他们一直以来都那么“阳春白雪，曲高和寡”，但也正是每一次钟表盛会中的华彩乐段。

且听下回分解……

雅趣特派员@白小翠儿 和@雪梨

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