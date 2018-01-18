《舌尖》第3季春节开播 全球视野审视中国美食

导语：日前，CCTV-9纪录频道《舌尖上的中国》第三季在京举行了开播新闻发布会，节目将与春节期间暖心开播。（来源：南宁晚报）

《舌尖上的中国》第三季海报

值得一提的是，此次既然是《舌尖上的中国》第三季发布会，节目组也别出心裁地选择了以聚餐形式展开。现场刘鸿彦导演主创团队带来了四道中华美食，象征着新的一年红红火火的酱香透味小牛排，将美食与美器结合的黄袍炸烹大对虾，寄托着中国人在食物上的演变的四色斑斓水饺和春意盎然的碧装脆裹豌豆笋。以美食为寄托，立足当下挖掘中国传统饮食文化的深层基因，讲好中国传统饮食文化的前世今生，以美食作为窗口，让世界从全新的角度重新发现中国的美。

发布会上公布了《舌尖上的中国》第三季海报，画面以中国红为主色调，延续了一贯浓浓的中国传统色彩，以中国独特的文化符号诠释了天人合一的东方哲学，也展示着中华民族的百味人生。

《舌尖上的中国》第三季横版海报

《舌尖上的中国》前两季创造了近20年来中国纪录片最高收视纪录，对于即将开播的第三季，梁红总监仍然坚持主创团队要透过美食，去探寻它背后每个饱含深情的故事。而第三季与前两季的不同在于，《舌尖上的中国》第三季将在全球视野下审视中国美食的独特性，在历史演化过程中探究中国美食的流变，深度讨论中国人与食物的关系。

据悉，《舌尖上的中国》第三季将于春节期间播出。