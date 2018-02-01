谈资|40亿打造热带雨林 全球首富的新办公室刷新想象力

谈资 2018 Vol.2



我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊。

宜家创始人去世

宜家官方1月27日宣布，宜家（IKEA）品牌创始人英瓦尔·坎普拉德（ingvar kamprad）在他位于瑞典斯莫兰的家中安详辞世，享年91岁。除了宜家主人的身份之外，坎普拉德身上还有两个为人津津乐道的身份：他不仅是瑞典最为富有的商业巨头，同时也是 “瑞典最勤奋、最节约的人”。

两年前，有人曾问他是否该完全退休好好休息下了，老爷子答曰：”我要做的事情可太多了，没空去见上帝。” 据说他的 “座驾”是一辆超过20年的沃尔沃，乘飞机出门向来只坐经济舱，几乎不穿西装，家中的家具，也多是从自家的大卖场中淘回的。就是这样“吝啬”的坎普拉德，创造了给予人们无数梦想的“家”，走进宜家，这里就是你关于未来的梦想国，是测试伴侣审美观的小黑屋，更是挑战动手能力的赛场。

“此时此刻，全世界所有的毕利书架，都应该为这位宜家创始人下降半格。”

迪士尼回应“天价插队费”

尽管寒风凛冽，上海迪士尼依然人潮如流。当陈女士和孩子在游乐项目门口排了两个小时队，却被一群人从出口进来直接插在了前面。质问服务人员后，才获知这是VIP团，可免排队，随到随玩。陈女士认为，上海迪士尼为此收取了天价“插队费”，这样的做法侵害其他游客的合法权益。此报道一经媒体发出，博来不少眼球，有网友评论说：“这是迪士尼一直有的VIP服务，这就好比看演唱会，多花钱当然能坐VIP的位子。”

上海迪士尼乐园官方回应称：这是从开园以来就有的尊享服务——游玩景点可以走专属通道，可以在贵宾停车位免费停车，可以在最佳位置观赏娱乐演出等。不仅仅是上海迪士尼乐园，全球迪士尼乐园都有这项服务。

“这大概就是普通玩家和氪金玩家的区别。 如果有一天迪士尼不用排队，大概离关门也不远了吧。”

亚马逊新总部造价40亿美元宛若热带雨林

本周一，亚马逊在美国西雅图的新总部办公大楼对员工和媒体正式开放。

这座由3个球形大楼相互连接的建筑取名The Spheres，可以说很直白了。为了给员工提供超乎寻常的办公体验并激发灵感，亚马逊在大球里打造了一个迷你版热带雨林。

这里摆满从全球30个不同国家收集的4万株植物，甚至还设计了飞流直下的瀑布、高耸的绿植墙壁和各种河流。

整个建筑斥资40亿美元并耗时7年进行规划和修建，可以容纳800名员工，世界首富亚马逊CEO贝索斯也会在这里办公。

“钢筋水泥丛林中的热带雨林，世界首富贝索斯用财富刷新了人们的想象力。”

日本种出了能连皮一起吃的香蕉

日本冈山县农业公司 D&T Farms改良出了一种全新香蕉品种“Mongee”。这家公司采取先冷冻树苗再种植的方法，冷冻后的香蕉非常耐寒，能抵抗病毒并更快收获果实。

由于Mongee的皮没有完全成熟，比普通香蕉皮薄得多，嚼嚼咽下去不成问题。虽然香蕉皮不及果肉香甜，但配着Mongee的超甜果肉一起吃也不会涩口。

独特的生长方式使Mongee甜度远高于普通香蕉。一般香蕉甜度约18.3，而 Mongee 达到 24至28。吃过的人表示口感软糯，还有一股菠萝香味。

目前 Mongee 仅在冈山县一家百货店限量销售，每周10根，售价648日元（约 37.6 元），价格是普通香蕉6倍多。

“冷静下来想一想，连皮吃只是噱头不是卖点，想吃更甜的香蕉？直接蘸糖不行么。”

《怪物猎人：世界》3天出货量达500万 打破该系列最高纪录！

《怪物猎人：世界》自26日正式发售至今已出货超过500万份，这也是该系列作品在发行后实现的最高出货量，缔造《怪物猎人》系列有史以来最佳的成绩。

《怪物猎人：世界》支持PS4，XBOX和PC平台，游戏建模十分精致，可以清晰的看到怪物身上的皮肤纹理和鳞片样式，加上系列作首次同时发行多国语言，让许多过去曾和好友一起狩猎的“猎人”们纷纷回归，也吸引了许多原本因语言问题迟迟没加入的新手玩家。

Capcom还宣布将在日后与好莱坞合作推出《怪物猎人》改编电影，玩家们可以小小期待一下了~

“前有switch 塞尔达，后有PS4怪物猎人，年初的游戏市场要把您钱包掏个底儿空。”

颤抖吧人类！机器人索菲亚开始拍时尚大片了

据英国《每日邮报》1月25日报道，智能机器人索菲亚近日登上英国时尚杂志《Stylist》封面。

作为本期主角，索菲娅身着设计师品牌，除了拍摄封面大片，还接受了专访。当被问及生命的意义时，她回答道：“思考生命的意义是独特的人性特征。我更关心的是发现和创造。我认为人生的意义在于使存在形式最大化，存在就是意义本身。”

机器人登上时尚杂志会对未来的时尚界有何影响，读者议论纷纭，存在分歧。有人直呼“吓坏了”，有人认为这简直就像科幻电影。

“如今科技圈的戏路越来越宽，网红机器人，请开始你的表演。”

Tiffany & CO。蒂芙尼首款香氛面世

有180年历史的钻石世家Tiffany & CO。 蒂芙尼推出了首款香氛产品。与新香氛同时出现在人们眼前的还有Tiffany &Co。蒂芙尼中国区品牌风格大使——新生代演员、歌手许魏洲。

“也许你暂时还无法拥有Tiffany & CO。 蒂芙尼的珠宝，但现在，你可以投入到这滴“液体钻石”的环抱中了”

巴黎欧莱雅纷泽滋润唇膏国博限定款 贺岁中国年

巴黎欧莱雅与中国国家博物馆跨界合作推出纷泽滋润唇膏国博限量版。灵感源自清《千秋绝艳图》卷的五大限量系列分别以赵飞燕、王昭君、杨玉环、西施、李清照命名，意在用五种不同的“中国红”描绘世人心中不同气质的绝代佳人。

“涂着古代美人“同款”口红，给双唇增一抹古典美，你也可以回眸一笑百媚生。”

120岁的Rimowa换了Logo 胆子够大？

在即将到来的120周年庆典前，RIMOWA于近日推出了新的视觉形象，更换了新的LOGO。品牌声称，新的标志体现了“德国Maison的DNA及品牌的创新能力”。新LOGO由德国设计工作室Bureau Borsche、伦敦设计机构Commission Studio以及品牌内部的创意团队合作，RIMOWA联合首席执行官Alexandre Arnault和RIMOWA首席品牌官Hector Muelas领导设计而成。“新的标志主要在两个地方做了改变，首先是形状，其次将蓝色替换为了中性色调。”Alexandre Arnault说道。





“品牌更换LOGO已经不是新鲜事了，要说有没有风险？个人认为风险比新闻爆点小得多，毕竟粘性客户不会因为LOGO的改变而放弃购买，与此同时面对更加年轻的客户群体，新LOGO也很好的传递了个性，并且新闻一出必将上热搜榜。”

Kering和Stella McCartney将中止合作关系

Kering集团正和Stella McCartney处于商谈阶段，将把手头50%的品牌股份出售给Stella McCartney本人。 Kering集团和Stella McCartey从2001年开始以各占50%的模式合作，Kering方面发言人表示目前尚处于商谈阶段，有任何正式的变动都将及时公布。

Stella McCartney

“做出这样的决断也是意料之中，Kering集团早前表示将对旗下品牌进行重整，将重心放在Gucci， Saint Laurent和Balenciaga这些主导品牌上，1月份时宣布将把所持的Puma股份分配给现有其他股东，出售股权将资金合理利用在盈利品牌上，也算是明智之举。”

Saint Laurent宣布黄子韬成为品牌亚太区眼镜形象大使

Saint Laurent欣然宣布黄子韬成为品牌亚太区眼镜形象大使，继与YSL彩妆合之后再次搭档。





“据悉贝恩公司报告显示，2017年中国奢侈品销售额达到人民币1420亿元，较2016年增长约20%。其中“千禧一代”成新宠，而这群人追随的明星无疑就成了品牌带货量的指标，不过冷静下思考，奢侈品的高端有一方面就是稀缺性和神秘性，如今如此大规模的曝光，那么奢侈品原本的含义还存在吗？”

黎世家的Triple S变成了莆田制造

巴黎世家的Triple S变成了莆田制造，据潮流媒体Highsnobiety报道，名为Reddit的网友在社交媒体平台Imgur上发布这一消息后，他与品牌客服部门进行求证，官方回应称负责Triple S的制造商已经从意大利搬到了中国福建莆田，因为这样才能生产更轻量的Triple S，而鞋款定价依旧是850美元。

“看了下评论，YouTube用户mynameis在相关视频下评论表示：“‘中国制造’的产品必然会引起民众愤怒，他们现在应该降价。”还有网友担心Triple S会因为搬去中国制作而质量变差，也令中国市场中的假货问题更加严重。刻板印象害死人，“挂着羊头卖狗肉”良心心不痛吗！”