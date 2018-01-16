移动客户端

又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购

2018年01月16日 09:55 界面
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：快时尚模式对于中国消费者来说新鲜感已经开始直线下滑。

　　据Fashionunited援引德国媒体周日报道表示，拥有荷兰服装零售商C&A的亿万富翁家族即将向中国投资者出售该连锁品牌。《明镜周刊》从内部消息人士处得到消息称，这笔交易不久就将被敲定。

　　C&A由Brenninkmeijer家族于1841年在荷兰建立，到今天，在欧洲已经拥有超过1500家店铺，雇佣了大约35000员工，Brenninkmeifer家族通过总部位于瑞士的Cofra公司管理C&A。作为快时尚品牌，C&A同时提供平价的男装、女装和童装，除了本土市场，中国、墨西哥和巴西同样有业务版图。

　　对于这一消息，C&A拒绝证实或否认。Cofra控股公司曾在一份声明中表示，C&A正在着手带动各个市场的业务增长，“C&A公司正在进行的重组工作包括探索中国地区和数字领域的不同增长方式，以赶上市场环境变化的脚步，也不排除通过合作伙伴或者外部帮助的途径实现。”

　　据报道，该家族是欧洲最富有且神秘的富豪家族之一，拥有约200亿欧元财产，且家族规模庞大，约有1000名家庭成员。

又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购

　　成都春熙路

　　去年2月，C&A位于成都春熙路的全国首家旗舰店关门，在此之前，GAP春熙路店、优衣库中山广场店都悄然关门，位于总府路乐森购物中心的Zara中国区最大旗舰店及首家形象店也正式闭店，成都作为一个商业敏感度极高的城市，多家快时尚品牌的接连关店似乎预示着市场的疲态。

　　从2002年优衣库进入中国市场开始，中国开启快时尚的浪潮，随后几年，各大外来快时尚品牌纷纷踏入中国市场，然而时至今日，快时尚模式对于中国消费者来说新鲜感已经开始直线下滑，Zara和H&M的模式被众多品牌效仿，优势不再明显。据赢商网报道，H&M在中国门店数量迅速增多的同时，销售额从2008年高达80%的增速降至当下的6%。

　　公开数据显示，2016年Zara在中国新增门店15家，按拓店区域划分Zara将门店重点分布在北京、广州、上海、深圳和西安等城市，2016年中国门店总数约为170家。截至2016年上半年，ZARA母公司Inditex集团在全球的91个市场拥有7096家门店，其中2/3的门店都是在2012-2015年开设的。根据往年门店新增情况，在中国开店增长速度停滞在6%-8%之间，低于前几年10%的指标。2012-2015年，ZARA母公司Inditex集团以惊人扩张速度在华共开设超过110家门店，其中仅在2014年就开设了44家新店，然而2015年一季度只新开了8家店，速度放缓。

又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购

　　北京西单大悦城H&M门店撤出

　　2017年11月，上海龙之梦购物中心对其一层的入驻商户进行了调整，H&M和C&A被撤出，Zara填补了二者原本的位置。龙之梦算是上海第一代大型商场综合体，依靠快时尚品牌主力店是该商场的支撑模式，虽说Zara同属于快时尚品牌，但这样的调整也可以看出其中的端倪。在快时尚品牌中，Zara的发展势头好于竞品，据悉，新进驻的这家Zara并非“概念店”或“旗舰店”一类的名号，而是“创新店”，这是该品牌全球第二家创新店。

　　从最近一年新开业的项目就可以看出，商场对于快时尚品牌的引进也在进行新一轮调整，Zara和优衣库是仅剩的两大热门，相比于十年前遍地开花的景象，商场对于快时尚的引入已成为较为谨慎的选择。

标签: 快时尚品牌疲态

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

美女丑女都要注意，化妆不能乱化！修容也不能乱修

[详细]
2018年01月06日 13:38
美女 修容 化妆 丑女

化妆术用高超的化妆技术给毁容大妈化妆，化妆如整容

[详细]
2018年01月11日 16:42
整容 毁容 大妈 化妆术 技术

外国一位19岁妹子，化妆后秒变气质女神

[详细]
2018年01月03日 18:54
女神 妹子 化妆 气质 外国

新交女友素颜在男友面前化妆，看到素颜那刻，男友当场分手

[详细]
2017年12月27日 11:34
素颜 男友 女友 化妆

视频：大明星｜明星晒的美食你别信！采访视频曝光减肥秘密

娱乐圈有不少明星都喜欢卖“吃货”的人设，不仅喜欢在综艺上大曝自己是大胃王，吃吃吃个不停~社交网站上也不忘实时更新各种美食合照~潜台词是：看，我就是天生丽质怎么吃都长不胖！喜欢他们的人认为这是真性情萌萌哒~不喜欢的人觉得这根本就是赤裸裸的拉仇恨！但是，小伙伴们不要太天真！秀是一回事儿，吃不吃又是另一趴了~也许我就是用它当道具拍个照呢~本期《哦吼大明星》，明星采访视频曝光减肥秘密~翻翻他们的包包就知道：瘦是有原因的！[详细]
2017年11月22日 17:14
大明星 减肥 明星 美食