导语：快时尚模式对于中国消费者来说新鲜感已经开始直线下滑。

据Fashionunited援引德国媒体周日报道表示，拥有荷兰服装零售商C&A的亿万富翁家族即将向中国投资者出售该连锁品牌。《明镜周刊》从内部消息人士处得到消息称，这笔交易不久就将被敲定。

C&A由Brenninkmeijer家族于1841年在荷兰建立，到今天，在欧洲已经拥有超过1500家店铺，雇佣了大约35000员工，Brenninkmeifer家族通过总部位于瑞士的Cofra公司管理C&A。作为快时尚品牌，C&A同时提供平价的男装、女装和童装，除了本土市场，中国、墨西哥和巴西同样有业务版图。

对于这一消息，C&A拒绝证实或否认。Cofra控股公司曾在一份声明中表示，C&A正在着手带动各个市场的业务增长，“C&A公司正在进行的重组工作包括探索中国地区和数字领域的不同增长方式，以赶上市场环境变化的脚步，也不排除通过合作伙伴或者外部帮助的途径实现。”

据报道，该家族是欧洲最富有且神秘的富豪家族之一，拥有约200亿欧元财产，且家族规模庞大，约有1000名家庭成员。

又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购

成都春熙路

去年2月，C&A位于成都春熙路的全国首家旗舰店关门，在此之前，GAP春熙路店、优衣库中山广场店都悄然关门，位于总府路乐森购物中心的Zara中国区最大旗舰店及首家形象店也正式闭店，成都作为一个商业敏感度极高的城市，多家快时尚品牌的接连关店似乎预示着市场的疲态。

从2002年优衣库进入中国市场开始，中国开启快时尚的浪潮，随后几年，各大外来快时尚品牌纷纷踏入中国市场，然而时至今日，快时尚模式对于中国消费者来说新鲜感已经开始直线下滑，Zara和H&M的模式被众多品牌效仿，优势不再明显。据赢商网报道，H&M在中国门店数量迅速增多的同时，销售额从2008年高达80%的增速降至当下的6%。

公开数据显示，2016年Zara在中国新增门店15家，按拓店区域划分Zara将门店重点分布在北京、广州、上海、深圳和西安等城市，2016年中国门店总数约为170家。截至2016年上半年，ZARA母公司Inditex集团在全球的91个市场拥有7096家门店，其中2/3的门店都是在2012-2015年开设的。根据往年门店新增情况，在中国开店增长速度停滞在6%-8%之间，低于前几年10%的指标。2012-2015年，ZARA母公司Inditex集团以惊人扩张速度在华共开设超过110家门店，其中仅在2014年就开设了44家新店，然而2015年一季度只新开了8家店，速度放缓。

又一个快时尚品牌显露疲态 传C&A将被中资收购

北京西单大悦城H&M门店撤出

2017年11月，上海龙之梦购物中心对其一层的入驻商户进行了调整，H&M和C&A被撤出，Zara填补了二者原本的位置。龙之梦算是上海第一代大型商场综合体，依靠快时尚品牌主力店是该商场的支撑模式，虽说Zara同属于快时尚品牌，但这样的调整也可以看出其中的端倪。在快时尚品牌中，Zara的发展势头好于竞品，据悉，新进驻的这家Zara并非“概念店”或“旗舰店”一类的名号，而是“创新店”，这是该品牌全球第二家创新店。

从最近一年新开业的项目就可以看出，商场对于快时尚品牌的引进也在进行新一轮调整，Zara和优衣库是仅剩的两大热门，相比于十年前遍地开花的景象，商场对于快时尚的引入已成为较为谨慎的选择。