BAO BAO WAN全新2018小小系列

导语：本季， BAO BAO WAN全新2018小小系列充满了甜蜜而浓郁的节日气氛，甄选珍稀质地，梦幻般的色彩，以及精致不俗的细节，打造“盖茨比式”的瑰丽异彩。尤其在华丽的聚光灯下，彰显即是摩登女郎又不失传统风范的品质与型格。

中国新年：吉祥如意

白菜花

白菜花娇小却清香，不经意间点缀出早春气息，安静绽放中从容展示着清白又个性的美。用白金做花身，用18k玫瑰金的“绳索”紧系，绿色沙弗莱石点缀菜叶花瓣，钻石镶嵌花芯纯手工精心铸造，展现白菜花“青白高雅，凌冬不凋”的坚强、美丽、含苞待放。

白菜谐音“百财”，亦寓意佩戴者能够百财聚来，财运亨通。

上上签

在博大精深的中华文化中有一支签文曰“蛰龙已出世，头角首生成，云兴雨泽，得济苍生。”意为：大吉大利，所问之事，困局即将突破，从此可入坦途。这便是人们最期盼见到的“上上签”。

小项链以最为吉利的八角形制作签筒，在18K黄金周身镶嵌钻石、手工切磨贝母以及天然红宝石，三支“上上签”在签筒内上下摆动，犹如虔诚的信徒正满怀希望的祈愿祝祷，严谨的传承着签筒的历史内涵。佩戴者必会春风得意，事随人愿。

万字红包

万象回春，万事大吉。以“万”字红包为原型，匠心雕琢，18k白金搭配白钻，红包边缘白钻镶嵌和包身做珐琅工艺处理，制作出此款别致吊坠，穿过团圆良辰，细细捕捉正月里，热烈而鲜活的欢笑与怦然。

红灯笼

“去年元月时，花市灯如昼。”由钻石做成的灯笼骨架，加上珐琅的笼身制造工艺，点缀18k黄金和红宝石精心雕琢的灯笼穗。

这款灯笼造型的珠宝如同晚风里一缕，凝滞动人的暖色温柔。玲珑精巧，可爱灵动，唤醒遥远的年味记忆。

茅台

“风来隔壁三家醉，雨过开瓶十里香”，国酒茅台的享誉国外，酒香千里让万人空巷，唇齿留香，无限迷醉。

这款茅台珠宝设计，材质为18k白金搭配白钻，红色瓶身上做白钻镶嵌和珐琅工艺处理，耀眼璀璨，寓意佩戴者的运势如同这国酒一般浓郁、持久、红火，乃开运吉祥之饰品。

威士忌

这款威士忌珠宝设计，由18k白金打造，瓶身正中搭配白钻镶嵌工艺，华贵闪耀。独特的对称茶色外瓶身由茶水晶铸造，形成独一无二的设计造型。茶水晶有稳定持久，坚毅信心之意，亦让这款独特的珠宝拥有如威士忌绅士的谦逊、稳重、恒久型格。

情人节献礼：浓情蜜意

河马（金）

河马（银）

河马先生轻轻游到脖颈处，偷偷向你看去。千言万语，缠在心头，迟迟不敢开口。18K白金镶嵌钻石，以蓝宝石雕刻成河马的眼睛。蓝宝石的色泽深湛而柔情，是看向意中人的目光，亦是意中人的双眸。

如意算盘

如意算盘，寓意事事如意，路路畅通。匠心独具地选择祖母绿作为算珠，18K黄金算盘周身镶满钻石，灵动而俏皮。清脆的算珠咔哒声响里，红男绿女的配搭，让“日进斗金，福禄双喜”的好运常伴左右。