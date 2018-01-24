金银两派跨年舞台打擂台 各派俘获了哪些明星

导语：每年除夕夜电视舞台当然是央视春晚的天下，然而跨年夜就是各大卫视厮杀的战场了，电视台使出浑身解数广招明星，而明星们的穿搭也会成为观众们的焦点。时至今日明星们越发注重珠宝上的点缀，2018跨年舞台上明星们分为“金银”两派。

我们所说的“金银”两派并不是指材质分为金和银，而是从视觉上划归。明星们选择的材质是不外乎黄金、铂金、钻石、珍珠这四大类。

“银派”钻石闪闪惹人爱

舞台上想要成为瞩目焦点？钻石是最好的道具。借助着灯光舞美的变化，钻石的火彩完美的释放。



12月31日，杨幂作为圆梦大使出席东方卫视跨年盛典。晚会伊始，杨幂为现场观众赠送象征幸运的番茄，一袭白色印花连衣裙搭配璀璨夺目的Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse系列耳环与戒指，灿如春华，甜美灵动的气息扑面而来。

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse系列耳环

Piaget伯爵Limelight Couture Précieuse系列戒指

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年演盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

当晚，杨幂与张杰携手共同演绎《三生三世》，她身着仙气十足的蓝色长裙蹁跹而至，一展笔墨丹青，耳畔流光溢彩的Piaget伯爵Limelight Garden Party耳环更为整体造型锦上添花，灼灼桃花间尽现瑰姿艳逸。

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

杨幂佩戴Piaget伯爵珠宝出席东方卫视跨年盛典

Piaget伯爵Limelight Garden Party系列耳环

12月30日举行的浙江卫视跨年演唱会上，迪丽热巴穿着PVC透视短裙大秀美腿，带来热舞《Despacito》，配合颇具运动感的服装的珠宝是来自卡地亚的Agrafe系列钻石耳坠。

迪丽热巴浙江卫视跨年盛典热舞佩戴卡地亚Agrafe系列钻石耳坠。

卡地亚Agrafe系列耳环

迪丽热巴浙江卫视跨年盛典热舞佩戴卡地亚Agrafe系列钻石耳坠。

迪丽热巴浙江卫视跨年盛典热舞佩戴卡地亚Agrafe系列钻石耳坠。

12月31日，北京卫视跨年演唱会上，关晓彤和董力合唱龙的传人 。关晓彤佩戴卡地亚LOVE系列订婚戒指，18K白金。另一只手则佩戴了宝格丽SERPENTI系列单圈戒指，18K黄金材质，蛇头镶嵌1颗橄榄石并饰以全密镶钻石，售价101000元。

关晓彤BTV跨年盛典

卡地亚LOVE系列订婚戒指

BVLGARI Serpenti系列单圈戒指

“金派”“银派”珍珠同样优雅别致气质动人

珍珠曾经被划归到老气横秋的阵营，而近年来各大品牌在珍珠上下了大工夫，为珍珠赋予了更多年轻气息，同时又赋予变化性。

迪丽热巴浙江卫视领跑2018演唱会

12月30日举行的浙江卫视跨年演唱会上，迪丽热巴不但跳了热舞，还盘起头发换上一身淑女连体短裤，洁白的颜色圣洁又乖巧，佩戴卡地亚Agrafe系列珍珠手镯，钻石与珍珠搭配，现代与古朴兼顾。

卡地亚Agrafe系列手镯 售价150000元



迪丽热巴浙江卫视领跑2018演唱会

迪丽热巴浙江卫视领跑2018演唱会

吴昕佩戴 TASAKI珠宝出席2018湖南卫视(微博)跨年演唱会并以一首《童话镇》惊艳全场，KNOT系列耳环与手镯搭配Pearly Star珍星假日系列项链与abstract star抽象之星系列戒指，使一袭抹胸长裙更添柔美气质。

吴昕

吴昕

TASAKI系列珠宝



TASAKI KNOT系列耳环 售价31000元

TASAKI KNOT系列手镯 售价31000元

TASAKI Pearly Star珍星假日系列项链 售价22300元

TASAKI abstract star抽象之星系列戒指 售价38100元

吴昕

电影《唐人街探案2》女主角尚语贤佩戴 TASAKI Pearly Star 珍星假日系列珠宝出席2018湖南卫视跨年演唱并与王宝强、肖央、刘昊然一同献上电影主题曲《Happy 扭腰》。浪漫星星造型珠宝搭配灰色系不规则上衣与银色亮片长裙，清新灵动，夺人眼球。

尚语贤

TASAKI Pearly Star 珍星假日系列珠宝

TASAKI Pearly Star 珍星假日系列耳坠 售价11100元

TASAKI Pearly Star 珍星假日系列戒指 售价11900元

TASAKI Pearly Star 珍星假日系列项链 售价10700元

尚语贤2

尚语贤3

耀眼“金派”霸气侧露

湖南卫视跨年演唱会王源佩戴卡地亚猎豹系列胸针，王俊凯佩戴宝格丽B.ZERO 1系列双环戒指，该戒指搭配两枚18K玫瑰金环圈和黑色陶瓷螺旋。售价110200元。二人代表金派的压倒性气场。不过王俊凯身上搭配的“银派”钻石Qeelin WANG WANG系列小狗项链，可爱至于也应景即将到来的农历狗年。

湖南卫视跨年演唱会王源佩戴卡地亚猎豹系列胸针王俊凯佩戴宝格丽戒指及Qeelin项链

宝格丽B.ZERO 1系列双环戒指

卡地亚猎豹胸针

Qeelin WANG WANG 系列

另一位将金银两派融合的完美的是电子唱作人尚雯婕，她闪亮登场湖南卫视跨年演唱会，为观众带来歌曲《黑金 Black & Golden》的霸气首演，震撼的舞美效果加之尚雯婕女士的实力唱功，使她成为舞台上的最耀眼星光。

点燃全场的表演之后，布契拉提Hawaii系列耳坠与Etoilée系列手镯衬托出了尚雯婕女士更加优雅与活力的美感。

尚雯婕闪亮登场湖南卫视跨年演唱会

Hawaii耳坠售价175000元，由黄金和钻石打造，组成迷幻螺旋的圆弧线条，其精致优雅的设计风格，彰显出尚雯婕女士独树一帜的气质。腕间的Etoilée系列手镯，售价320000元。黄金外框编织纹理包裹着白金，螺旋工艺和三条金丝线形成菱形图案，使钻石愈加闪耀。