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6个冬季婚礼色彩搭配经典方案

2018年01月15日 14:57 新浪时尚
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　　导语：每年的这个时节，由纯白的雪花和暖黄色烛光组成的婚礼现场纷纷涌入大家的视线，在寒冷的冬天带来幸福的温暖。其实不止是黄色+白色，红色+金色、蓝色+灰色等色彩搭配在冬季同样受欢迎，以下6个冬季婚礼色彩搭配经典方案，希望能为你的婚礼带来无限的灵感！（转载自ELLE中文网）

金色+银色金色+银色

　　1、金色+银色

　　金色+银色是冬季最流行的色彩搭配，它们让你的婚礼看起来华丽精美。如果你是准备举行一场圣诞主题婚礼，何不放弃传统的红+绿的圣诞树圣诞帽手捧花，而是选择用金、银等有质感的装饰品，如金银圣诞球、银色烛台、白色手捧花？

灰色+灰蓝+金色灰色+灰蓝+金色

　　2、灰色+灰蓝+金色

　　蓝色是一种忧郁的冷色调，但这种灰蓝色却大大削弱了这种冷感，和灰色、金色搭配起来浑然天成！

红色+绿色+灰色红色+绿色+灰色

　　3、红色+绿色+灰色

　　经典的圣诞主题婚礼，如果你不想动脑筋去尝试更多的婚礼搭配，用现成的红绿圣诞主题也不错。

银色+白色银色+白色

　　4、银色+白色

　　试问冬季入目最常见的颜色是什么？当然是白色！白茫茫的雪地让整个世界仿佛变成了童话世界，加上一点华丽的银色，自然得融入其中。

紫红色+深绿色紫红色+深绿色

　　5、紫红色+深绿色

　　鲜艳却又沉稳的两种色彩，在雪地中是很耀眼的存在，如果你的冬季婚礼是在室外雪地举行，这两种色彩能给人一种温暖感。

金色+绿色金色+绿色

　　6、金色+绿色

　　复古的金色和翠绿色搭配可以打造出一场华丽复古的婚礼，试想寒冷的室外大雪纷飞，温暖的室内衣香鬓影，强烈对比的两个世界足以让人沉醉。

标签: 冬季婚礼色彩

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