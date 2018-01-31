7个优质仙女系伴娘礼服品牌 选出最适合的时尚款式

导语：伴娘礼服的风格，需要配合婚礼主题与季节，呈现出和谐的美感。秋冬专属的成熟优雅，不需要太过复杂缤纷的花样，更追求的是简约出众的气质。适合好姊妹的浪漫仙女系礼服哪里找？参考以下这7个深受欧美女孩喜爱的伴娘礼服品牌，与姐妹们一起选出最适合的时尚款式！（转载自ELLE中文网）

Joanna August

Joanna August

在2008年筹划自己婚礼的时候，来自洛杉矶的 Joanna August 决定挑战传统典型的伴娘礼服，并自己为她的朋友设计她自己也会喜欢穿的礼服。 她的同名系列产品配备了一系列独特而又俏丽的礼服，这些礼服富有大胆而雅致的色彩，不仅适合穿着于婚礼，也适合穿着于其他任何场合。 Joanna August 的礼服为那些新娘而设计，她们想要告诉全世界，“我有高雅的品味，我在乎我的朋友们”。

Two Birds

Two Birds

来自曼哈顿的 Ariane Goldman 花了很多钱买了一件再也没穿过的伴娘连衣裙，对此颇为沮丧，她决定寻找一个解决办法。 经过一番冥思苦想，多功能连衣裙的想法日渐成熟，之后，她推出了日常生活也能穿着的伴娘连衣裙系列 Twobirds。 基于伴娘连衣裙不必成为一次性服装的理念，Twobirds 连衣裙不仅可以让伴娘盛装尽享婚礼的喜庆，还能以迷人外观光彩照人。

Oleg Cassini

Oleg Cassini

Oleg Cassini1913年出生于美国 ，为美国总统肯尼迪的夫人杰奎琳·肯尼迪私人专属设计服装师。卡西尼为杰奎琳设计的服装包括有：与同色系外套搭配的连衣裙，西装外套加短裙的套装，方箱型轮廓短大衣，简洁且有戏剧效果的晚礼服，这些设计都采用柔和的浅色系。肯尼迪夫人的服装搭配形象，使她成为60年代美国保守青年的偶像，引领了美国的时尚潮流。

Jenny Yoo

Jenny Yoo

美藉韩裔设计师 Jenny Yoo，毕业于纽约著名学府 Parsons School of Design。个人品牌生涯始于其独特的伴娘裙设计，在大受欢迎下再将同样理念延伸至婚纱设计中。整体风格弥漫着美国传统的 simple elegant 神髓；乍看细节却不经意地流露出亚洲女性对精致美态的追求，将东西互融的精萃表现得恰到好处。?最新系列没有过多的花俏配饰，却透过简洁清丽的设计，更加突显出新娘子本身不落俗套的气质与低调自信的个性。这种灵敏秀气的婚纱晚装设计，主要以技巧剪裁及柔软光身的布料，自然地衬托出新娘子本身优美的身段，既让新娘子穿着得舒服，又令大家看得自然。

Wonder by Jenny Packham

Wonder by Jenny Packham

Jenny Packham作为一名炙手可热的婚纱设计师，其同名品牌婚纱礼服向来受到好莱坞明星的喜爱。出自Jenny Packham之手的婚纱一向简单纯净，不失优雅。从未有过大胆夸张的设计元素，却令人印象深刻。副线Wonder by Jenny Packham保持品牌简单、纯粹地表现女性美的特点，价格也很亲民，都在$950-$1500之间。

White by Vera Wang

White by Vera Wang

White by Vera Wang是婚纱女王Vera Wang（王薇薇）与David‘s Bridal联手推出的，平民系列可以说是众多热爱Vera Wang却对其高昂价格望洋兴叹女孩们的福音。

J Crew

J Crew

J.Crew是来自美国的休闲服装品牌，在美国本土非常受欢迎。喜欢J.Crew品牌服装的人大多数忠意J.Crew贴身背心，外加J.Crew的衬衣。有些人喜欢这个品牌，因为J.Crew从不把品牌印在衣服上；有些人喜欢这个品牌，因为从泳装到滑雪服，J.Crew什么都有，并且便宜而大众；有些人喜欢J.Crew，因为可以分开尺码地购买上下身，这样哪怕身材早已变得上下不对称，也不愁怎样买衣服；有些人喜欢J.Crew，因为它的颜色实在活泼而有分寸，紫红但绝不是粉红，很是适合有消费能力的成年人。