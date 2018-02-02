顶级抗衰品牌CYTOCARE打开法国女性的“肌密”

法国女性总给大家留下优雅的印象，她们没有浓抹重彩的妆容，而岁月在她们的肌肤上亦是优雅流淌，脸上或许多了一些皱纹，但肌肤还是充满了光泽与自信，法国女性究竟拥有怎样的肌肤美丽秘密？让我们跟随法国顶级抗衰精品CYTOCARE走进法国女性，了解她们的四大法式护肤秘密。

护肤永远比化妆更重要

被评选为“法国男人心目中的性感女神”的苏菲-玛索（Sophie Marceau）曾在媒体采访报道中提到，她在日常生活中从不化妆，接受采访，也是使用几样简单的化妆品。法国女性会尽少量使用化妆品，尤其是粉底，她们不希望过多的粉底遮挡了肌肤本身，因此她们更注重护肤，让肌肤呈现出自然、健康的光泽感。研究表明，比起意大利、西班牙、德国和英国女性，法国女性在面部护肤产品上投入更多，15岁的法国女孩已经开始使用洁面、爽肤水及保湿面霜了，而英国女性平均20岁才开始这样的护肤步骤。

（Sophie Marceau）

苏菲-玛索（Sophie Marceau）

相信专业相信权威机构

法国女性除了注重日常护肤，她们认为专业的护肤建议与集中的肌肤护理也同样重要，因此她们更愿意去到权威机构，为面部进行高效的修复及舒缓，集中解决肌肤问题，听从美容师等专业人员的护肤指导。曾是“维密天使”的39岁法国超模蕾蒂-莎科斯塔（Laetitia Casta）就曾分享过她的美肤秘籍，在巴黎的时候，她会定期去做面部按摩及护理，这让她的肌肤状态焕然一新。目前，给肌肤真皮层导入皮肤所需成分是现在很受法国女性欢迎的在权威医美护肤机构进行的肌肤护理方式。

法国超模蕾蒂-莎科斯塔（Laetitia Casta）

法国超模蕾蒂-莎科斯塔（Laetitia Casta）

法国CYTOCARE丝丽动能素的成功问世，成为广大爱美人士的高效抗衰新选择。法国CYTOCARE丝丽动能素由被业内人士和State of Art组织视为高品质标杆企业的REVITACARE公司出品，创始人Martine Buzon女士相信精析细胞生物学原理才能找寻出肌肤年轻的秘密所在，于是她联合众多著名化学家和领域专家成立专项抗衰研究小组，旨在探寻出刺激皮肤细胞活性的必须营养物质。经过不断的探索和分析，拥有独家专利原研技术CT50的CYTOCARE丝丽动能素最终诞生并成为真皮层抗衰的甄选产品，被誉为“终极青春管家”。

CYTCOCARE丝丽动能素



法国CYTOCARE丝丽动能素拥有精准配比的50种高效营养成分，采用医美仪器将50种营养物质导入肌肤真皮层，能让肌肤轻松达到补水、光滑紧致、收缩毛孔以及提亮肤色的抗衰效果。

新氧授予CYTOCARE“年度最具口碑美塑抗衰品牌”大奖

新氧授予CYTOCARE“年度最具口碑美塑抗衰品牌”大奖

法国CYTOCARE丝丽动能素已经摘得业内公认的“最佳美塑产品奖”，近日，中国最大的医美O2O平台新氧APP更是授予其“年度最具口碑美塑抗衰品牌”大奖。权威的业内肯定充分说明了CYTOCARE丝丽动能素的口碑所在。

尽早抗衰，肌肤才能保持年轻

调查表明，在法国，62%的20岁的女孩已经开始使用抗皱产品，这比我们一般认为肌肤开始衰老的25岁更早！光照因素、健康因素、内分泌因素（激素水平、生活压力等）、年龄因素、药品因素以及不良生活习惯（饮食、熬夜、吸烟等）六大自然或非自然因素会引起皮肤的老化。而年龄增长是不以人的意志为转移的，20岁以前的肌肤是晶莹剔透的，可随着年龄的增长，肌肤日益失去光彩，本来25岁才出现的肌肤走下坡的“拐点”，提前到了23岁、22岁……较早地抗衰老是法式优雅抗衰的关键。当你真正衰老之后，再使用填充剂去找回年轻时的状态，效果和年轻时积极预防留住青春是不能相提并论的。

CYTOCARE丝丽动能素能让肌肤轻松达到抗击氧化、收缩毛孔以及提亮肤色等效果的同时，还可预防和减缓皮肤衰老，解决年龄增加所导致的皮肤松弛和皱纹。其所含有的21种氨基酸，能促进皮肤中胶质和弹力纤维再生，从而恢复肌肤的弹性，加上1种辅酶能进入肌肤深层，启动皮肤自身的修复机制，并同步促进胶原蛋白再生，血液循环，最终达到皮肤紧致的功效；其中的1种抗氧化物，可抵抗自由基对细胞的损伤，使胶原蛋白再生，从而淡化细纹。502、516、532 三种不同浓度，针对不同年龄层抗衰需求度肤定制，“预防– 延缓– 修复”三步重回青春肌龄，帮助法国女性实现逆龄的极致梦想。

拥抱岁月的逝去，遵循自然美

法国影坛中的女演员，在任何年龄层都可以是性感尤物， 41岁的奥黛丽-塔图（Audrey Tautou）、51岁的苏菲-玛索（Sophie Marceau）、64岁的伊莎贝尔-于佩尔（Isabelle Huppert），她们在不同年龄释放着不同的优雅魅力，而不是刻意抹去岁月的痕迹。法国女性注重抗衰，但崇尚自然美，因此肉毒杆菌、填充式注射等会改变自然表情和原本的面部特征的抗衰方式不是他们的选择。但涂抹式护肤品只能带来表层的护肤功效，因此她们会更多去了解新的抗衰护肤前沿资讯，选择更有效、自然而适合长期使用的抗衰方式去投资自己。

法国女演员伊莎贝尔#U2022于佩尔（Isabelle Huppert）

法国女演员伊莎贝尔-于佩尔（Isabelle Huppert）

法国CYTOCARE丝丽动能素独有的专利原研技术CT50将50种细胞活性成分高效配比，这一近乎完美的“青春配方”能够双层活化皮肤：赋予表层肌肤抵御外界刺激的能力，同时深层维养肌底，给肌肤注入弹性活力。

法国CYTOCARE丝丽动能素同时拥有清除自由基，保护角质层，活化肌肤细胞，刺激胶原蛋白和弹性纤维再生的功效。也就是说，可以不“篡改”肌肤的本源之美，而且能更有效、更自然、更适合作为长期的抗衰选择。这应该是对抗衰方案的完美升级，能够给予爱美人士抵抗岁月的自信，让女性从容地拥抱岁月沉淀后的优雅。

像法国女性一样，为你的肌肤美丽投资，在专业医师指导下，将CYTOCARE丝丽动能素加入“密集抗衰护理步骤”之中，定期进行面部护理，肌肤“终极青春管家”法国CYTOCARE丝丽动能素会将与你相遇后的每时每刻，变成你自己的“美”时“美”刻！

Cytocare 丝丽动能素 ￥4800起

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