2018年1月30日，LVMH集团旗下高端天然护肤品牌Fresh馥蕾诗正式进驻青岛海信广场。这是青岛首家门店，也是Fresh进入中国市场以来开设的第49家门店。随着全新门店的开业，Fresh将为青岛消费者带来成分天然、功效卓越的护肤产品，以及愉悦的美肤体验。

1991年，Lev Glazman先生和Alina Roytberg女士创造了一块极具艺术感的香皂，酿育了Fresh品牌的经典诞生。自此，革命性的创新灵感从未停止，一个个天然成分经由Fresh幻化为功效卓越且使用感受愉悦的美颜产品。Fresh始终坚持最初的理念，将久远流长的传统美颜智慧和尖端创新科学完美结合，在2000年加入世界奢侈品巨头LVMH之后，拥有更庞大的资源和科研力量支持，不断创造出更多广受欢迎的护肤臻品。

从创立至今，Fresh成功上市了多个明星系列及产品。例如，玫瑰润泽保湿系列，特别是市面上第一款含有真正玫瑰花瓣的玫瑰润泽保湿舒缓面膜，给予肌肤无尽舒缓水润；以纯手工调制，拥有“世界十大奢华面霜之一”称号的Fresh古源修护滋养面霜，深润滋养，修护细纹；红茶抗皱紧致系列引茶入肤，如“紧

身衣”般塑造紧致立体的面部轮廓；澄糖系列率先将天然澄糖的治愈及保湿功效应用于美容领域，引领了澄糖护肤风潮。位于法国LVMH总部的Fresh实验室，便是让这些美颜奇迹成真的炼金之所。天然与科学、传统与现代在这里碰撞，通过每一步的精准考量和严密配比，将平凡幻化为不凡。

Fresh馥蕾诗入驻青岛海信广场

青岛海信广场门店的设计延续了Fresh一贯的特色格调，纯净简约，让顾客充分感受到Fresh所代表的生活方式。承载着礼遇与分享的实木餐桌之上，顾客可以试用及了解各种全新和经典的产品；本本书籍陈列柜台之上，以古老美容智慧启发Fresh护肤灵感；复古吊灯与马赛克地板，唇膏柱与香氛吧的匠心设计，处处体现着Fresh对美学的独到品味——天然、知性。顾客亦可在Fresh体验式柜台获得完整的护肤指导，并在购物后获得以手工艺精心包装的“晴空蓝”礼盒，尽享愉悦心意。

天然成分和现代科学的完美结合，成就了Fresh产品的卓越功效，和愉悦的使用感受，期待更多消费者能够亲身感受Fresh这一超越护肤之美的品牌，收获让人沉醉其中的美肤体验。