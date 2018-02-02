42岁舒淇晒美照称岁月的痕迹 女星这么拼你还不行动

导语：近日，舒淇晒俏皮剪刀手照片，并配文称：“岁月的痕迹。”处于年轻青春时期的肌肤，肤质总是能够保持嫩滑无瑕，但随着年纪增长，无可避免受到衰老问题所困扰。要成功令肌肤时刻处于“保鲜”状态，预防皱纹、松弛及暗哑等症状，首要任务就是好好为肌肤筑起保护屏障，做好各种冻龄措施。（来源：yoka时尚网）

岁月的痕迹

1月24日晚，舒淇晒俏皮剪刀手照片，并配文称：“岁月的痕迹。”

照片中，舒淇扎着马尾，画着淡淡的烟熏妆，皮肤白皙，侧脸对着镜头，一只手比着剪刀手，指甲上还涂着墨绿色美甲，可以说是很可爱了。网友评论说：“岁月有痕迹，但你的模样一点痕都没有，跟十几年前一模一样。” “岁月留下的痕迹还是遮盖不住你的美。” “你还是那么漂亮”。

不过仔细看，舒淇的眼周有一些淡淡的细纹，面部因为干燥、皱纹也有一点浮粉脱妆，但是肌肤的整体状态还是很年轻，我们这些80后90后老阿姨的肌肤可能还不如42岁的舒淇保养的好。

舒淇素颜

舒淇素颜

舒淇素颜

舒淇和林心如

舒淇和章子怡

作为女生，作为女明星，最困扰舒淇的恐怕就是皮肤过敏了！而对于晒素颜、晒过敏完全没在怕的，我一个路人都比她偶像包袱重，哈哈哈哈哈哈。

舒淇发微博晒正脸大头素颜照：“我覺得嘛 我的臉上有許許多多的故事 每個看起來都很可愛且有深度 只是或許有時過程辛苦了點，不管結果如何 開心還是最重要的 don‘t worry be easy 對不起 請原諒我還是要對自我的工作負責 求過敏別發作 謝謝你 我愛你 nite nite”。

不止一次晒过敏照，“喂 過敏 我們可以分手嗎？ 身為一個女藝人我們真的真的真的 是不可以再一起的”。

舒淇的好友章子怡，之前被拍到遮面出入高级美容会所，有传言称其是去整容。1月23日，章子怡晒出一张摆出战斗姿势的照片，配文：“真的，想挨揍就吱一声。”霸气否认整容传言，之后工作室也表示：“不打针不折腾，谁开黑就不怕折腾”。

章子怡

章子怡素颜

《无问西东》

《无问西东》

《演员的诞生》

《演员的诞生》

《演员的诞生》

章子怡的演技和演员素养相信大家都有目共睹，无论是电影《无问西东》里面饰演的王敏佳，还是《演员的诞生》里面她反复强调的信念感和敬畏感，都让人折服。无论是哪种角色哪种容貌哪个年代，她都能刻画的惟妙惟肖，她的美，具有穿透力，她的美，让你忘记她的年龄。

林心如

林心如素颜

林心如素颜

林心如素颜

林心如也是舒淇的好友之一，并且和舒淇同岁，今年都是42岁，可是要是不说年龄，谁能想得到呢。

林心如素颜

林心如和舒淇

对于晒素颜，她和舒淇一样，完全不care也不害怕，没有伪素颜没有美颜相机，大大方方的晒，确实保养的很好，很少女。

大家常说女生过了二十五岁以后，肌肤质素便开始下滑，再加上外来环境的影响，亦令肌肤容易出现老化？象，加速了皱纹、松弛及暗哑等问题的形成，建议趁问题未有进一步加剧前，好好利用具推迟老化功效的面霜、精华素或面膜，以强化肌肤活力及自我修复能力，重塑年轻美肌。

年纪增长，以及长期受紫外线的侵害，均有机会令肌肤内的胶原蛋白逐步流失，久而久之，不但影响肌肤的弹性，更会加促皱纹的形成。要阻截第一道皱纹的出现，便要善用抗皱修护产品，一方面可预防皱纹，另可淡化面上的纹理。

年轻的肌肤往往予人紧致、饱满的感觉，可惜随时光流逝，肌肤新陈代谢及更生速度亦会双双减慢，继而衍生出浮肿及松弛问题，而针对收紧肌肤及提升面形轮廓的修护产品，便发挥了正面作用，令面部线条回复立体紧致。