第一次去埃及？这9个景点一定要打卡

导语：如果你第一次去埃及，这9个景点你一定不能错过！（来源：PClady）

有这样一个神奇国度，经常出现在我们的课本里，你我从小就对她心生向往！几千年前，那里的人们就掌握了木乃伊技术，能建金字塔，会用象形文字纪录生活。。。。。。她就是埃及，不仅文化灿烂，还有纯净的红海、浩瀚的沙漠及秀美的尼罗河，亦是个度假的天堂。

1 卡尔纳克神庙

卡尔纳克神庙群是由三座神庙组合而成的复杂神庙群，最大也保存得最完整的是阿蒙神庙（The Amun Temple of Karnak），目前可供游客参观；另外两个在发掘之中的神庙是穆特（Mut）神庙和蒙图神庙。卡尔纳克神庙规模宏大而错综复杂，这里的古建筑在世界上都是无与伦比的，历史长达十三个世纪，是世界上最大的古代宗教遗址。

2 埃及国家博物馆

博物馆创建于1858年，馆藏几千年历史的250，000件文物。最著名的是图坦卡蒙陵墓出土的珍贵文物、胡夫、哈夫拉、门卡拉国王（三座金字塔的主人）雕像；十二王朝公主们的纯金花瓣式的头冠；拉美西斯二世木乃伊等等。

3 吉萨金字塔

吉萨金字塔位于开罗的西南郊，是埃及最著名的金字塔区域，也是现存的世界七大奇迹之一。这里耸立着三座大金字塔——分别属于第四王朝的爷孙三代胡夫、哈夫拉、曼考拉3位法老，此外还有狮身人面像、太阳船、河谷神庙等世界著名遗迹。

4 尼罗河

尼罗河（River Nile）是非洲第一大河，世界第二长河。尼罗河谷三角洲是埃及文化的摇篮，也是世界文化的发祥地之一。尼罗河是埃及人的“母亲河”以及“生命之河”。标准景色就是清澈的河水、沿岸的绿洲和远处的沙丘。

5 帝王谷

帝王谷共有60多座帝王陵墓，埋葬着第17王朝到第20王朝期间的64位法老。巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。 这里被誉为自然的金字塔，和北京十三陵的地宫有着异曲同工之妙。

6 庞贝石柱

庞贝柱位于亚历山大市西南部的萨瓦里柱街，又称骑士之柱，是埃及亚历山大城的城徽，是一根高达27米的粉红色亚斯文花岗岩石柱。石柱原是萨拉皮雍神庙的一部分，萨拉皮雍神庙是希腊-埃及神萨拉皮斯最重要的神庙，最初建于托勒密三世在位时期。神庙仅仅存在很短时间就被毁了，只有石柱保存下来，成为航海者的航标。石柱的西部有地下通道深入石柱下面，据说是古代亚历山大图书馆的分馆。在石柱的东南，可以看见伊西斯女神的石灰石雕像，据说在希腊时代，她被当地人尊为亚历山大灯塔的守护神，这座雕像就是在灯塔旧址处运来的。

7 黑白沙漠

黑白沙漠位于拜哈里耶绿洲，可以从拜维提或者开罗包车过去。除了普通的黄沙以外，黑白沙漠中还有黑色的火山石头覆盖的沙漠，以及白色的风蚀形成的蘑菇石。

8 康翁波神庙

这个神庙与众不同之处是一座同时祭奉老鹰神荷鲁斯以及鳄鱼神索贝克（Sobek）的双神庙。一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。它有两个大门。一个大门是专为鹰首神荷鲁斯（Harus）所建的，另一个是专为鳄鱼神（Sobek）所建。从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。康翁波神殿中，处处都有相关的鹰首神与鳄鱼神壁画。

9 门农巨像

在前往帝王谷的路上，你会看到两座巨大的岩石雕像——门农巨像立在路边迎接来自世界各地的游客。这两座巨像是阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）法老的雕像，也是阿蒙霍特普三世葬礼神庙唯一留存的文物，巨像高20米，脚有2米长，1米厚。两尊坐像已风化得十分严重，脸部不可辩识。但是仍可以看出整体是法老坐在王位上，双手平放在大腿上的样子。两尊坐像还有一个明显的区别，左侧的为一整石雕成，右侧的是由石块砌成。