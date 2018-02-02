真正的香港在上环 这里有年轻人喜欢的潮流街区

导语：不少人的印象中，与香港有关的，总是速度、效率和喧嚣。中环上班族的脚步似乎永远不会停歇，油尖旺成群的游客人流，让人望而却步。（来源：界面新闻）

但其实，避开人潮拥挤的九龙，在港岛上环，有一个慢的香港，时间在这个遗世独立的区域似乎静止了，让人在某一瞬间有种并非身在香港的错觉。

上环位于香港岛的西北部，指的是中环与西环之间的小小区域。

19世纪初期，大陆人士来港发展，都以上环为据点，这里保留了大部分香港的旧时风貌。

即便住得很远，我都会常去上环看看，那里一直都是我最爱的一片香港地。

这些年，褪去古老的历史痕迹，文艺潮流小店在此聚集，最近更是有不少新店涌现，上环逐渐成为文艺青年最爱打卡的慢生活潮流街区。

年轻朝气与古老的市井气息相互碰撞，迷人而可爱。何妨给自己放一日假，到上环探寻港人私藏的精致生活。

11：00 | Kaffeine

一顿 Brunch 开启元气的一天

睡个饱饱的懒觉，到达上环站，然后拐进苏杭街，不出300米，就能看到 Kaffeine 的招牌。

于是我决定在这吃一顿 Brunch ，开启元气满满的一天。

这是一家日系简约风小店，店面是纯白色的，店内以木系装潢为主，2个颜色的搭配舒服又大气，与上环闹市的古老形成鲜明的对比。

沿街的一边是开放式的座位，增添了整个店铺的明亮感，原本小小的空间也更加宽阔大气了。

厨房也是半开放式的，坐在店里可以看到食品出炉的过程，咖啡机的“轰轰”声是 Brunch 的伴奏曲。

开业不到半年，Kaffeine 就在香港文艺圈火了一把，不少年轻人都爱上它沿街的座位，避开高峰才有可能“抢”到哦。

Kaffeine 有超多不同口味的 Brunch Set ，真的可以用丰盛一词来形容了。如果挑花了眼，店员会耐心询问你的口味，然后为你推荐最适合你的餐点。

甜咸搭配正好的 The Big breakfast ，炒蛋香浓顺滑，烟肉、肠仔和吐司的搭配也不会踩雷。最惊喜的是配的一小杯 Yogurt ，清新爽口，一定要放在最后吃，这样可以解腻。

咖啡是常规的 Cappuccino ，奶泡和咖啡配合地刚刚好。

Kaffeine 还有专为2人设计的2人食，在 Share 中度过美好的早晨，太棒了。

如果恰巧碰上店内人多，还可以外带。

Kaffeine

地址：上环苏杭街108号地铺

营业时间：8：00-18：00（周一至周五）（周末）

人均消费：78 hkd

13：00 | A。 Style

在家居店看个画展吧

吃完 Brunch ，穿过德辅道中，沿着东街一路往上，在半坡上，你会看见一家十分 Smart 的小店，A。 Style 。

明黄色的外墙很是吸睛，橱窗里摆放着复古风的皮质座椅，很有质感，仔细看，店内的陈列柜里还有不同款式的手表、手工皮包等精致小物。就连门牌也充满了艺术感。

何不停下脚步，看看小店里藏着什么？

原本以为这只是一家精品店，走进去才发现别有洞天。原来，这是一间集艺术和生活为一体的家居精品店，但又不止于此，它还是一家 Mini 画廊。

2位年轻的主理人 Allison Tang 和 Alan Cheung 将自己对生活艺术设计与建筑时尚的理解都融入了这家小店。

自开业以来，他们飞往世界各地，寻找来自不同品牌的，充满艺术感的家居用品和摆设物件。

Immliving 、 Duffy London 、 Present Time 等不少品牌的家具都可以在这里找到。其中很多物件，之前在香港是完全找不到的。

由法国的年轻设计师 Constance Guisset 设计的沙发， Guisset 以云，气球，鹅卵石为原型，将 Nubilo 设计为一个梦幻般的目的地，“我们的想象力的垫脚石”。

不仅如此，他们还会为香港年轻的艺术家们举办画展，在这个小空间里，尽力诠释他们眼中的艺术。

尽管这样很“费事”， Allison 和 Alan 却“玩”得不亦乐乎，他们的折腾，正是在宣告他们的年轻和独特。

A。 Style

地址：上环东街48号

营业时间：11：00-19：00（周二至周六）（周日）

14：00 | Square Street

方正之间的潮流创意

时间尚早，继续穿梭在上环的街巷之间，在不起眼的四方街，发现一处醒目的霓虹灯招牌。

店名和 Logo 都和四方街很契合呢，酷酷的门面奠定了整家店的风格。

这是一家手表设计概念陈列店，主理人是2个移居香港的老外。 David Ericsson 在此创立了属于自己的手表品牌，合伙人 Alexis Holm 也将其鞋子品牌 Gram 设立于此。

从此，四方街的这个小店面就成为了2人的天地，店里陈列的都是2人的设计作品。

David Ericsson 认为香港的活力是它重要的风格，它的强烈个性足够容得下各种不同的风格。

手表、包包、钱包、皮鞋……一切都充满了质感。除了自己的设计之外，也会售卖一些高端独立品牌的小饰品。

细细一逛，说不定会看上某个特别的物件哦。

据说店铺还有一个隐藏项目——每个月的最后一个周五，在四方街会有一个小型街角派对，免费提供啤酒。要是遇上了，尽情狂欢吧。

Square Street

地址：上环四方街15号地铺

营业时间：11：00-19：00（周一至周日）

15：30 | 上林茶舍 Green Ginkgo Tea

品一壶，来自京都的茶

上次去日本，专程到京都的茶室坐了坐，为的就是一品当地的茶。而现在，2个香港小伙子把京都和静冈最好的茶带到了上环这家小小的茶舍。

Shawn 起初也是爱上了京都的茶，却发现在香港找不到一家手冲茶舍，于是索性自己开了一家。

他前往日本寻茶，亲手磨制，亲手冲泡，希望前来饮茶的客人都能体验到日本茶的真味。

不卖咖啡，不卖果汁，只卖茶，在咖啡文化如此盛行的当下，甚是难得。

被清新的设计风格所吸引，我没多犹豫就走了进去。Shawn很认真地为我们介绍每一款茶，教我们闻出它们之间的差别。

来自富士山麓静冈县的焙煎茶，在小小的茶壶中浸泡后倒出，清新而爽口，而不至于太苦涩。茶叶本身的自然清甜，加以焙炒的香气，悠久而回甘。

玄米茶既保持里茶叶的自然香气，又带有炒米的芳香，大大降低了茶叶原本的苦涩程度，品起来又是另一番滋味。

日式的吧台和座位，日式的茶味……在此消磨时光，恍惚间有种身处京都的小错觉。倘若有空，定要耗上一下午的大好时光，品茶闲谈。

上林茶舍

地址：上环太平山街1A号

营业时间：11：00-18：30（周一至周五）（周末）

人均消费：68hkd

19：00 | BIBO

迷人的 Cocktail 配丰盛法餐

当夜幕渐垂，是时候来一次小小的放纵。

虽说上环的酒吧文化不如中环那般深厚，漫游中不经意间总能偶遇不同的惊喜，其中，Bibo 就是个不错的选择。

夜深时，这里逐渐苏醒，灯光开始闪烁，却不是那种纸醉金迷式的狂欢。Bibo 的奢华是低调隐秘的，充满了当代艺术的感染力，给人深入灵魂的触感。

门口右方的把手是门铃，按下就仿佛对上了暗号，被获许进入。

一走进去，就会被餐厅内潮流环境带来强烈的视觉冲击，这里不仅仅是酒吧，还是一个当代艺术展览馆，店内都是涂鸦、雕塑、玻璃工艺，还有很多珍藏版的物件，比如特别版 Kaws 。

食物方面，这里有最正宗的精致法餐，菜式结合传统法国烹调艺术，来自不同国家和地区的食材在这里碰撞，细腻而独特。

Bibo 的餐盘都有独特的设计，光是食物的用心摆盘，香气就已让人垂涎。食物分量也是精致地恰到好处。

一边享用美食，一边感受餐厅的艺术氛围，欣赏艺术品和装饰，这样的气氛不必配上红酒就已经醉了。

Lotus Flower Themed Cocktail ，满眼的鲜花让人心旷神怡，轻酌一口奶白色的泡泡，轻盈而爽口，喝起来还有一口淡淡的橙香。

BIBO

地址：上环荷李活道163号地铺

营业时间：12：00-15：00，18：00-00：30（周一至周五）（周六）；周日店休

人均消费：480hkd