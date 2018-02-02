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真正的香港在上环 这里有年轻人喜欢的潮流街区

2018年02月02日 14:10 新浪时尚
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　　导语：不少人的印象中，与香港有关的，总是速度、效率和喧嚣。中环上班族的脚步似乎永远不会停歇，油尖旺成群的游客人流，让人望而却步。（来源：界面新闻）

　　但其实，避开人潮拥挤的九龙，在港岛上环，有一个慢的香港，时间在这个遗世独立的区域似乎静止了，让人在某一瞬间有种并非身在香港的错觉。

上环位于香港岛的西北部，指的是中环与西环之间的小小区域。上环位于香港岛的西北部，指的是中环与西环之间的小小区域。

　　19世纪初期，大陆人士来港发展，都以上环为据点，这里保留了大部分香港的旧时风貌。

即便住得很远，我都会常去上环看看，那里一直都是我最爱的一片香港地。即便住得很远，我都会常去上环看看，那里一直都是我最爱的一片香港地。

　　这些年，褪去古老的历史痕迹，文艺潮流小店在此聚集，最近更是有不少新店涌现，上环逐渐成为文艺青年最爱打卡的慢生活潮流街区。

　　年轻朝气与古老的市井气息相互碰撞，迷人而可爱。何妨给自己放一日假，到上环探寻港人私藏的精致生活。

11:00 | Kaffeine11：00 | Kaffeine

　　一顿 Brunch 开启元气的一天

　　睡个饱饱的懒觉，到达上环站，然后拐进苏杭街，不出300米，就能看到 Kaffeine 的招牌。

　　于是我决定在这吃一顿 Brunch ，开启元气满满的一天。

　　这是一家日系简约风小店，店面是纯白色的，店内以木系装潢为主，2个颜色的搭配舒服又大气，与上环闹市的古老形成鲜明的对比。

　　沿街的一边是开放式的座位，增添了整个店铺的明亮感，原本小小的空间也更加宽阔大气了。

　　厨房也是半开放式的，坐在店里可以看到食品出炉的过程，咖啡机的“轰轰”声是 Brunch 的伴奏曲。

　　开业不到半年，Kaffeine 就在香港文艺圈火了一把，不少年轻人都爱上它沿街的座位，避开高峰才有可能“抢”到哦。

　　Kaffeine 有超多不同口味的 Brunch Set ，真的可以用丰盛一词来形容了。如果挑花了眼，店员会耐心询问你的口味，然后为你推荐最适合你的餐点。

　　甜咸搭配正好的 The Big breakfast ，炒蛋香浓顺滑，烟肉、肠仔和吐司的搭配也不会踩雷。最惊喜的是配的一小杯 Yogurt ，清新爽口，一定要放在最后吃，这样可以解腻。

咖啡是常规的 Cappuccino ，奶泡和咖啡配合地刚刚好。咖啡是常规的 Cappuccino ，奶泡和咖啡配合地刚刚好。
Kaffeine 还有专为2人设计的2人食，在 Share 中度过美好的早晨，太棒了。Kaffeine 还有专为2人设计的2人食，在 Share 中度过美好的早晨，太棒了。
如果恰巧碰上店内人多，还可以外带。如果恰巧碰上店内人多，还可以外带。
KaffeineKaffeine

　　地址：上环苏杭街108号地铺

　　营业时间：8：00-18：00（周一至周五）（周末）

　　人均消费：78 hkd

　　13：00 | A。 Style

　　在家居店看个画展吧

　　吃完 Brunch ，穿过德辅道中，沿着东街一路往上，在半坡上，你会看见一家十分 Smart 的小店，A。 Style 。

　　明黄色的外墙很是吸睛，橱窗里摆放着复古风的皮质座椅，很有质感，仔细看，店内的陈列柜里还有不同款式的手表、手工皮包等精致小物。就连门牌也充满了艺术感。

何不停下脚步，看看小店里藏着什么？何不停下脚步，看看小店里藏着什么？

　　原本以为这只是一家精品店，走进去才发现别有洞天。原来，这是一间集艺术和生活为一体的家居精品店，但又不止于此，它还是一家 Mini 画廊。

　　2位年轻的主理人 Allison Tang 和 Alan Cheung 将自己对生活艺术设计与建筑时尚的理解都融入了这家小店。

　　自开业以来，他们飞往世界各地，寻找来自不同品牌的，充满艺术感的家居用品和摆设物件。

　　Immliving 、 Duffy London 、 Present Time 等不少品牌的家具都可以在这里找到。其中很多物件，之前在香港是完全找不到的。

　　由法国的年轻设计师 Constance Guisset 设计的沙发， Guisset 以云，气球，鹅卵石为原型，将 Nubilo 设计为一个梦幻般的目的地，“我们的想象力的垫脚石”。

　　不仅如此，他们还会为香港年轻的艺术家们举办画展，在这个小空间里，尽力诠释他们眼中的艺术。

　　尽管这样很“费事”， Allison 和 Alan 却“玩”得不亦乐乎，他们的折腾，正是在宣告他们的年轻和独特。

A. StyleA。 Style

　　地址：上环东街48号

　　营业时间：11：00-19：00（周二至周六）（周日）

　　14：00 | Square Street

　　方正之间的潮流创意

　　时间尚早，继续穿梭在上环的街巷之间，在不起眼的四方街，发现一处醒目的霓虹灯招牌。

　　店名和 Logo 都和四方街很契合呢，酷酷的门面奠定了整家店的风格。

　　这是一家手表设计概念陈列店，主理人是2个移居香港的老外。 David Ericsson 在此创立了属于自己的手表品牌，合伙人 Alexis Holm 也将其鞋子品牌 Gram 设立于此。

从此，四方街的这个小店面就成为了2人的天地，店里陈列的都是2人的设计作品。从此，四方街的这个小店面就成为了2人的天地，店里陈列的都是2人的设计作品。

　　David Ericsson 认为香港的活力是它重要的风格，它的强烈个性足够容得下各种不同的风格。

　　手表、包包、钱包、皮鞋……一切都充满了质感。除了自己的设计之外，也会售卖一些高端独立品牌的小饰品。

细细一逛，说不定会看上某个特别的物件哦。细细一逛，说不定会看上某个特别的物件哦。

　　据说店铺还有一个隐藏项目——每个月的最后一个周五，在四方街会有一个小型街角派对，免费提供啤酒。要是遇上了，尽情狂欢吧。

Square StreetSquare Street

　　地址：上环四方街15号地铺

　　营业时间：11：00-19：00（周一至周日）

　　15：30 | 上林茶舍 Green Ginkgo Tea

　　品一壶，来自京都的茶

　　上次去日本，专程到京都的茶室坐了坐，为的就是一品当地的茶。而现在，2个香港小伙子把京都和静冈最好的茶带到了上环这家小小的茶舍。

　　Shawn 起初也是爱上了京都的茶，却发现在香港找不到一家手冲茶舍，于是索性自己开了一家。

　　他前往日本寻茶，亲手磨制，亲手冲泡，希望前来饮茶的客人都能体验到日本茶的真味。

不卖咖啡，不卖果汁，只卖茶，在咖啡文化如此盛行的当下，甚是难得。不卖咖啡，不卖果汁，只卖茶，在咖啡文化如此盛行的当下，甚是难得。

　　被清新的设计风格所吸引，我没多犹豫就走了进去。Shawn很认真地为我们介绍每一款茶，教我们闻出它们之间的差别。

　　来自富士山麓静冈县的焙煎茶，在小小的茶壶中浸泡后倒出，清新而爽口，而不至于太苦涩。茶叶本身的自然清甜，加以焙炒的香气，悠久而回甘。

　　玄米茶既保持里茶叶的自然香气，又带有炒米的芳香，大大降低了茶叶原本的苦涩程度，品起来又是另一番滋味。

　　日式的吧台和座位，日式的茶味……在此消磨时光，恍惚间有种身处京都的小错觉。倘若有空，定要耗上一下午的大好时光，品茶闲谈。

上林茶舍上林茶舍

　　地址：上环太平山街1A号

　　营业时间：11：00-18：30（周一至周五）（周末）

　　人均消费：68hkd

　　19：00 | BIBO

　　迷人的 Cocktail 配丰盛法餐

当夜幕渐垂，是时候来一次小小的放纵。当夜幕渐垂，是时候来一次小小的放纵。

　　虽说上环的酒吧文化不如中环那般深厚，漫游中不经意间总能偶遇不同的惊喜，其中，Bibo 就是个不错的选择。

　　夜深时，这里逐渐苏醒，灯光开始闪烁，却不是那种纸醉金迷式的狂欢。Bibo 的奢华是低调隐秘的，充满了当代艺术的感染力，给人深入灵魂的触感。

门口右方的把手是门铃，按下就仿佛对上了暗号，被获许进入。门口右方的把手是门铃，按下就仿佛对上了暗号，被获许进入。

　　一走进去，就会被餐厅内潮流环境带来强烈的视觉冲击，这里不仅仅是酒吧，还是一个当代艺术展览馆，店内都是涂鸦、雕塑、玻璃工艺，还有很多珍藏版的物件，比如特别版 Kaws 。

　　食物方面，这里有最正宗的精致法餐，菜式结合传统法国烹调艺术，来自不同国家和地区的食材在这里碰撞，细腻而独特。

　　Bibo 的餐盘都有独特的设计，光是食物的用心摆盘，香气就已让人垂涎。食物分量也是精致地恰到好处。

　　一边享用美食，一边感受餐厅的艺术氛围，欣赏艺术品和装饰，这样的气氛不必配上红酒就已经醉了。

　　Lotus Flower Themed Cocktail ，满眼的鲜花让人心旷神怡，轻酌一口奶白色的泡泡，轻盈而爽口，喝起来还有一口淡淡的橙香。

BIBOBIBO

　　地址：上环荷李活道163号地铺

　　营业时间：12：00-15：00，18：00-00：30（周一至周五）（周六）；周日店休

　　人均消费：480hkd

标签: 香港上环潮流街区

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