如果你没玩过《怪物猎人》系列 现在是入手的好时机

导语：在保留核心机制的同时，新作更加新人友好，而且可以玩很久，堪称理想的假期休闲产品。（来源：好奇心日报）

现在可能是你跳进《怪物猎人》这个坑的最好机会。

卡普空的这个系列一向是核心玩家的心头好，不过前几作秉承的复杂系统、操作难度和艰难教学可能让很多新人望而生畏；而在过去很长一段时间里，玩家都没法在任天堂以外的游戏机上玩到它——距离该系列上一次在 PS 平台上发布，已经过去了 12 年。这期间，主系列陆续有三作在任天堂 Wii 和 3DS 上发售，维持着一个忠实但是（相较于游戏质量而言）规模较小的社群。

不登陆最受欢迎的主机，意味着没法获得欧美主流玩家的青睐。在 2016 年的一次采访中，卡普空主席 Kenzo Tsujimoto 称，为了提升该作在西方的流行度，它必须要瞄准 PS4 和 Xbox One 等主流游戏机（3DS 的欧美市场占有率曾让《怪物猎人 3：终极》尝到了甜头，让这个系列首次有作品销量过百万）。

新作《怪物猎人：世界》便是这个目标的具象化——长时间来头一回，它被设计成面向主机和电脑的模样，首要任务就是吸引西方市场；同时并不削弱游戏难度，只是让它更加新人友好。

《怪物猎人》在最尖端的主机上运作是什么效果？从发售首周的反应来看，卡普空此次不但出品了系列里技术上最成熟的一作，也让其成为了他们最优秀的作品之一。

它拥有超过前作的庞大世界，每块区域都在主机的强化下辐射出细节的美丽和震撼。在这片抓人眼球的土地上追踪、花式猎杀大小怪兽、搜刮各种资源打造酷炫的装备，这个看似循环重复的机制却很能让人上瘾。尽管它的稀薄剧情仅仅提供了一个猎杀和前进的动机，但是你并不会真的去在意它，狩猎的愉悦已经占据了上风。

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主任务的流程大概是 40-50 个小时，不过算上庞大的调查、赏金等支线任务，再加上多人模式里的合作、组队等选项，玩上上百个小时不是问题。

主机的性能也让开发者得以让游戏变得更加“动态”。潜入元素、环境威胁、怪兽之间的互动、巨型怪兽造成环境伤害的能力，都会让玩家的策略有所变化，也会让他们得以发现这个世界更显生机的一面。当你在一个游戏里待了百来小时时，往往是那些细节让人印象深刻。

一定程度上的“新手友好”并不意味着难度的降低。它的系统仍然复杂，对操作的要求仍然较高。玩家需要花很长时间去消化知识、探索机制、自我摸索，可能真正做到得心应手要在 20 个小时之后。但它已经尝试着去做出改进——在照顾好忠实玩家的基础上，从教学关开始让体验变得更加流畅，它更贴近于传统主机的操作习惯，你将更多地把时间花在与怪兽而不是操控机制的缠斗上；追踪怪兽变得更高效而简便，因为本作引入了绿色萤火虫，清晰地显示了猎物的踪迹为玩家指明道路；道具打造近似自动化，基本不花时间；战斗中补血不再需要站定原地不动……

这次，你还有了一个同伴——一只叫做 Palico 的战斗型猫咪，它将作为最贴心的伴侣参与你的狩猎。当看到 Palico 穿上战利品制作的道具时，人们大概会觉得一切都是值得的。

和前几作一样，你可以选择成为独行猎人，或者与伙伴共同冒险。尽管游戏已变得比先前更友好，但它还远不是一个“容易上手”的游戏，一旦你觉得自己啃不了某根硬骨头，可以召唤社区玩家或好友加入战斗，最高可以有四人参与狩猎，它将大幅削弱战斗难度。

在怪物猎人的社群里，最近还有人发起了“领养一个猎人”的活动——每个经验丰富的老猎人认领一个新手，帮助后者熟悉环境和操作、建议对方如何使用选择的武器、如何更高效地战斗、进行实战训练等。活动的发起者 Woulfe Condra 在全系列中拥有上万小时的狩猎经验，他说，“没人能记得他们是怎么学会骑车的，他们只知道在学会之后这一切有多么容易，我们试图给新人带来同样的感受。”

这大概是今年你不想错过的第一部游戏。对于初次尝试者而言，它仍然具有相当的挑战性，但是其中的乐趣想必会战胜苦涩。截至目前，Metascore 基于 53 个专业评分的综合分数达到 91，其中 Eurogamer 给出“不可错过”的罕见好评， Verge 则称其“所有的改变都比原来好，且没有一个削弱了它的魔力”，卡普空也刚刚宣布本作出货量达到 500 万，是系列最高——他们显然走对了“主流化”这步，并且让众多新人沉迷其中。

本作的 PS4 和 Xbox 版本已在 1 月 26 日上架。Windows 版将在今年 Q3-Q4 出售。