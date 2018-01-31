导语：去年流行过腰包之后，你猜今年的流行包型是什么呢？相比较腰包的难驾驭，经典的链条包回潮了！开不开心，兴不兴奋！又有理由买包包啦！（转自：时尚COSMO）

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

链条包的历史

一提起链条包，就不得不说Chanel了！Chanel 2.55是时装史上第一款链条包，当时Coco Chanel从自己在孤儿院的成长经历中汲取灵感：孤儿院的看守都把钥匙用一条链子系在自己的腰上，所以Coco Chanel就想，为什么不能给包包设计一个链条，让它携带更为方便呢？

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Valextra

对的，在20世纪初期，女性的包包多是手拿包，虽然精致，但毫无疑问限制了双手的自由。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

手拿包来自Saint Laurent

后来就有了比较精致的手拎设计，抽绳款现在看来复古至极。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Hermes

但直到Coco Chanel在1955年2月创造（故称2.55）了Chanel 2.55包包，才有了颠覆性的链条包设计。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

这两年，Chanel主推的链条包则是Gabrielle

现在，链条包在时装周秀场上已经屡见不鲜了，但也在不断创新，比如今年的链条包就可以说是五花八门哦！

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Prada

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Miu Miu

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Marni

传统链条包的新花样

2.55最有趣的地方在于还变换斜跨和肩夹两种模式，今年传统链条包也玩出了其它新花样哦！

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Marni

Gucci

Gucci办场活动，半数以上的女星都挎上了链条包，可见Gucci链条包有多受宠。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

广告大片里链条包也不少见，大家熟悉的GG Marmont流行了一整年，今年设计师在上面加入了张扬的珠宝镶嵌设计，“真-水晶女孩”的选择。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 售价11900元

大家熟悉的酒神包新一季的造型也有了一点点改变，不仅有更多种颜色选择，同样融入了水晶装饰。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 售价35900元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 售价32900元

另外一款则是实用性更高的水桶形状，相比较经典的包型，这款更能装、更优雅。需要TOTE包的选手可以不用犹豫了。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Dakota Johnson

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 新品未定价

新款包型也不少，看秀场就知道了。原来经典的竹节包被换成了链条款，多了一些个性。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 新品未定价

最值得一提的还是春夏季节主打款Ophidia系列，其实和去年流行的款式大不相同，Ophidia系列透着一股严谨的刻板味道。在样式上打造的也是复古设计，无论是老花logo还是红蓝配色，都非常突出Gucci本身的老式元素。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 售价15700元起

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Gucci 新品未定价

Valentino & Roger Vivier

还记得去年被Valentino种草的香烟口红包么？上面刚好插入一枚口红，而包包大小只够放下几根香烟的链条包虽然实用价值为零，但却掏空了美少女的钱包！

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Valentino 售价900美金起

今年，Roger Vivier也推出了一款香烟包，不过实用性增加了不少。虽然依然塞不下手机，但是一些零碎的钥匙、零钱还有一只口红放进去是完全没问题的！经典的黑白红三种颜色也注定了这枚精巧链条包的百搭属性。预计会是今年的小爆款一枚哦！

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Roger Vivier 售价17200元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Roger Vivier 售价17200元

既然提到了Valentino，其实品牌今年依然是主打链条包哦。去年热卖的DEMILUNE斜挎包春夏季在链条上做了一点小变形，采用彩色链条装饰，包面则是奢华的钻饰。钻饰的颜色、大小不尽相同，这也让包包的光泽在不同角度下呈现出不一样的变化。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Valentino 新品未定价

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Valentino 新品未定价

Dior

不得不说，Dior这款包包真是抓人眼球啊！第一次看到一款金属色的包还能做得如此优雅，其中链条帮了不少忙。和其他铁链条不同，这款包包的链条其实是彩钻装饰，红黄蓝绿的配色也让这跟链条看起来格外复古典雅，和包扣上的logo标志相呼应。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Dior 新品未定价

同样也是DIORADDICT的包型，包面用碎玻璃片作为灵感，颇具奇幻色彩。链带是这两年Dior主打的细链条，每一个金属扣上都刻着Dior的标志。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Dior 新品未定价

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Dior 价格店洽

链条要做手链？

老老实实斜跨链条包的做法太老派，秀场上的它们都把链条包上的链条当成手链在戴哦！

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Prada

Balenciaga

爆款体质上身的Balenciaga去年贡献了一大波爆款，预计今年第一个爆款会是这款链条包。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Balenciaga

这款包包亮点有两个，一个是包身采用传统的翻盖包设计，但包面布满logo的“创作”让它显得更年轻了。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Balenciaga

其二亮点就是在包链上，和一般普通的包链不同，这款包包的链子上垂坠了很多充满巴黎味道的装饰物，比如埃菲尔铁塔、钥匙以及刻着Balenciaga“双B”logo标志的爱心。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Balenciaga

不过从官网来看，这些装饰应该都是要加钱购买的……因为本身链条并不配送这些装饰物。包袋除了皮质还有尼龙款式，尼龙款的价格“亲民”许多。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Balenciaga

Chloe

和Balenciaga一样，Chloe秀场上链条包上的链条也都被缠在了模特的手上，爆红的Drew小猪包包型被改良得更为小巧，更适合手拎。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Chloe 售价15570元

这个链条也是看点满满，和传统链条不同，这个链条采用与包型相匹配的圆形设计，再加上大小不一的圆环层叠相扣，金属感十足。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Chloe 售价15570元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Chloe 售价15570元起

而链条的长度似乎也是专门为手拎设计的，手拿刚好。这款链条是单卖的，如果已经入手了小猪包，不妨今年收了这款链条，瞬间又能让小猪包化身新款噜。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

刘雯手拿Chloe包袋

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

唐嫣手拿Chloe包袋

装饰性链条包

还有很多链条包的链条主要是装饰用的，增添不少朋克味道。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Valentino

Givenchy

预测春夏季会被“团宠”的Givenchy GV3系列手袋，光是名字就体现了品牌的特色：GV3取自上世纪五十年代Hubert de Givenchy先生创立的纪梵希的工作室地址“the avenue George V， No。 3”的缩写字母。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

刘涛腰挎Givenchy GV3系列手袋

这枚包包在2018春夏时装周首次亮相就赢得了关注，多半是被这枚腰包抓住了眼球。虽然有长短两根链条，但都是主要还是装饰用。链条和包扣采用对应的复古金属的设计，整体却透着摩登气息。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋售价7490元

秀场上即便这枚包包没被绑在腰上，但模特们也都拿在手上，反正就是要坚持这根链条是做装饰用的原则。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 售价7490元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 售价13900元

但实际上，这两根链条的实用性还挺强的，手拎、肩挎都很好看。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 售价7490元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 售价7490元

除了钱包大小的mini款还有更为实用的正常大小和tote大包包，链条同样是作为包身装饰耷拉在包面上。其实这个长度的链条挎在肩上应该也蛮出彩的哦。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 售价13900元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Givenchy GV3系列手袋 新品未定价

Louis Vuitton

LV春夏季的新款包包也把链条的作用发挥到了极致，首先要介绍的就是这种有点类似20年前很多小年轻会在牛仔裤上绑上一条金属链的设计。Louis Vuitton这一季给很多大包包都绑上了一条这样的金属链条……

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton Carry All手袋 售价29900元

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton CITY MALLE 手袋 售价21900元

值得注意的细节是，连接处是用钥匙和锁头固定的，可以说是非常有品牌特色了，应该能俘获不少“忠粉”的心。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton CITY MALLE 手袋

另一款链条包就是小年轻的爱了！方方正正的包型延续了设计师擅长的未来感。虽然包包本身已经配有一根手拿的“皮绳”，但再加上一跟链条装饰是不是有生气得多了？

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起

这根金属链条还会根据本身的包包“再创作”，有的是酷炫的黑色，有的则是闪耀的金色。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起

Marni

混时尚圈谁人不识Marni的风琴包，但实际上，Marni除了风琴包，还有很多样式非常有设计感的款式。新款包包都采用双链条设计，一根金属链条被打造的十足夸张，另一根上面绑上了彩色的结绳装饰。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Marni 新品未定价

这根结绳虽说是五花八门，但也通通都是特地为包袋本身设计的，非常搭配。

真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

包袋来自Marni 新品未定价

那些年疯狂种草过的包包还没拔草呢，这波新品又开始插秧了……不禁痛恨自己不会赚钱……