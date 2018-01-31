真不是我吹 经久不衰的链条包谁买谁赚

导语：去年流行过腰包之后，你猜今年的流行包型是什么呢？相比较腰包的难驾驭，经典的链条包回潮了！开不开心，兴不兴奋！又有理由买包包啦！（转自：时尚COSMO）
链条包的历史
一提起链条包，就不得不说Chanel了！Chanel 2.55是时装史上第一款链条包，当时Coco Chanel从自己在孤儿院的成长经历中汲取灵感：孤儿院的看守都把钥匙用一条链子系在自己的腰上，所以Coco Chanel就想，为什么不能给包包设计一个链条，让它携带更为方便呢？
包袋来自Valextra
对的，在20世纪初期，女性的包包多是手拿包，虽然精致，但毫无疑问限制了双手的自由。
手拿包来自Saint Laurent
后来就有了比较精致的手拎设计，抽绳款现在看来复古至极。
包袋来自Hermes
但直到Coco Chanel在1955年2月创造（故称2.55）了Chanel 2.55包包，才有了颠覆性的链条包设计。
这两年，Chanel主推的链条包则是Gabrielle
现在，链条包在时装周秀场上已经屡见不鲜了，但也在不断创新，比如今年的链条包就可以说是五花八门哦！
包袋来自Prada
包袋来自Miu Miu
包袋来自Marni
传统链条包的新花样
2.55最有趣的地方在于还变换斜跨和肩夹两种模式，今年传统链条包也玩出了其它新花样哦！
包袋来自Marni
Gucci
Gucci办场活动，半数以上的女星都挎上了链条包，可见Gucci链条包有多受宠。
广告大片里链条包也不少见，大家熟悉的GG Marmont流行了一整年，今年设计师在上面加入了张扬的珠宝镶嵌设计，“真-水晶女孩”的选择。
包袋来自Gucci 售价11900元
大家熟悉的酒神包新一季的造型也有了一点点改变，不仅有更多种颜色选择，同样融入了水晶装饰。
包袋来自Gucci 售价35900元
包袋来自Gucci 售价32900元
另外一款则是实用性更高的水桶形状，相比较经典的包型，这款更能装、更优雅。需要TOTE包的选手可以不用犹豫了。
Dakota Johnson
包袋来自Gucci 新品未定价
新款包型也不少，看秀场就知道了。原来经典的竹节包被换成了链条款，多了一些个性。
包袋来自Gucci 新品未定价
最值得一提的还是春夏季节主打款Ophidia系列，其实和去年流行的款式大不相同，Ophidia系列透着一股严谨的刻板味道。在样式上打造的也是复古设计，无论是老花logo还是红蓝配色，都非常突出Gucci本身的老式元素。
包袋来自Gucci 售价15700元起
包袋来自Gucci 新品未定价
Valentino & Roger Vivier
还记得去年被Valentino种草的香烟口红包么？上面刚好插入一枚口红，而包包大小只够放下几根香烟的链条包虽然实用价值为零，但却掏空了美少女的钱包！
包袋来自Valentino 售价900美金起
今年，Roger Vivier也推出了一款香烟包，不过实用性增加了不少。虽然依然塞不下手机，但是一些零碎的钥匙、零钱还有一只口红放进去是完全没问题的！经典的黑白红三种颜色也注定了这枚精巧链条包的百搭属性。预计会是今年的小爆款一枚哦！
包袋来自Roger Vivier 售价17200元
包袋来自Roger Vivier 售价17200元
既然提到了Valentino，其实品牌今年依然是主打链条包哦。去年热卖的DEMILUNE斜挎包春夏季在链条上做了一点小变形，采用彩色链条装饰，包面则是奢华的钻饰。钻饰的颜色、大小不尽相同，这也让包包的光泽在不同角度下呈现出不一样的变化。
包袋来自Valentino 新品未定价
包袋来自Valentino 新品未定价
Dior
不得不说，Dior这款包包真是抓人眼球啊！第一次看到一款金属色的包还能做得如此优雅，其中链条帮了不少忙。和其他铁链条不同，这款包包的链条其实是彩钻装饰，红黄蓝绿的配色也让这跟链条看起来格外复古典雅，和包扣上的logo标志相呼应。
包袋来自Dior 新品未定价
同样也是DIORADDICT的包型，包面用碎玻璃片作为灵感，颇具奇幻色彩。链带是这两年Dior主打的细链条，每一个金属扣上都刻着Dior的标志。
包袋来自Dior 新品未定价
包袋来自Dior 价格店洽
链条要做手链？
老老实实斜跨链条包的做法太老派，秀场上的它们都把链条包上的链条当成手链在戴哦！
包袋来自Prada
Balenciaga
爆款体质上身的Balenciaga去年贡献了一大波爆款，预计今年第一个爆款会是这款链条包。
包袋来自Balenciaga
这款包包亮点有两个，一个是包身采用传统的翻盖包设计，但包面布满logo的“创作”让它显得更年轻了。
包袋来自Balenciaga
其二亮点就是在包链上，和一般普通的包链不同，这款包包的链子上垂坠了很多充满巴黎味道的装饰物，比如埃菲尔铁塔、钥匙以及刻着Balenciaga“双B”logo标志的爱心。
包袋来自Balenciaga
不过从官网来看，这些装饰应该都是要加钱购买的……因为本身链条并不配送这些装饰物。包袋除了皮质还有尼龙款式，尼龙款的价格“亲民”许多。
包袋来自Balenciaga
Chloe
和Balenciaga一样，Chloe秀场上链条包上的链条也都被缠在了模特的手上，爆红的Drew小猪包包型被改良得更为小巧，更适合手拎。
包袋来自Chloe 售价15570元
这个链条也是看点满满，和传统链条不同，这个链条采用与包型相匹配的圆形设计，再加上大小不一的圆环层叠相扣，金属感十足。
包袋来自Chloe 售价15570元
包袋来自Chloe 售价15570元起
而链条的长度似乎也是专门为手拎设计的，手拿刚好。这款链条是单卖的，如果已经入手了小猪包，不妨今年收了这款链条，瞬间又能让小猪包化身新款噜。
刘雯手拿Chloe包袋
唐嫣手拿Chloe包袋
装饰性链条包
还有很多链条包的链条主要是装饰用的，增添不少朋克味道。
包袋来自Valentino
Givenchy
预测春夏季会被“团宠”的Givenchy GV3系列手袋，光是名字就体现了品牌的特色：GV3取自上世纪五十年代Hubert de Givenchy先生创立的纪梵希的工作室地址“the avenue George V， No。 3”的缩写字母。
刘涛腰挎Givenchy GV3系列手袋
这枚包包在2018春夏时装周首次亮相就赢得了关注，多半是被这枚腰包抓住了眼球。虽然有长短两根链条，但都是主要还是装饰用。链条和包扣采用对应的复古金属的设计，整体却透着摩登气息。
Givenchy GV3系列手袋售价7490元
秀场上即便这枚包包没被绑在腰上，但模特们也都拿在手上，反正就是要坚持这根链条是做装饰用的原则。
Givenchy GV3系列手袋 售价7490元
Givenchy GV3系列手袋 售价13900元
但实际上，这两根链条的实用性还挺强的，手拎、肩挎都很好看。
Givenchy GV3系列手袋 售价7490元
Givenchy GV3系列手袋 售价7490元
除了钱包大小的mini款还有更为实用的正常大小和tote大包包，链条同样是作为包身装饰耷拉在包面上。其实这个长度的链条挎在肩上应该也蛮出彩的哦。
Givenchy GV3系列手袋 售价13900元
Givenchy GV3系列手袋 新品未定价
Louis Vuitton
LV春夏季的新款包包也把链条的作用发挥到了极致，首先要介绍的就是这种有点类似20年前很多小年轻会在牛仔裤上绑上一条金属链的设计。Louis Vuitton这一季给很多大包包都绑上了一条这样的金属链条……
Louis Vuitton Carry All手袋 售价29900元
Louis Vuitton CITY MALLE 手袋 售价21900元
值得注意的细节是，连接处是用钥匙和锁头固定的，可以说是非常有品牌特色了，应该能俘获不少“忠粉”的心。
Louis Vuitton CITY MALLE 手袋
另一款链条包就是小年轻的爱了！方方正正的包型延续了设计师擅长的未来感。虽然包包本身已经配有一根手拿的“皮绳”，但再加上一跟链条装饰是不是有生气得多了？
Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起
这根金属链条还会根据本身的包包“再创作”，有的是酷炫的黑色，有的则是闪耀的金色。
Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起
Louis Vuitton SQUARE手袋 售价14400元起
Marni
混时尚圈谁人不识Marni的风琴包，但实际上，Marni除了风琴包，还有很多样式非常有设计感的款式。新款包包都采用双链条设计，一根金属链条被打造的十足夸张，另一根上面绑上了彩色的结绳装饰。
包袋来自Marni 新品未定价
这根结绳虽说是五花八门，但也通通都是特地为包袋本身设计的，非常搭配。
包袋来自Marni 新品未定价
那些年疯狂种草过的包包还没拔草呢，这波新品又开始插秧了……不禁痛恨自己不会赚钱……