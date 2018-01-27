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香奈儿全新臻品珠宝L’ESPRIT DU LION系列

2018年01月27日 15:04 新浪时尚
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　　导语：2012年，狮子首次亮相香奈儿臻品珠宝世界。作为香奈儿女士创作语汇中的象征符号之一，狮子以至关重要的灵感之身，在她的设计中以多种形式呈现。她曾将其用于装饰套装上的钮扣，也曾将其化为精巧的手袋转扣。

灵感来源狮子灵感来源狮子

　　2013年，香奈儿推出臻品珠宝“SOUS LE SIGNE DU LION”系列，向香奈儿女士的星座同时亦是威尼斯城的标志——狮子致敬。

香奈儿女士香奈儿女士

　　香奈儿女士出生在8月19日，令她和总督之城威尼斯一样受到狮子的守护。

　　2018年，香奈儿全新臻品珠宝“L’ESPRIT DU LION”系列以嘉柏丽尔?香奈儿在巴黎康朋街31号寓所中的狮子艺术品为灵感，呈献53件作品，开启全新的篇章。

　　香奈儿女士位于康朋街的私人寓所中摆放了各式各样的珍藏，狮子是其中常见的符号，它们或由镀金青铜、大理石雕琢而成，端坐于桌面；或化身为壁炉边上的木雕，造型栩栩如生，雄踞之姿如君临天下一般。

　　狮子，代表着她内心的旺盛活力和一生对自由的不懈追寻。

　　此系列运用链条与狮子元素结合，更显王者的气势与风范。

　　黄金或白金打造的多链条项链、开放式手镯以及项圈上，雄伟的狮子以简洁优雅的设计呈现，凝视着钻石、蓝宝石、绿柱石以及帝王托帕石，庄严肃穆，不怒自威。

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　　全新臻品珠宝“L’ESPRIT DU LION”系列全然展现出香奈儿高级珠宝的创作能量与精湛工艺。

标签: 香奈儿珠宝狮子

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