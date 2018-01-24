G-SHOCK「Watch！我燥」燥梦工作室现正开放中

导语：继纽约麦迪逊花园广场潮人盛宴之后，2018年1月10日，G-SHOCK 35 周年全球庆典第二站在上海正式开启。

G-SHOCK 35 周年全球庆典第二站在上海站

首先迎来的，是在下午的发布会，用众星璀璨来形容这次发布会的到场嘉宾一点也不为过：徐乐同、Jahan、田圆尚人、MC HOTDOG、北山努、Viki Gomez、Rushball、吴悠、谢文凯、Boss、Buddha Stretch、Jimmy、Ivan、Pocket、Menno…还有数不尽的大佬和潮流大腕！

徐乐同、Jahan、田圆尚人、MC HOTDOG、北山努、Viki Gomez、Rushball、吴悠、谢文凯、Boss、Buddha Stretch、Jimmy、Ivan、Pocket、Menno…

在发布会中也接二连三的亮相了许多35周年限定表款，更多新品一并重磅发布。

G-SHOCK 之父伊部菊雄与日本潮流大师 NIGO 的合作款）

由新加坡国宝级艺术家JAHAN设计的“四神”

35周年纪念款第三弹‘Red Out’35 周年系列

而当晚所举行的万众瞩目的 SHOCK THE WORLD 特别庆典，将现场气氛炒的火热，先后进行了全国滑板争霸冠军赛、HIP HOP DANCE 全国对抗赛、BMX 表演赛，选手们在欢呼和尖叫声中完成一次又一次的高难度动作，把“TOUGHNESS”的理念展现的淋漓尽致。

SHOCK THE WORLD 特别庆典

SHOCK THE WORLD 特别庆典

hiphop dance全国对抗赛

盛典全国滑板争霸赛

而将此次盛典推至高潮的，就是由四位华语说唱领军人物 Tizzy T、欧阳靖、Bridge 和 MC HOTDOG 带来的嘻哈盛典。

华语说唱领军人物 Tizzy T

欧阳靖

Bridge

MC HOTDOG

经过了滑板、街舞、嘻哈的轮番洗礼后，隔日11号在 G-SHOCK STORE 又迎来了一次特别活动——‘Watch！我燥’的燥梦工作室手表改造计划！

G-SHOCK STORE门面

照片墙留言墙

在活动当天，G-SHOCK 邀请了数名潮流先锋一同来到燥梦工作室改造他们的 G-SHOCK 手表，包括NOWRE主编陈希、ULSUM主理人阿貌、FLIGHTCLUB主编PENNY、柯森、小科。

KOL合影

另外还特别邀请到在潮流圈知名的香港改造大神 ZIV 与国际原创图画书奖得主李清月来到现场，共同体验燥梦工作室的定制服务。

工作室内

改造大神 ZIV

李清月

在燥梦工作室中特别引进了手表激光背刻机器以及表带印刷机器，可将你的专属图案刻印在手表背盖，并在表带上印刷上特殊花纹，让你的 G-SHOCK 成为留名款！

背刻服务

除了定制专属图案，还利用了 G-SHOCK 燥梦工作室期间限定工具箱，在手表上进行一番创作。

表带印刷

工具箱

工作室

而各路潮人们更不会放过这次机会，纷纷在活动首日来到现场，亲自体验 G-SHOCK 定制的魅力，G-SHOCK STORE 也借此展出了 Tizzy T、MC HOTDOG、GOSH 厂牌的定制手表。店铺内释出的35周年特别款式也同样吸引了不少眼球。

活动当天盛况

粉丝作品

热狗ttGOSH定制款

35周年纪念表款‘Red Out’

35周年纪念款 G-STEEL ，FROGMAN

粉丝福利！在13号与20号来店预约燥梦工作室，拿到第35号号码牌的朋友，就能分别获得限量的 TizzyT 或 GOSH 厂牌 的定制手表一块！

赠品 TTBRIDGE

此次‘Watch！我燥’的燥梦工作室将持续开放至22号，活动期间只要戴着 G-SHOCK 手表来到上海淮海中路的 G-SHOCK STORE，就能免费享受背刻服务以及表带印刷服务（非 G-SHOCK STORE 购买限定服务2块/人）。每天预约燥梦工作室的前三名，就能获得 G-SHOCK 期间限定工具箱，让你回家也能 DIY。来店关注 G-SHOCK STORE 微信订阅号，拍照发至朋友圈，就能获得 G-SHOCK 潮流背袋，还有35周年纪念地毯、进口咖啡杯满额好礼等你来解锁。参与方法请见详情。

赠品 潮流背带

赠品 地毯及咖啡杯

活动规则

燥梦工作室开放时间： 1月12日起正式开放至1月22日结束，活动期间每天13点开放。

改造地点：上海淮海中路8 56号G-SHOCK STORE 二楼

预约方式： 1月11日起开放预约，携带个人G-SHOCK/BABY-G 正品手表或现场购买，在G-SHOCK STORE 营业时间内，到店登记个人信息，根据工作人员提供的预约时间表，选择改造日期及时间段并领取号码牌，凭号码牌在相应预约时间到燥梦工作室免费体验手表改造。每天每时段名额有限，预约请从速。号码牌仅作为凭证，其数字不代表预约顺序，人数较多时请耐心排队。

燥梦工作室改造规则： 1。本次改造体验仅接受G-SHOCK/BABY-G 正品手表，若非现场购买，请尽量提供保卡或购买凭证，以免不必要的麻烦。2。每人有35 分钟时间进行改造，请根据预约时间到店。3。工作室免费提供背刻服务及表带印刷服务，请根据工作人员指使进行操作。也可利用工作室内的改造工具，发挥创意自行动手改造。4。改造手表仅限外观造型，表身内部配件及机芯不可改造。5。活动期间，携带非在 G-SHOCK STORE 所购买的 G-SHOCK 或 BABY-G 产品，每人仅限定制2块。

Watch我燥期间赠品： 1。每天到店预约燥梦工作室手表改造的前三名，赠送G-SHOCK 燥梦工作室期间限定工具箱。2。来店关注 G-SHOCK STORE 微信订阅号，拍照至朋友圈，即送 G-SHOCK 潮

流背袋。3。购买的 G-SHOCK 或 BABY-G 产品，990 元以上即送 G-SHOCK 35 周年纪念地毯，1290 元以上即送进口旅行咖啡杯。所有赠品数量有限送完即止。